Binance assignée en justice : le début de la fin pour l’écosystème crypto ?





Le 5 juin 2023 fera probablement date dans l'histoire des crypto-monnaies, puisque c'est le début d'un procès qui oppose le géant des cryptos Binance à la SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis. Cette dernière assigne la plateforme Binance en justice en relevant de nombreuses irrégularités dans ses services.

Parle-t-on d'un énième coup de vis ou d'un coup fatal pour l'avenir des crypto-monnaies ? Le but d'une telle action est d'éviter un nouveau scandale FTX qui a porté un coup funeste à l'écosystème crypto. En attendant d'en savoir plus sur la finalité du jugement, tentons de mettre au clair les accusations portées à l'encontre de Binance et de son chef charismatique, Chang Peng Zhao.

Treize infractions constatées par l'autorité américaine

À vrai dire, la plateforme d'échange Binance n’a jamais été en odeur de sainteté face au régulateur américain, qui n’a pas eu de mal à trouver de graves irrégularités dans son fonctionnement. La plateforme concentre aujourd'hui plus de 350 crypto-monnaies et tokens que les investisseurs peuvent acheter. Or la SEC précise que ces produits financiers - contrairement aux gains des casinos en ligne - doivent être enregistrés auprès des autorités financières avant qu’un citoyen américain puisse les acheter et investir.

Les spécialistes remarquent que les crypto-actifs les plus populaires ne sont pas des titres financiers au même titre que les actions, par exemple, et qu’elles ne nécessitent pas d’enregistrement par conséquent. L’explication ne convient pas à la SEC qui y voit une manière subtile de circonvenir à des règles élémentaires sur les marchés financiers. Dans le document d’assignation en justice rendu public, la SEC précise que les treize chefs d’accusation portés envers Binance et ses nombreuses sociétés satellites font du tort à la protection des droits des investisseurs américains.

Binance visée, puis Coinbase

Le fondateur de Binance - que l'on surnomme CZ - a rajouté de l'huile sur le feu en ne souhaitant pas divulguer l'adresse du siège social de Binance aux Etats-Unis, arguant que les bureaux de Binance sont où lui-même se trouve. Cette attitude de non coopération vaut bien des ennuis au chef d'entreprise qui attire depuis plusieurs années l'attention des régulateurs du monde entier.

À l'heure actuelle, des milliards de dollars transitent par des comptes américains et CZ aurait lui-même reçu plus de 62 millions de dollars à titre personnel, tout cela sans passer par la case impôts. Ces accusations restent encore à prouver , mais tout semble croire que le schéma du scandale FTX ne fait que se répéter. En attente du jugement à l’encontre de Binance, nous apprenons également que Coinbase serait visée pour des procédures similaires, ce qui n’augure rien de bon pour l’écosystème crypto, du moins en Amérique.

16 juin 2023 à 08:01

