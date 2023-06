EW Group signe un accord avec Sinopharm, la plus grande entreprise de soins de santé de Chine





PETALING JAYA, Malaisie, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Biomedical Group (EW Group) a annoncé son partenariat avec HK VJM Ltd (représentant Sinopharm Cloud Health Technology (Guandong) Co. et Sinopharm Traditional Chinese Medicine (Foshan) Co.) et NCL Solutions Sdn Bhd le 15 avril 2023 au One World Hotel.

EW Group était représenté par son président, Prof. Dato Sri Dr. Mike Chan, et HK VJM Ltd par M. Guo Liang, tandis que NCL Solutions Sdn Bhd était représenté par Mme Cindy Chong Seau Joon.

EW Group fournira son expertise et son expérience en matière de recherche, de développement, de formulation et de production de produits nutraceutiques, de soins de la peau, de produits cosméceutiques et de produits thérapeutiques, tandis que Sinopharm tirera parti de sa portée mondiale et de son réseau de distribution pour aider EW Group à atteindre de plus hauts sommets sur la scène internationale. Plus de 1 000 références de produits exclusifs d'EW Group seront vendues et distribuées par Sinopharm.

Ce partenariat comprendra le développement de produits co-marqués et la création de centres de santé de classe mondiale, qui seront équipés d'une technologie de pointe et dotés de professionnels de la santé hautement qualifiés. Grâce à cette collaboration, les deux parties entendent proposer des services et des produits de santé de classe mondiale à un public plus large et fournir des solutions de santé accessibles, abordables et innovantes aux populations du monde entier.

Sinopharm est l'un des plus importants groupes de soins de santé en Chine, avec plus de 128 000 employés, 1 100 filiales et une chaîne complète dans l'industrie couvrant un large éventail de départements. Les lignes de production du groupe sont approuvées par la FDA américaine et les autorités de l'UE et sont préqualifiées par l'OMS, ce qui lui a valu une reconnaissance importante lors de la pandémie de coronavirus pour le développement et la distribution du vaccin Sinopharm.

Ce partenariat permettra à EW Group d'accéder au marché chinois et à ses revenus. En collaborant avec des experts locaux, EW Group peut mieux comprendre le marché local et adapter son produit aux besoins spécifiques et aux préférences des consommateurs chinois. Ce partenariat marque une étape importante pour les activités d'EW Group sur le marché chinois et présente des opportunités de croissance pour l'entreprise dans le domaine de la consommation et du bien-être.

Grâce à cette collaboration, les deux parties réuniront deux géants de l'industrie des soins de santé afin de fournir des services et des produits de santé de classe mondiale à la population du monde entier. Cette collaboration permettra d'améliorer la disponibilité des traitements médicaux alternatifs, de mettre au point de nouveaux produits et de transférer des connaissances et des compétences à des millions de personnes.

European Wellness Biomedical Group

Ce groupe européen primé est surtout connu pour ses développements pionniers dans le domaine des cellules souches précurseurs (progéniteurs) spécifiques aux organes, des peptides biologiques et synthétiques, de la médecine biologique régénérative, des immunothérapies, des nutraceutiques et des cosméceutiques.

Les divisions commerciales multinationales d'EW Group comprennent la recherche et le développement, la biofabrication, les académies biomédicales, les centres hospitaliers et de bien-être et la distribution de produits nutraceutiques dans 80 pays. EW Group possède et exploite également un réseau croissant d'hôpitaux et de centres médicaux accrédités au niveau international et spécialisés dans la biomédecine régénérative, ainsi que des centres de bien-être de luxe dans le monde entier. Actuellement, EW Group a son siège en Allemagne et en Malaisie (Asie-Pacifique) avec des installations de recherche en Allemagne, en Suisse, en République tchèque et au Royaume-Uni.

