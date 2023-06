Les mises à jour alimentées par l'IA de Jabra PanaCast 50 révolutionnent la vidéoconférence hybride





L'une des premières Salles Microsoft Teams s'appuyant sur les barres vidéo Windows pour permettre à Microsoft IntelliFrame d'offrir de multiples flux vidéo, rendant les réunions de travail hybrides plus collaboratives et inclusives.

Jabra PanaCast 50 est l'un des premiers dispositifs à l'avant de la salle compatible avec la fonctionnalité de haut-parleur intelligent de Microsoft pour les Salles Teams.

La composition dynamique/IntelliFrame offre plusieurs façons de mieux voir qui parle dans la salle.

ORLANDO, Floride, le 15 juin 2023 /CNW/ -- Jabra , un chef de file dans les solutions de son personnel et de travail hybride, annonce aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA pour ses modèles PanaCast 50 et PanaCast 50 Room System lors du salon InfoComm 2023. Les réunions hybrides sont une priorité pour les entreprises. En effet, une étude de Jabra* révèle que 80 % de toutes les réunions dans le monde sont entièrement virtuelles ou hybrides. Il est donc important que les employés tirent le meilleur parti de leurs réunions, peu importe où ils sont.

Pour répondre à ce besoin, en collaboration avec Microsoft, Jabra apporte de nouvelles mises à jour à sa barre vidéo PanaCast 50, en incluant Microsoft IntelliFrame avec de multiples flux vidéo, ainsi que des fonctionnalités de reconnaissance faciale et vocale.** Ces nouvelles fonctionnalités contribuent à la nouvelle génération d'outils d'IA de Microsoft, notamment les résumés intelligents des réunions dans Teams Premium pour révolutionner les expériences de réunions.

PanaCast 50 favorise une productivité optimisée par l'IA

Alors que les entreprises s'efforcent d'accroître leur productivité dans un contexte de travail hybride, la collaboration de Jabra avec Microsoft ouvre une nouvelle ère de communication inclusive et dynamique. Le PanaCast 50 sera l'une des premières Salles Teams intelligentes en avant de la salle sur les barres vidéo Windows pour activer Microsoft IntelliFrame avec plusieurs flux vidéo. De plus, grâce aux capacités de reconnaissance vocale de Teams, le PanaCast 50 permet aux participants dans la salle de conserver leur identité dans la transcription de la réunion, ce qui appuie les outils de productivité basés sur l'IA.

Grâce aux résumés intelligents Teams Premium, vous obtiendrez automatiquement des notes de réunion, des tâches recommandées et des faits saillants personnalisés pour vous aider à obtenir les renseignements les plus importants pour vous, même si vous manquez la réunion. Pendant ce temps, Microsoft IntelliFrame offre à chaque participant dans la salle un plan de caméra dédié, favorisant une expérience à distance plus inclusive et une expérience optimisée au premier rang lors de réunions en salle.

Les deux fonctionnalités jouent un rôle clé pour aider les employés à avoir des réunions plus productives, se tenir au courant des sujets de discussion, organiser les principaux points de discussion et résumer les mesures à prendre pour que tout le groupe comprenne bien les prochaines étapes.

PanaCast 50 permet une communication dynamique par la technologie d'identité faciale et vocale

La nouvelle fonctionnalité de flux vidéo multiple permet aux utilisateurs à distance de la réunion Teams d'avoir une meilleure vue de qui est dans la salle de réunion grâce à trois flux vidéo : le conférencier actuel sur le premier flux, le conférencier précédent sur le deuxième flux et une vue panoramique complète de la salle de réunion ou de l'espace sur le troisième flux, de sorte que personne n'est exclu. La fonctionnalité de reconnaissance faciale à venir permet aux participants en salle - sur autorisation avec inscription individuelle - d'afficher leur nom aux utilisateurs distants et de remplir la liste des personnes présentes dans la salle de réunion.

La fonctionnalité de reconnaissance vocale - sur inscription individuelle - permet aux participants dans la salle de conserver leur identité dans la transcription de la réunion, ce qui permet des résumés plus précis et intelligents pour les utilisateurs ayant une licence Teams Premium.

Les réunions hybrides passent également au niveau suivant; le système est équipé d'un espace de réunion intelligent Jabra. La nouvelle fonctionnalité permet aux clients d'établir une limite virtuelle de salle de réunion ou d'espace avec PanaCast 50, de sorte que les gens dans l'espace défini sont pleinement inclus, tandis que les gens à l'extérieur de la limite ne sont pas inclus par inadvertance. La nouvelle fonction permet au PanaCast 50 d'exclure les personnes qui sont visibles à travers les murs de verre et qui ne font pas partie de la réunion.

Aurangzeb Khan, vice-président principal, Intelligent Vision Systems de Jabra, explique : « Chez Jabra, nous cherchons toujours des moyens d'exploiter le pouvoir des technologies d'IA de pointe pour révolutionner les réunions hybrides et à distance. C'est pourquoi nous sommes ravis d'introduire ces nouvelles fonctionnalités PanaCast 50 pour la collaboration avec Microsoft Teams. Ces fonctions offrent aux professionnels des avantages immédiats en matière de productivité, ce qui les aide à mieux naviguer dans l'ère du travail hybride de façon transparente, en ligne et hors ligne. »

Albert Kooiman, directeur principal, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification chez Microsoft déclare : « Microsoft Teams tire parti de la puissance de l'IA pour créer une expérience utilisateur unique avant, pendant et après les réunions Teams, pour améliorer l'inclusion des employés et stimuler la collaboration naturelle. Jabra et Microsoft ont travaillé en étroite collaboration sur le PanaCast 50 pour faire de ce dispositif une composante essentielle pour déverrouiller ces fonctionnalités alimentées par l'IA pour les particuliers, les équipes et les entreprises. »

Création d'une plateforme de gestion des dispositifs de nouvelle génération

Jabra cherche à apporter le même niveau d'innovation dans la gestion des dispositifs de notre espace de solutions de collaboration. La gestion des dispositifs installés est un facteur de réussite essentiel pour les gestionnaires et les partenaires des TI, et les clients de Jabra PanaCast ne sont pas différents. Les solutions intelligentes de salle de réunion de Jabra nécessitent une plateforme de gestion qui tire pleinement parti de toutes les capacités offertes, tout en contribuant à réduire le temps et les efforts consacrés à leur gestion. Cette plateforme de gestion repensée devrait être disponible à plus grande échelle d'ici la fin de l'année.

Obtenez des renseignements supplémentaires à https://www.jabra.com/panacast50 .

* Selon le rapport mondial Hybrid Ways of Working 2022 de Jabra

** L'identification du visage et de la voix n'est possible que si une entreprise a choisi ces caractéristiques et que les participants ont inscrit leurs données biométriques.

Disponibilité

Les mises à jour de PanaCast 50 seront disponibles au cours de l'été et de l'automne 2023.

Le système de barre vidéo Jabra PanaCast 50 sera disponible en plusieurs étapes, avec le lancement d'un programme pour les acheteurs précoces à partir du 15 juin et une disponibilité générale à partir du 1er septembre.

