HYXiPower sous le feu des projecteurs au salon Intersolar Europe 2023 à Munich





Qualité, innovation, efficacité, bénéfice mutuel

MUNICH, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co. (« HYXiPOWER »), société d'énergie renouvelable de haute technologie spécialisée dans les solutions photovoltaïques (PV) intelligentes, les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les stations de recharge, démontre son expertise et ses capacités au salon Intersolar Europe 2023, qui se tient à Munich du 14 au 16 juin 2023. Sur le thème « L'avenir durable, c'est maintenant », la société met en avant ses efforts en faveur de l'environnement en utilisant un véhicule d'exposition composé à 100 % de matériaux recyclés et respectueux de l'environnement pour présenter ses solutions photovoltaïques innovantes à l'échelle résidentielle, commerciale et des services publics.

Pour appuyer son engagement en faveur de la durabilité, le véhicule d'exposition écologique de HYXiPOWER peut être recyclé à la fin de son cycle de vie, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir sans émission de carbone.

Renforcer la feuille de route de l'Europe en matière d'énergies renouvelables grâce à des solutions innovantes

En 2022, l'Union européenne a lancé le programme REPowerEU, qui vise à faire passer l'objectif global de l'UE en matière d'énergies renouvelables de 40 % à 45 % et à atteindre une capacité photovoltaïque installée cumulée de 600 GW d'ici 2030. Au cours du salon, HYXiPOWER présentera une gamme complète de solutions pour les scénarios résidentiels, commerciaux et à grande échelle, y compris pour les micro-onduleurs, les onduleurs hybrides et les onduleurs de chaîne, les systèmes de stockage d'énergie, les centrales électriques portables et les plateformes de gestion de l'énergie alimentées par l'IA.

La diversité de la gamme de produits témoigne de l'engagement proactif à long terme de la société dans l'initiative zéro carbone de l'Europe et de son dévouement inébranlable à l'avancement de l'énergie solaire en tant que source d'énergie prédominante.

Poursuivre l'excellence avec des produits de qualité supérieure

L'Allemagne, leader mondial dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, applique les normes les plus strictes en matière de certification des produits. Récemment, les micro-onduleurs de la société ont obtenu l'approbation du certificat VDE4105 par la norme allemande, ainsi que certains autres produits de base dans le processus de certification. HYXiPOWER a gagné la confiance de ses partenaires et alliés grâce à la qualité supérieure de ses produits et à l'étendue de sa gamme.

À propos de HYXiPower

Chez HYXiPower, nous sommes animés par les valeurs fondamentales que sont la qualité, l'innovation, l'efficacité et le bénéfice mutuel. La qualité est au premier plan de nos activités, car nous nous efforçons de dépasser les attentes et de fournir des produits et des services qui résistent à l'épreuve du temps.

L'innovation est le moteur de nos progrès, car nous repoussons sans cesse les limites et mettons au point des solutions de pointe qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients. L'efficacité est profondément ancrée dans notre approche, car nous optimisons les processus et maximisons l'utilisation des ressources afin d'obtenir des résultats exceptionnels.

Nous croyons en une mentalité où tout le monde est gagnant, en mettant l'accent sur des partenariats collaboratifs et des relations mutuellement bénéfiques avec nos clients, nos fournisseurs et nos parties prenantes. Ces valeurs fondamentales constituent le fondement de notre culture d'entreprise et guident nos décisions et nos actions alors que nous évoluons dans le paysage dynamique de l'industrie des énergies renouvelables.

