Le gouvernement du Canada appuie un projet visant à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées au Québec

Le financement soutiendra les personnes qui ont subi, subissent ou risquent de subir de la violence.

SHERBROOKE, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - La maltraitance envers les personnes aînées est associée à de graves conséquences psychosociales et sur la santé, comme la mortalité prématurée, la mauvaise santé physique et mentale, la diminution de la qualité de vie et les taux accrus d'utilisation des services d'urgence, d'hospitalisation et de placement en maison de soins Ces problèmes touchent des familles de toutes les régions du Canada et comprennent de nombreuses formes de violence et de négligence physiques, financières et psychologiques.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement près de 735?000 $ à l'Université de Sherbrooke pour un projet qui met en oeuvre et évalue des programmes éducatifs en ligne aux personnes proches aidantes, aux employés et aux bénévoles d'organismes communautaires qui oeuvrent auprès des personnes proches aidantes.

Le projet contribuera à améliorer l'identification et le signalement des cas de maltraitance des personnes âgées, ainsi qu'à renforcer le soutien apporté aux soignants pour assurer leur bien-être général et celui des personnes dont ils s'occupent. Il comprendra un outil permettant aux travailleurs communautaires et aux bénévoles de gérer les cas présumés de maltraitance des personnes âgées.

Le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour prévenir ces actes, soutenir les personnes survivantes et briser le cycle de la violence dans les familles et les communautés d'un océan à l'autre.

« Le financement annoncé aujourd'hui constitue un investissement crucial dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées au Canada et la prévention de tels actes. Nous pouvons créer un milieu plus sécuritaire pour les aînés en donnant aux soignants les moyens d'agir grâce à des formations spécialisées et à des programmes de soutien et en facilitant l'accès aux services de santé mentale. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les personnes proches aidantes jouent un rôle irremplaçable dans la vie des personnes aînées : ils leur prodiguent des soins essentiels, leur manifestent de la compassion et leur offrent du soutien. Aujourd'hui, alors que nous annonçons un financement qui servira à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées au Canada, nous soulignons l'importance des proches aidants dans cette mission. L'investissement dans des formations et des programmes de soutien complets garantit un avenir meilleur où toutes les personnes âgées recevront des soins avec respect et dans la sécurité, comme elles le méritent. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ce financement permettra à la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de mettre en place un programme novateur visant à soutenir les gens en contexte de proche aidance à l'échelle nationale. Cet outil, en ligne et bilingue, facilitera l'identification et la recherche d'aide concernant la maltraitance et offrira aux organismes communautaires la possibilité de consolider leurs procédures et leurs partenariats, permettant ainsi de répondre de manière proactive aux situations de maltraitances survenant dans ce contexte. Ce généreux financement permettra également de valider le programme auprès de 16 organismes communautaires et plus de 240 personnes proches aidantes à travers le Québec afin de le peaufiner et s'assurer de son efficacité. »

Mélanie Couture

Professeure à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées

Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez êtes touché par la violence familiale ou souhaitez en apprendre davantage à ce sujet, le site web de l'Agence de Santé Publique du Canada contient de l'information pouvant vous aider à vous protéger ou vous inciter à agir. Vous pouvez aussi y trouvez des services et ressources dans votre région.

contient de l'information pouvant vous aider à vous protéger ou vous inciter à agir. Vous pouvez aussi y trouvez des services et ressources dans votre région. La solitude et la dépression se sont intensifiées pendant la pandémie de COVID-19. Celles-ci pourraient accentuer la vulnérabilité d'un individu à la maltraitance des personnes âgées. On prévoit une augmentation considérable des cas de maltraitance des personnes âgées au cours des deux prochaines décennies, proportionnellement à la croissance prévue de la population âgée.

Le 15 juin est la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. Elle vise à reconnaître dans le monde entier l'importance des mauvais traitements et de la négligence envers les personnes âgées en tant que question de santé publique et de droits de la personne.

15 juin 2023 à 09:34

