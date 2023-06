Moët Hennessy élargit son partenariat avec Charton Hobbs Inc., grâce à l'ajout de Joseph Phelps Vineyards





Charton Hobbs Inc. nommé partenaire stratégique et distributeur national

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Moët Hennessy a le plaisir d'annoncer l'élargissement de sa collaboration avec Charton Hobbs inc., l'ambassadeur des grandes marques au Canada depuis 1925. Charton Hobbs assumera la responsabilité stratégique de la représentation et de la distribution au Canada des vins haut de gamme du producteur californien Joseph Phelps Vineyards grâce à l'ajout de sa célèbre collection à son prestigieux portefeuille.

Fondée par Joseph Phelps en 1973, les vins réputés des vignobles dans les vallées de Napa et de Sonoma se retrouvent sur les meilleures tables et dans les meilleures caves partout au pays?. Insignia, son légendaire assemblage de style bordelais, pur produit du terroir de Napa, est considéré comme l'un des grands vins les plus convoités au monde.

S'inspirant des traditions léguées par Joseph Phelps, ses enfants et ses petits-enfants, Moët Hennessy entend défendre les valeurs de qualité, de savoir-faire, d'entrepreneuriat et de développement durable, auxquelles elle souscrit également.

«?Nous sommes ravis d'accueillir Joseph Phelps Vineyards, une marque synonyme d'excellence, dans le prestigieux portefeuille Moët Hennessy de vins et de spiritueux haut de gamme?», souligne Nick Robinson, directeur général de Moët Hennessy au Canada. « Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de Charton Hobbs pour réaliser les ambitions de Joseph Phelps au Canada. Ensemble, nous poursuivrons le développement de la vision et du patrimoine de Joe Phelps, et nous façonnerons l'avenir des vins et des spiritueux haut de gamme au Canada.?»

«?C'est un honneur d'ajouter ce producteur de grand prestige à la famille des marques de luxe en partenariat avec Moët Hennessy et d'élargir ainsi la gamme de grands vins que nous proposons à nos clients?», ajoute Duncan R. Hobbs, président et directeur général de Charton Hobbs inc.

Depuis près d'un siècle, Charton Hobbs joue un rôle de premier plan dans l'évolution de l'industrie des vins et des spiritueux au Canada en s'associant aux producteurs les plus compétents et les plus influents, aux grands détaillants et aux réseaux commerciaux du monde de l'hôtellerie et de la restauration. L'entreprise met à la portée des consommateurs partout au pays des produits et des expériences haut de gamme.

Moët Hennessy et Charton Hobbs collaborent étroitement depuis 2007, en innovant dans le but de développer leur place de choix dans la catégorie des vins et spiritueux haut de gamme Canada.

À propos de Joseph Phelps Vineyards

Joseph Phelps a fondé sa maison éponyme en 1973 et n'a pas tardé à s'affirmer comme un pionnier et un créateur visionnaire du secteur vinicole de la vallée de Napa, dont le développement ne faisait alors que commencer. Un an plus tard, il a commencé à produire Insignia, un assemblage de style bordelais, mais de facture exclusivement californienne. Depuis lors, plusieurs millésimes d'Insignia ont été encensés par les experts et sont considérés comme la référence en la matière, et quatre d'entre eux, les millésimes 1991, 1997, 2002 et 2007, ont notamment eu droit à la note parfaite de 100 décernée par le Wine Advocate de Robert Parker.

Joseph Phelps Vineyards est constitué d'un domaine reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses vins, avec 200 hectares répartis entre onze vignobles de la vallée de Napa et 30 hectares sur deux vignobles dans la vallée de Sonoma. Aujourd'hui, en privilégiant l'innovation et la poursuite de l'excellence, Joseph Phelps Vineyards est synonyme du summum de l'art de la vinification en Californie et continue d'incarner à la fois les nobles traditions de son fondateur et son esprit de pionnier.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division des vins et spiritueux de LVMH, le plus grand groupe mondial de produits de luxe. Moët Hennessy, qui est la plus grande société de vins et spiritueux haut de gamme au monde, regroupe les grandes marques suivantes, réputées internationalement pour la qualité exceptionnelle de leurs artisans et de leurs produits :

Champagnes Armand de Brignac, Dom Pérignon, Krug, Moët & Chandon, Ruinart et Veuve Clicquot; cognac Hennessy, vodka Belvedere, spritz mousseux Chandon Garden, scotchs single malt Glenmorangie et Ardbeg, téquila Volcan di mi Tierra, et des grands vins, dont Ao Yun, Cloudy Bay, Newton, Numanthia et Terrazas de Los Andes. Les produits Moët Hennessy sont distribués par Charton Hobbs au Canada.

À propos de Charton Hobbs

L'entreprise Charton Hobbs attribue sa longévité et sa passion au plaisir de développer de grandes marques. Depuis 1925, l'entreprise collabore avec certains des producteurs les plus talentueux et les plus influents du monde afin de pouvoir offrir à tous les Canadiens des produits alcoolisés de grande qualité. Elle entretient des relations durables avec des détaillants, prospère aux côtés des chefs de file de l'hôtellerie et de la restauration et reste engagée à soutenir une équipe de professionnels dévoués. En partageant sa vision avec ces acteurs indispensables, l'entreprise a fait connaître à plusieurs générations de Canadiens des marques de vins et de spiritueux pérennes. Charton Hobbs est véritablement «?l'Ambassadeur des grandes marques?».

