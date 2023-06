BMO souligne le Mois national de l'histoire autochtone et la Journée nationale des peuples autochtones en soutenant des organismes dirigés par des Autochtones qui renforcent l'autonomie des communautés





Ka Ni Kanichihk, Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage et le Woodland Cultural Centre recevront des dons totalisant 800 000 $

Nisitohtamowin (en anglais), le cours d'apprentissage en ligne pour les Autochtones créé par BMO et l'Université des Premières Nations, est offert gratuitement pour la deuxième année consécutive

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui des contributions à des initiatives culturelles et éducatives autochtones au sein de trois organismes.

« Depuis 1992, BMO a établi une présence solide et des racines profondes dans des centaines de communautés autochtones à travers le Canada, et nous apprécions l'immense confiance qui nous est accordée alors que nous progressons ensemble vers un avenir meilleur, a déclaré Mike Bonner, Services bancaires aux entreprises au Canada, et coprésident du conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Bien que notre engagement envers les clients et les communautés autochtones fasse partie de notre façon de faire des affaires au quotidien, nous nous réjouissons chaque année de l'occasion de souligner le Mois national de l'histoire autochtone et la Journée nationale des peuples autochtones de façons significatives en soutenant des initiatives clés et en continuant d'innover pour servir nos collègues, nos clients et nos communautés autochtones. »

Cette année, BMO fait un don de 800 000 $ à trois organismes qui se consacrent à l'éducation et à la réappropriation culturelle par le développement de l'autodétermination et du leadership, de l'équité en matière d'éducation et de la préservation et de la promotion de la culture et de l'histoire autochtones :

Ka Ni Kanichihk (en anglais), un organisme basé à Winnipeg , au Manitoba , qui se concentre sur l'éducation, le mentorat, la formation professionnelle, la prévention et les programmes d'intervention dirigés par des Autochtones, qui aident les participants à guérir, à prospérer et à devenir des leaders. Le don de BMO soutiendra l'initiative d'expansion du capital de Home for Reconciliation et permettra à des milliers d'autres personnes d'accéder aux programmes et aux aides en 2024.

, au , qui se concentre sur l'éducation, le mentorat, la formation professionnelle, la prévention et les programmes d'intervention dirigés par des Autochtones, qui aident les participants à guérir, à prospérer et à devenir des leaders. Le don de BMO soutiendra l'initiative d'expansion du capital de et permettra à des milliers d'autres personnes d'accéder aux programmes et aux aides en 2024. Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage (en anglais), un organisme qui travaille avec les Premières Nations du Nord pour recruter, préparer et soutenir des enseignants engagés, afin de commencer à rendre l'éducation plus égalitaire. Les éducateurs d'Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage travaillent dans 26 Premières Nations partenaires du nord de l' Ontario , du Manitoba , de l' Alberta et de la Saskatchewan . Leur approche inspirante de l'enseignement et du leadership permet d'accroître l'assiduité, l'engagement et le rendement des élèves. Le don de BMO aidera Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage à étendre sa portée à 19 autres Premières Nations partenaires.

, du , de l' et de la . Leur approche inspirante de l'enseignement et du leadership permet d'accroître l'assiduité, l'engagement et le rendement des élèves. Le don de BMO aidera Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage à étendre sa portée à 19 autres Premières Nations partenaires. Basé à Brantford , en Ontario , le Woodland Cultural Centre (WCC) (en anglais) s'efforce de préserver, de promouvoir et de renforcer les langues, la culture, l'art et l'histoire autochtones, en donnant vie à l'histoire du peuple Hodinohsho:ni des Eastern Woodlands par le biais d'expositions et de programmes novateurs. Le don de BMO contribuera à la construction d'un nouveau centre culturel ultramoderne.

« Nous remercions chaleureusement BMO pour sa contribution inestimable à la création d'une communauté qui célèbre la diversité, assure l'inclusion et offre des possibilités équitables, a affirmé Dodie Jordaan, directrice générale de Ka Ni Kanichihk Inc. Son soutien créera l'infrastructure requise pour renforcer les communautés autochtones de Winnipeg et de la région, ce qui favorisera un avenir meilleur pour tous. »

« Le soutien de BMO a eu un impact significatif sur la croissance d'Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage, qui est passé d'une vision à une organisation nationale. Ensemble, nous avons établi des partenariats avec les Premières Nations afin de recruter et de retenir des enseignants et d'investir dans les capacités locales, a affirmé Ken Sanderson, directeur général d'Enseigner pour le Canada-Gakinaamaage. En soutenant le contrôle par les Autochtones de l'éducation autochtone, le travail que nous faisons augmente l'accès à une éducation transformatrice pour les jeunes des Premières Nations et leur potentiel de leadership, en leur inculquant un sens plus fort de qui ils sont, qui aura des répercussions sur l'île de la Tortue et dans le monde entier. »

« La gratitude est une philosophie fondamentale pour Hodinohsho:ni, gratitude envers le monde naturel, gratitude envers nos enseignants et nos dirigeants communautaires, gratitude envers le créateur, a expliqué Heather George, directrice générale du Woodland Cultural Centre. Le soutien généreux d'organisations telles que BMO au Woodland Cultural Centre est une autre occasion d'exprimer notre profonde gratitude, car nous ne pourrions pas avancer sur la voie de la guérison, du renforcement de la culture et de la célébration sans cette contribution. Niawen:kowa (grands remerciements) à tous les employés de BMO pour leur engagement continu en faveur de la réconciliation. »

« Nous sommes honorés de démontrer notre engagement à faire progresser la vérité et la réconciliation par le biais des piliers clés que sont l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique, en soutenant des initiatives vitales et culturellement pertinentes comme celles-ci, a confié Clio Straram, chef, Services bancaires aux Autochtones de BMO. En tant que membre de la Première Nation de Fond du Lac, en Saskatchewan, je suis particulièrement heureuse de soutenir des organisations qui s'efforcent d'apporter une éducation de qualité aux communautés autochtones, de former des leaders, d'encourager l'autodétermination et de préserver et d'enseigner l'histoire et les cultures autochtones. »

Depuis plus de trente ans, BMO travaille avec les communautés autochtones pour soutenir leur autodétermination économique. Depuis 1992, par l'entremise d'un réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises situés à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, BMO offre des produits et des services financiers, notamment du financement pour l'habitation et la rénovation, des services fiduciaires, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement économique et des infrastructures dans les réserves. Par l'intermédiaire du groupe-ressource d'employés de BMO destiné aux Autochtones (le Cercle de partage), de Nisitohtamowin - Une introduction à la compréhension des perspectives autochtones, un cours d'apprentissage en ligne créé en partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada et offert gratuitement à tous, et grâce aux conseils du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO, BMO encourage la compréhension, l'auto-identification et la célébration des peuples et des cultures autochtones. Le Conseil canadien pour le commerce autochtone a décerné à BMO six certifications Or consécutives pour son approche du marché autochtone et sa compréhension de l'argumentaire en faveur d'une main-d'oeuvre diversifiée et d'un milieu de travail équitable.

Pour plus d'informations sur la façon dont BMO travaille avec les communautés autochtones au Canada, cliquez ici pour visionner le Rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

15 juin 2023 à 08:30

