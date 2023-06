HCLTech et Google Cloud élargissent leur partenariat afin de stimuler l'innovation et l'adoption de l'IA générative





HCLTech, l'une des principales entreprises technologiques mondiales, et Google Cloud ont annoncé l'élargissement de leur partenariat stratégique afin d'aider les entreprises à exploiter l'intelligence artificielle générative (IA) et à développer des solutions conjointes basées sur les technologies d'IA générative de Google Cloud.

HCLTech utilise activement les grands modèles de langage (LLM, pour Large Model Language) de Google Cloud afin de développer des capacités d'IA générative pour ses clients dans trois domaines principaux : les industries, les fonctions d'entreprise, l'innovation et la modernisation technologique. Les plateformes et solutions d'IA de HCLTech utiliseront la suite complète de produits et services d'IA générative de Google Cloud, notamment Vertex AI, Generative AI Studio, Model Garden et Generative AI App Builder, ainsi que les LLM sous-jacents qui permettent ces innovations d'IA de Google Cloud.

HCLTech établira un centre d'excellence d'AI générative de Google Cloud (GenAI CoE) afin de développer des solutions communes qui permettront aux clients de redonner de la valeur aux données et de réaliser tout le potentiel de l'IA générative. Le GenAI CoE exploitera l'expertise en matière d'IA intégrée dans les laboratoires cloud native de HCLTech à Londres, Dallas et Noida (Inde).

En outre, HCLSoftware, leader mondial des solutions logicielles d'entreprise, compte accélérer sa propre transformation numérique en adoptant Google Workspace, Duet AI pour Google Workspace et Developers, et déploie Vertex AI pour améliorer le succès client et son support client.

« L'IA générative marquera le début d'une nouvelle ère d'innovation dans tous les secteurs d'activité. Cela donne l'occasion aux entreprises de redoubler d'efforts en matière de transformation numérique. Je suis très heureux d'élargir notre partenariat avec Google Cloud afin de permettre aux entreprises d'accélérer l'adoption responsable de GenAI », a déclaré Kalyan Kumar, CTO et responsable des écosystèmes, HCLTech.

« L'IA générative est donc capable de révolutionner de nombreux processus commerciaux et même de transformer des industries entières », a déclaré Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Partner Ecosystem & Channels, Google Cloud. « Ces nouveaux investissements et ressources de HCLTech aideront les entreprises à mettre en oeuvre, à dimensionner et à capturer plus rapidement la valeur de l'IA générative et les aideront à transformer leurs activités de manière audacieuse et responsable ».

HCLTech continuera d'aider ses clients à accélérer leurs transformations numériques en amenant les technologies de pointe de Google Cloud à des organisations d'envergure dans le monde entier. Grâce à ce partenariat élargi, HCLTech formera rapidement plus de 18 000 personnes aux technologies de l'IA générative de Google Cloud et innovera de nouvelles solutions pour aider les entreprises à augmenter leur efficacité, à renforcer l'expérience employé et à maximiser la valeur de leurs données commerciales.

HCLTech offre un ensemble unique de capacités d'IA de bout en bout, allant du développement de puces à l'optimisation des processus d'entreprise. En créant des partenariats stratégiques avec Google et bien d'autres encore, HCLTech ouvre la voie à l'adoption de l'IA générative dans tous les secteurs d'activité.

Pour en savoir plus sur notre gamme unique de capacités d'IA de bout en bout, consultez le site à l'adresse suivante hcltech.com/ai

14 juin 2023 à 19:35

