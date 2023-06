Avis aux médias - MISE À JOUR - Itinéraire du premier ministre pour le samedi 10 juin 2023





le 10 juin 2023

Ukraine

Le premier ministre visitera le Mur du souvenir pour ceux et celles qui sont tombés. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le premier ministre prendra part à une réunion bilatérale avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre prendra part à une réunion bilatérale élargie avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le premier ministre tiendra un point de presse avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le premier ministre prononcera une allocution à la Verkhovna Rada de l'Ukraine.

Le premier ministre visitera un centre de santé mentale et de réadaptation pour anciens combattants. Il sera accompagné de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, et la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ukraine, Denys Shmyhal. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le premier ministre fera une mêlée de presse. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 juin 2023

