Concerts d'été, festivals, expositions et théâtre à Bergame et Brescia à l'occasion du dispositif Capitale italienne de la culture 2023





BERGAME, Italie et BRESCIA, Italie, 10 juin 2023 /PRNewswire/ -- Un long été de pop pour célébrer la Capitale italienne de la culture 2023 : des centaines d'événements à Bergame et Brescia rempliront les jours et les nuits d'été de vie, de musique et de couleur.

« Il Mantello di Arlecchino » (la cape d'Arlequin), un festival de théâtre et d'art participatif du Teatro Tascabile de Bergame jusqu'au 30 septembre, met en vedette des artistes internationaux comme Kaarina Kaikkonen et Vero Cendoya.

Le Centro Teatrale Bresciano marque le centenaire de la naissance d'Italo Calvino avec « Les villes invisibles. L'avenir est un devoir », où 20 artistes se produiront du 27 juin au 9 juillet dans un spectacle visionnaire.

Des milliers d'artistes locaux participeront à la Festa della Musica à Bergame à partir du 21 juin et à Brescia à partir du 24 juin. Bergame accueille « Lazzaretto Estate 2023 », quinze soirées du 27 juin au 30 juillet avec de grands artistes tels que Madame (7 juillet), Snarky Puppy (10 juillet), Pat Metheny (19 juillet), Francesca Michielin (28 juillet), Jethro Tull (28 juillet). Le Cipiesse accueillera à Brescia Mr Rain (15 juillet), Coma Cose (24 juillet) et Dardast (26 juillet), Steve Hackett (6 juillet).

Des artistes internationaux se produiront au Festival Jazz on the road de Brescia (10?14 juillet) : Jonathan Coel & Artchipel Orchestra ; Dave Holland « New Quartet » ; Bill Frisell « Four » ; Serena Brancale Quartet. De plus, le Sub Limen festival (à partir du 21 juillet dans les deux villes) propose 6 performances contemporaines entre musique électronique, pop et expérimentale.

L'art est à l'honneur dès le 23 juin à Bergame au GAMeC avec « Rachel Whiteread... And the animals were sold », où la célèbre artiste anglaise examine les relations entre le présent et le passé - et « Vivian Suter. Home », la première exposition de l'artiste argentine dans un musée italien. Simultanément, l'Accademia Carrara met en scène « Pics de lumière. Naoki Ishikawa dans les Alpes bergamasques », présentant des peintures du XIXe siècle et des photographies contemporaines.

Des centaines de films de grands réalisateurs contemporains et des productions italiennes et étrangères seront projetés dans des festivals de cinéma en plein air : à « L'Eden d'Estate » du 9 juin au 8 septembre au Parco del Viridarium du Musée Santa Giulia de Brescia ; à l'« Esterno Notte » du 15 juin au 6 septembre dans la bibliothèque Caversazzi de Bergame.

Pour plus de détails : https://bergamobrescia2023.it/

L'initiative Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 est soutenue par Intesa Sanpaolo et A2A en tant que partenaires principaux, Brembo en tant que partenaire système, Ferrovie dello Stato Italiane et SACBO en tant que partenaires régionaux. Le ministère de la Culture et la Fondazione Cariplo sont des partenaires institutionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097648/Italian_Capital_of_Culture.jpg

10 juin 2023 à 06:52

