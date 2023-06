40e réunion annuelle de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN)





OTTAWA, ON, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le saumon de l'Atlantique revêt une importance culturelle, sociale et économique pour les communautés autochtones et non autochtones du Canada atlantique. Le nombre de saumons sauvages de l'Atlantique dans les eaux canadiennes et internationales a diminué de façon constante depuis le milieu des années 1980. Une collaboration transfrontalière accrue, tenant compte des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des perspectives et du leadership autochtones, est cruciale pour conserver et rétablir l'espèce à long terme.

Le Canada a eu l'honneur d'accueillir la 40e réunion annuelle de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN) à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 5 au 8 juin 2023. Des délégués du Canada et d'autres parties à l'OCSAN se sont réunis pour prendre des mesures visant à atteindre leur objectif commun de protéger de manière urgente le saumon sauvage de l'Atlantique. Cette réunion a donné lieu à un dialogue et à une coopération constructifs entre les parties pour faire progresser les mesures en cours, et explorer de nouvelles approches en matière de conservation et de gestion du saumon sauvage de l'Atlantique.

La 40e réunion annuelle de l'OCSAN comprenait deux séances spéciales, dont la première portait sur les changements climatiques, et la seconde sur les perspectives autochtones sur le saumon de l'Atlantique, dirigée par le Canada. Dans le cadre de la séance sur les changements climatiques, le Canada a présenté ses efforts en matière de gestion adaptative du saumon de l'Atlantique, et a plaidé avec succès pour que l'OCSAN élabore une stratégie visant à éclairer les futures mesures d'adaptation, pour faire face aux effets des changements climatiques.

La séance sur les perspectives autochtones sur le saumon de l'Atlantique a accru la compréhension des liens, de l'expérience, et de la participation des peuples autochtones à la conservation et à la gestion durable du saumon sauvage de l'Atlantique, y compris les défis auxquels ils sont confrontés. La séance comprenait la toute première table ronde réservée aux Autochtones pour explorer comment l'OCSAN peut permettre une meilleure participation des peuples autochtones.

Les délégués de l'OCSAN ont visité le parc national Fundy pour en apprendre davantage sur le modèle novateur de rétablissement du saumon de Fundy, qui élève des saumoneaux sauvages de l'Atlantique provenant des rivières du parc jusqu'à l'âge adulte dans la première station marine d'élevage aux fins de conservation au monde, à l'aide de la technologie et de la science de la pisciculture. Ces saumons adultes sont relâchés dans leurs rivières d'origine pour pondre des oeufs et créer la prochaine génération de poissons sauvages. Grâce à ce modèle, les rivières du projet connaissent des retours accrus de saumons, une augmentation du nombre de juvéniles sauvages chaque année, et des écosystèmes d'eau douce plus productifs. Le partenariat est un modèle de collaboration entre le gouvernement, le milieu universitaire, l'industrie aquacole, et les dirigeants autochtones, pour rétablir avec succès le saumon de l'Atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy, une espèce en voie de disparition.

L'engagement et le leadership du gouvernement du Canada à l'OCSAN contribuent à faire progresser la gestion durable du saumon sauvage de l'Atlantique grâce à la coopération internationale, tout en faisant progresser les priorités nationales du Canada, pour assurer la viabilité et la conservation à long terme de cette espèce emblématique.

« Je suis fière du rôle que le Canada a joué à la réunion de cette année de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord. Le Canada a dirigé le tout premier groupe d'experts composé uniquement d'Autochtones, et consacré exclusivement aux perspectives autochtones. Nous avons transmis de l'information sur les effets du climat sur la productivité du saumon dans l'Atlantique Nord, en explorant de nouvelles approches pour protéger le saumon sauvage de l'Atlantique. Nous protégerons cette espèce emblématique en travaillant avec d'autres Nations, et en nous appuyant sur la science et le savoir autochtone. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

L'OCSAN a été créée en 1984 pour permettre la collaboration entre les pays membres sur la conservation, le rétablissement, l'amélioration, et la gestion du saumon sauvage de l'Atlantique, tout en tenant compte des meilleures données scientifiques disponibles.

Le Symposium sur la synthèse de l'Année du saumon, tenu à Vancouver en octobre 2022 et organisé conjointement par l'OCSAN et la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord , a réitéré la situation critique du saumon, qui continue de subir les effets négatifs d'environnements en évolution constante et rapide.

