EdgeCap acquiert une participation majoritaire dans Comac Medical, le fondateur conservant une participation minoritaire significative

LONDRES, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Comac Medical (Comac ou la Société) a annoncé aujourd'hui que des fonds conseillés par EdgeCap Partners (EdgeCap) ont acquis une participation majoritaire dans la Société. Le fondateur et PDG de Comac, Dr Milen Vrabevski, ainsi que d'autres actionnaires, ont conservé une participation minoritaire significative et continueront à assumer leurs rôles actuels en tant que directeurs exécutifs de la société, assurant ainsi la continuité pour tous ses clients et partenaires.

Basée à Sofia, en Bulgarie, et créée en 1997, Comac Medical est la principale organisation de recherche clinique (CRO) à service complet en Europe du Sud-Est, présente dans plus de 30 pays et fournissant une gamme complète de services de développement de médicaments de la phase initiale à la phase finale à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique mondiale dans une variété de domaines thérapeutiques.

Chris Backes, cofondateur d'EdgeCap, a déclaré : « Nous sommes ravis d'investir dans Comac Medical, qui, au cours des 25 dernières années, s'est développée sous la direction de Milen pour devenir une plateforme exceptionnelle que ses clients plébiscitent pour la qualité de ses services, son expertise médicale et scientifique approfondie en matière de développement clinique de phase précoce, ainsi que pour sa rapidité et son agilité, notamment en ce qui concerne le recrutement de patients dans des domaines thérapeutiques et des indications rares. Nous pensons que Comac est particulièrement bien placé pour tirer parti des perspectives de croissance favorables du marché des CRO et de l'important potentiel inexploité qu'il recèle. »

Kristjan Piilmann, cofondateur d'EdgeCap, a déclaré : « Notre investissement dans Comac reflète l'orientation thématique d'EdgeCap sur le secteur des soins de santé et des sciences de la vie, ainsi que son engagement à s'associer à des fondateurs exceptionnels et à des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Nous sommes impatients de travailler avec Milen et l'ensemble de l'équipe de Comac Medical pour accélérer la trajectoire de croissance organique de la société et favoriser la consolidation du secteur par le biais d'une stratégie d'achat et de développement ciblée. »

Dr. Milen Vrabevski, fondateur de Comac Medical, a déclaré : « Cette transaction représente une étape importante pour Comac Medical et ses plus de 350 employés qui contribuent quotidiennement au succès de notre entreprise. Afin de poursuivre notre trajectoire de forte croissance dans les années à venir et de répondre aux besoins de nos clients, nous cherchons à étendre considérablement nos activités tout en préservant notre culture unique qui a servi de fondement à notre succès. EdgeCap soutient cette vision et s'engage à investir des ressources importantes dans Comac et son personnel afin de tirer parti d'une opportunité passionnante. Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de notre parcours et de m'associer à Kristjan et Chris pour assurer la croissance et le succès de Comac Medical. »

La transaction a été finalisée en juin 2023. Kristjan Piilmann, Chris Backes et Dr. Günter Schmid, associé d'exploitation principal pour EdgeCap, rejoindront le conseil d'administration de Comac.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

WOLF THEISS a fourni des conseils juridiques à EdgeCap et Kingsley Napley LLP a fourni des conseils juridiques à les actionnaires de Comac Medical dans le cadre de la transaction. Deloitte LLP a effectué un audit préalable financier et fiscal, et Health Advances LLC a effectué un audit préalable commercial pour EdgeCap.

À propos de Comac Medical

Comac Medical, fondée en 1997 à Sofia, en Bulgarie, est l'une des plus grandes organisations de recherche clinique (CRO) d'Europe du Sud-Est, présente dans plus de 30 pays. Elle fournit une gamme complète de services de développement de médicaments, de la phase initiale à la phase finale, à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique mondiale dans divers domaines thérapeutiques, avec une expertise et des résultats différenciés pour des indications en oncologie, dermatologie, gastro-entérologie et maladies respiratoires.

La Société dispose d'une clientèle mondiale composée de sociétés biotechnologiques émergentes et de sociétés pharmaceutiques établies, offrant un soutien complet en matière d'essais cliniques externalisés tout au long du calendrier de développement clinique. L'unité de recherche clinique (CRU) de Comac Medical, inspectée par la FDA et l'EMA pour les études de phase I, de biodisponibilité et de bioéquivalence, a 18 ans d'expérience dans la recherche clinique précoce et compte plus de 260 essais cliniques achevés à ce jour. L'installation est la plus grande de la région et comprend 42 lits, une pharmacie sur place ainsi qu'un laboratoire clinique et bioanalytique.

À propos d'EdgeCap Partners

EdgeCap est une société de capital-investissement et de capital de croissance basée à Londres et à Tallinn, qui investit dans des entreprises européennes de qualité du marché intermédiaire. Fondée par Kristjan Piilmann et Chris Backes, EdgeCap est soutenue par des capitaux familiaux et cherche à déployer entre 10 et 100 millions d'euros par investissement.

