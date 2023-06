Offrir aux personnes LGBTQI+ un foyer sécuritaire au Canada





TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Chaque jour, dans le monde entier, les personnes LGBTQI+ font face à la discrimination, à la persécution et à la violence simplement en raison de qui elles sont ou de qui elles aiment. En 2023, les droits des personnes LGBTQI+ continuent d'être attaqués, forçant les gens à quitter leur foyer et leur communauté. Chacun devrait avoir le droit d'être en sécurité, quelle que soit son identité sexuelle, son expression sexuelle ou son orientation sexuelle. Devant la hausse du nombre de réfugiés LGBTQI+, le gouvernement du Canada aide ces derniers à trouver un foyer sécuritaire ici, au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat entre le gouvernement du Canada et l'organisation à but non lucratif Rainbow Railroad en vue de protéger les réfugiés LGBTQI+ et de les accueillir au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, Rainbow Railroad cherchera à trouver des personnes LGBTQI+ et leurs familles fuyant la violence et la persécution pour les diriger vers le gouvernement du Canada, qui assurera leur réinstallation par l'entremise du Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG).

Dans son nouveau rôle de partenaire de recommandation des personnes LGBTQI+ au titre du programme RPG, Rainbow Railroad s'appuiera sur la confiance et l'expérience qu'il a déjà acquises auprès des communautés LGBTQI+ du monde entier pour aider davantage de personnes LGBTQI+ et leurs familles à trouver la sécurité au Canada. Ce partenariat servira également d'exemple aux autres pays de réinstallation qui souhaitent accorder aux membres des communautés LGBTQI+ une protection supplémentaire.

Le Canada affiche un fier bilan en matière d'aide aux personnes qui doivent être réinstallées, dont les membres des communautés LGBTQI+. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTQI+, au pays et à l'étranger, ainsi qu'à bâtir un avenir meilleur et plus inclusif pour tous.

« Tout le monde mérite de vivre dans un endroit sûr, et le Canada reste une destination de choix pour les gens souhaitant entreprendre une nouvelle vie où de nouvelles opportunités s'offriront à eux et à leurs familles. De concert avec Rainbow Railroad, nous aiderons les personnes LGBTQI+ à commencer un nouveau chapitre, en toute sécurité, ici, au Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Dans de nombreuses régions du monde, les personnes LGBTQI+ font l'objet de graves discriminations et sont criminalisées simplement en raison de qui elles sont. Voilà pourquoi le Canada continue d'intervenir et prend de nouvelles mesures pour protéger les droits et libertés des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées. Ce nouveau partenariat avec Rainbow Railroad, qui fait de nous l'un des premiers pays à conclure un accord de cette nature avec une organisation LGBTQI+, aide le Canada à rester un refuge sûr pour les personnes LGBTQI+ en danger dans le monde. De plus, nous serons maintenant mieux outillés pour réagir aux situations émergentes où qu'elles surviennent dans le monde. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Ce partenariat marque l'atteinte d'une étape importante dans l'histoire de Rainbow Railroad. Depuis plusieurs années, nous prônons sans relâche l'établissement de partenariats de recommandation directe avec des gouvernements du monde entier. Nous sommes ravis que le Canada réponde à l'appel en devenant le premier pays à nouer un partenariat avec nous à cet égard, et nous espérons que d'autres pays suivront son exemple. À une époque où le nombre de personnes déplacées est plus élevé que jamais, les personnes LGBTQI+ sont particulièrement vulnérables à cause de l'homophobie et de la transphobie systémiques et appuyées par l'État. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement du Canada afin d'amener encore plus de personnes LGBTQI+ en danger pour les mettre en sécurité au Canada. »

-- Kimahli Powell, PDG, Rainbow Railroad

Rainbow Railroad est une organisation mondiale sans but lucratif qui aide les personnes LGBTQI+ victimes de persécution en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur expression sexuelle ou de leurs caractéristiques sexuelles. Elle a aidé des milliers de réfugiés LGBTQI+ du monde entier à fuir la violence et la persécution et à trouver le chemin de la sécurité, y compris ici même au Canada.

En plus de ce nouveau partenariat avec Rainbow Railroad, le gouvernement fédéral soutient déjà les personnes LGBTQI+ qui sont en danger dans le monde et qui sont dirigées vers le Canada par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organisations de recommandation, ainsi que les personnes qui arrivent au Canada par l'entremise du Rainbow Refugee Assistance Partnership.

Dans le cadre du Rainbow Refugee Assistance Partnership, le gouvernement du Canada travaille avec la Rainbow Refugee Society en vue d'encourager les Canadiens à parrainer des réfugiés LGBTQI+. Ainsi, le gouvernement du Canada assume les coûts de démarrage et accorde trois mois d'aide financière aux réfugiés, après quoi les répondants privés offrent neuf mois d'aide financière aux réfugiés LGBTQI+ nouvellement arrivés et à leurs familles. Cette initiative permet de resserrer la collaboration entre les organisations LGBTQI+ et le milieu du parrainage de réfugiés au Canada.



En 2022, en réponse à la crise en Afghanistan , la portée du partenariat a été élargie afin de fournir 150 places supplémentaires aux réfugiés afghans entre 2022 et 2024. Au mois de mai 2023, plus de 235 réfugiés LGBTQI+ étaient arrivés au pays grâce à ce partenariat.

, la portée du partenariat a été élargie afin de fournir 150 places supplémentaires aux réfugiés afghans entre 2024. Au mois de mai 2023, plus de 235 réfugiés LGBTQI+ étaient arrivés au pays grâce à ce partenariat. Pour s'assurer que, comme tous les réfugiés, les réfugiés LGBTQI+ nouvellement arrivés et leurs familles puissent s'épanouir après leur arrivée au Canada, le gouvernement du Canada fournit des fonds aux fournisseurs de services d'établissement qui proposent des programmes accessibles aux nouveaux arrivants issus de la diversité.

De 2021 à 2023, le Canada a également soutenu le projet du National Network for Enhancing LGBTQI+ Refugee Sponsorship. Le projet mené par ce réseau réunissait cinq organisations qui font figure de chefs de file en matière de parrainage de réfugiés LGBTQI+ afin d'améliorer l'expérience d'établissement des réfugiés LGBTQI+ nouvellement arrivés au Canada.

Pour contribuer à soutenir les réfugiés qui fuient la persécution en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle ou de leur expression sexuelle, le Canada a été l'un des premiers pays à lancer une initiative spéciale de réinstallation humanitaire pour les Afghans vulnérables, dont les personnes LGBTQI+. Depuis août 2021, plus de 16 700 Afghans sont déjà arrivés au Canada dans le cadre de ce programme.

En août 2022, le gouvernement du Canada a lancé le tout premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+... Bâtir notre avenir, avec Fierté. Ce plan propose une approche de l'ensemble du gouvernement qui vise à éliminer disparités persistantes auxquelles sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+ et à bâtir un pays plus sûr et plus inclusif.

