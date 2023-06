Cirium et Aireon prolongent leur partenariat pour offrir des analyses en direct et historiques de positionnement d'avions





Cirium, la société d'analyse pour l'aviation, a prolongé son accord à long terme avec Aireon, le chef de file du suivi spatial des aéronefs, afin d'offrir des analyses positionnelles en direct et historiques des avions en vue d'une connaissance situationnelle et d'analyses post-opérations avancées.

En tant que partenaire sélectionné d'Aireon pour commercialiser ces analyses, Cirium intègre ses propres données d'horaires, de flotte, de statut des vols, météorologiques et d'émissions à la couverture satellitaire mondiale des positions de vol d'Aireon afin de créer un flux exhaustif de données de bout en bout.

Les données positionnelles satellitaires d'Aireon assurent une couverture complète de tous les avions modernes, équipés d'ADS-B, partout dans le monde, y compris les aéronefs volant à basse altitude, au-dessus des océans ou des régions montagneuses, qui ne peuvent pas être suivis via des récepteurs au sol.

Le niveau enrichi d'informations positionnelles des aéronefs donnera aux compagnies aériennes une visibilité complète sur leurs réseaux, ce qui contribuera à améliorer l'efficience opérationnelle, à réduire la consommation de carburant et à atténuer les perturbations pour les passagers.

« La combinaison des données positionnelles précises d'Aireon et des données d'horaires, de flotte, d'état des vols et météorologiques de Cirium apporte une valeur sans précédent aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux OEM et aux bailleurs, qui ont toujours eu du mal à intégrer des ensembles de données hétérogènes et incomplets. Les informations obtenues aideront à améliorer l'heure estimée d'arrivée (ETA) et l'efficacité des correspondances, à améliorer le diagnostic des retards et à accroître la gestion intelligente des temps de roulage », déclare Jeremy Bowen, CEO de Cirium.

« Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Aireon pour fournir des analyses avancées de position des avions et fournir une connaissance situationnelle à un niveau de granularité et de précision sans précédent. »

« Ensemble, Aireon et Cirium fourniront un aperçu complet, haute-fidélité et en temps réel d'un vol, de la porte d'embarquement à celle d'arrivée. Nous sommes ravis de faire partie de ce partenariat grandissant et de collaborer avec Cirium pour rendre l'analyse complète de la position des avions disponible dans l'ensemble de l'industrie », déclare Don Thoma, CEO, Aerion.

Après avoir mené une étude de marché approfondie, Cirium a identifié Aireon comme le chef de file dans ce domaine avec les meilleures capacités de bout en bout en termes de saisie, de couverture et de qualité des données. Cela garantit que Cirium fait correspondre les informations positionnelles les plus précises à l'identifiant spécifique de l'avion et au numéro de vol pour faciliter l'intégration dans les cas d'utilisation de suivi de la compagnie aérienne et de la flotte. Les données sont également fusionnées avec des analyses critiques dans la solution Core de Cirium, y compris les données sur l'utilisation des avions et l'historique de vol.

L'analyse positionnelle historique et en temps réel des aéronefs de Cirium ajoutera de la valeur aux parties prenantes du secteur du transport aérien, y compris les compagnies aériennes, les aéroports, les sociétés aérospatiales, les assureurs, les bailleurs d'avions et plus encore.

L'analyse peut être consultée grâce à plusieurs méthodes qui s'intègrent de manière optimale aux systèmes existants d'une entreprise tels qu'un flux en direct, une API, une base de données et des solutions sur mesure.

Contactez-nous pour en savoir plus. Plus d'informations sur les solutions Fleets Analyzer, Schedules et Flight Status de Cirium.

Notes aux rédacteurs

ADS-B est une technologie et une norme de surveillance du trafic aérien qui repose sur la diffusion par l'aéronef de son identité, d'une position GPS précise et d'autres informations dérivées des systèmes embarqués.

Des données de surveillance inégalées : les données positionnelles d'Aireon sont les seules données de surveillance de niveau ATS disponibles aujourd'hui. Le niveau ATS est la capacité de détecter de manière fiable et en temps réel des attributs clés de vol tels que la position, le niveau et l'intention.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde. L'entreprise fournit des informations basées sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées façonnant l'avenir des voyages, qui augmentent les revenus et optimisent l'expérience clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information auprès des professionnels et des entreprises. Les actions RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les mnémos suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Suivez toute l'actualité de Cirium sur LinkedIn ou Twitter et visitez cirium.com.

À propos d'Aireon

Aireon révolutionne l'industrie aéronautique mondiale avec son système de surveillance spatiale du trafic aérien pour les avions équipés du système Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Opérationnel depuis 2019, le réseau de données ADS-B d'Aireon a permis de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle, de sécurité et environnementale pour les fournisseurs mondiaux de services de navigation aérienne. Aireon exploite aujourd'hui ces technologies de surveillance aéronautique de prochaine génération pour apporter de nouvelles capacités de données à l'ensemble de l'industrie aéronautique. Pour découvrir ce que les données d'Aireon peuvent faire pour vous, rendez-vous sur www.aireon.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 juin 2023 à 17:55

