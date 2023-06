LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS REMET UN PRIX AU GALA DU DÉFI OSENTREPRENDRE





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre du 25e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui s'est tenu hier soir au Palais Montcalm à Québec, la Fédération des cégeps a remis une bourse d'une valeur de 4000 $, dans la catégorie « Volet scolaire - catégorie collégiale », à M. Mathis Savoie, M. Jackob Breton, M. Gabriel Vasseur et Mme Sara Garcia Medina du Cégep de Sherbrooke pour leur projet « Manette Adaptée : Jouer sans limite ».

« Faire bouger les choses ou le désir d'aider les autres semble être un élément déclencheur pour les étudiantes et les étudiants qui décident d'entreprendre un projet entrepreneurial. Cette année, c'est plus de 813 jeunes du collégial qui ont soumis 93 projets dans le cadre du défi. Je trouve inspirant qu'autant de jeunes se rassemblent pour développer et réaliser des projets entrepreneuriaux, peu importe leur nature ou leur ampleur, car finalement, ce qu'on souhaite en tant qu'établissement, c'est de les encourager à prendre le risque tout en les accompagnant dans cette belle aventure », a déclaré M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

« Manette Adaptée : Jouer sans limite »

Développée dans le cadre d'un cours, cette manette de jeu vidéo a été conçue pour les gens à mobilité réduite et souffrant de handicaps cognitifs. Avec leur projet, l'équipe souhaitaient mettre la technologie au service de l'inclusion en démocratisant l'accès au jeu. Après beaucoup de recherches et d'échanges avec des gens du milieu, ils ont réussi à élaborer un prototype qui a fait le bonheur des testeurs. L'ensemble du jury a été séduit par leurs valeurs altruistes.

Partenaire depuis la création de ce défi il y a 25 ans, la Fédération des cégeps contribue, année après année, à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants et de participantes pour inspirer le désir d'entreprendre et contribuer à la culture entrepreneuriale du Québec.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

8 juin 2023 à 15:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :