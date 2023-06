Les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni établissent un partenariat en biofabrication et en science quantique





Leur engagement mutuel rehaussera la collaboration et viendra soutenir l'innovation et la croissance économique

OTTAWA, ON, le 8 juin 2023 /CNW/ - Forts de leur histoire commune, le Canada et le Royaume-Uni ont une longue tradition de partenariats commerciaux stratégiques et solides. Les deux pays ont également noué une collaboration exemplaire en science, en technologie et en innovation dans un éventail de domaines, y compris la lutte contre la COVID-19 et les changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre d'État au ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie du Royaume-Uni, George Freeman, ont conclu un protocole de coopération selon lequel les deux pays s'engagent à mettre en oeuvre un programme de biofabrication.

Dans le cadre de ce protocole de coopération en matière de biofabrication, le Canada et le Royaume-Uni s'engagent à mettre au point et à fabriquer conjointement les produits critiques dont chacun aura besoin pour faire face à de futures urgences sanitaires. Les deux pays s'appuieront sur les activités communes passées et actuelles dans le domaine de la biofabrication, notamment par l'intermédiaire du Conseil national de recherches Canada (CNRC).

Ce partenariat viendra étayer la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie , qui vise à renforcer l'innovation et les capacités industrielles du Canada pour aider le pays à mieux se préparer en vue de futures urgences sanitaires et à mieux y réagir. Cette stratégie privilégie notamment la collaboration avec des partenaires étrangers aux vues similaires pour faire progresser l'innovation de pointe et soutenir la croissance des entreprises canadiennes. Le Royaume-Uni est un partenaire de premier choix, compte tenu de ses atouts : un secteur universitaire de classe mondiale, une impressionnante infrastructure d'essais cliniques et de fabrication, une communauté d'investisseurs, ainsi que des activités bien établies de recherche pharmaceutique. Soutenu par un fonds de 32 millions de dollars administré conjointement, ce nouveau partenariat fera notamment progresser les travaux collaboratifs en science, la recherche-développement et le développement industriel. Le financement à l'égard du protocole de coopération sur la biofabrication sera géré conjointement par le CNRC au Canada et par Innovate UK au Royaume-Uni.

Dans une déclaration conjointe, les ministres Champagne et Freeman se sont également engagés à rehausser la collaboration en science et en technologie quantiques. La déclaration préconise des activités de recherche ouvertes, transparentes et rigoureuses ainsi que la mise en place d'environnements de recherche sûrs et inclusifs. Elle prévoit aussi des mesures liées à la sécurité de la recherche et des engagements visant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle. Les deux pays s'appuieront mutuellement pour ce qui est de développer le marché et de renforcer leur chaîne d'approvisionnement des produits quantiques, de même que de constituer le bassin de talents nécessaire pour doter le secteur quantique d'une main-d'oeuvre qualifiée.

La déclaration conjointe donnera un élan à la Stratégie quantique nationale du Canada en augmentant la mise en commun des expertises et en accélérant la mise au point de technologies transformatrices, y compris les nouveaux types d'ordinateurs, les réseaux de communications sécurisés, et les capteurs de haute précision. En misant sur les efforts concertés du monde universitaire, de l'industrie et des pays aux vues similaires, le Canada consolidera son leadership et réaffirmera son rôle d'acteur mondial clé dans le domaine de la science et de la technologie quantiques.

« Le Royaume-Uni et le Canada jouissent d'une relation étroite et privilégiée, qui trouve son origine dans une histoire et des valeurs communes. Aujourd'hui, nous signons un protocole de coopération sur la biofabrication et une déclaration conjointe relative à la science et à la technologie quantiques, qui constituent des étapes importantes pour tirer le meilleur parti de nos capacités incomparables et stimuler l'innovation et la croissance économique dans les deux pays. Nous poursuivrons nos efforts communs visant à favoriser une plus grande collaboration dans le domaine de la science et de la recherche afin de façonner l'économie de demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Royaume-Uni et le Canada sont des partenaires naturels dont les liens culturels, économiques et historiques se tissent depuis des siècles. Au cours des dernières années, nous avons considérablement resserré nos collaborations en science et en innovation dans un éventail de secteurs, des technologies agricoles à la génomique, en passant par l'espace. Une course mondiale est lancée en vue de susciter des investissements en science et en technologies, et l'innovation sera essentielle pour relever les défis urgents de notre époque. Le Royaume-Uni et le Canada partagent des valeurs profondes et tiennent à mettre la science à profit pour le bien commun. Le Royaume-Uni approfondit ses partenariats en science et en technologies avec des économies phares en matière de recherche-développement. Je suis ravi d'être venu au Canada pour conclure des ententes liées à un éventail de domaines dans lesquels nous poursuivrons nos collaborations de longue date, y compris l'intelligence artificielle, la biosécurité, le génie biologique, la science quantique, la durabilité des activités spatiales et la recherche polaire. »

- Le ministre d'État au ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie du Royaume-Uni, George Freeman

En novembre 2021, l'organisme national de financement de la recherche et de l'innovation du Royaume-Uni a obtenu un financement de 10 millions de livres sterling destiné aux partenariats en biofabrication avec le Canada, le Canada s'étant engagé à fournir une contrepartie équivalente. Le gouvernement du Canada a donc alloué 16 millions de dollars à ces partenariats, somme qui sera administrée par le Conseil national de recherches Canada, ce qui correspond à la contribution du Royaume-Uni.

En 2017, le Canada et le Royaume-Uni avaient signé un protocole d'entente sur la science, la technologie et l'innovation. Ce protocole a permis d'accélérer les activités de collaboration et de commercialisation dans des domaines comme les technologies agricoles, la fabrication de pointe, les réseaux électriques intelligents, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et la recherche polaire.

Le Canada s'est fait l'hôte, les 17 et 18 avril 2023, de la 4 e rencontre du Comité Conjoint Canada-Royaume-Uni en science, technologie et innovation. Des mesures concrètes y ont été annoncées en vue de procéder à l'harmonisation globale des intérêts dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

s'est fait l'hôte, les 17 et 18 avril 2023, de la 4 rencontre du Comité Conjoint Canada-Royaume-Uni en science, technologie et innovation. Des mesures concrètes y ont été annoncées en vue de procéder à l'harmonisation globale des intérêts dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada propose une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre les pandémies et les urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'essor d'un secteur national des sciences de la vie innovateur et concurrentiel.

propose une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre les pandémies et les urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'essor d'un secteur national des sciences de la vie innovateur et concurrentiel. Depuis mars 2020, plus de 2,1 milliards de dollars ont été investis dans 36 projets pour rebâtir la capacité de production de vaccins et de thérapeutiques, et la capacité de biofabrication du Canada.

Le budget de 2021 a octroyé au secteur des sciences de la vie un total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour soutenir sa croissance et son dynamisme et préparer le pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies.

Le Canada a présenté la Stratégie quantique nationale en janvier 2023. Cette stratégie, assortie d'un investissement de 360 millions de dollars, consolide la position de chef de file mondial du Canada en recherche quantique et favorise la croissance des entreprises, le perfectionnement des technologies et le développement des talents au pays dans ce domaine.

a présenté la Stratégie quantique nationale en janvier 2023. Cette stratégie, assortie d'un investissement de 360 millions de dollars, consolide la position de chef de file mondial du Canada en recherche quantique et favorise la croissance des entreprises, le perfectionnement des technologies et le développement des talents au pays dans ce domaine. La Stratégie quantique nationale repose sur trois missions dans des domaines clés des technologies quantiques : le matériel informatique et les logiciels, les communications, et les capteurs. Ces missions pourront être accomplies grâce à des investissements dans la recherche, les talents et la commercialisation.

À l'appui de la Stratégie quantique nationale, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et UK Research and Innovation ont lancé en 2020 un appel de propositions Canada-Royaume-Uni dans le domaine des technologies quantiques. Cet appel de propositions visait à soutenir des collaborations internationales entre des universités et des entreprises. Au cours des trois dernières années, huit propositions ont été financées à hauteur de 2 millions de livres sterling par le Royaume-Uni et de 4,4 millions de dollars par le Canada. Un deuxième appel de propositions a été lancé en 2022.

