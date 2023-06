L'intelligence artificielle au service de l'aviation - Nolinor Aviation réinvente son système de sécurité grâce à l'IA





MIRABEL, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Nolinor Aviation, une compagnie aérienne spécialisée dans les vols nolisés, dévoile aujourd'hui une innovation dans le domaine des systèmes de gestion de la sécurité. Nolinor Aviation est la première compagnie aérienne au Canada à intégrer l''intelligence artificielle (IA) dans un système de gestion de la sécurité (SGS) pour gérer ses rapports d'incidents.

Il y a 20 ans, Nolinor Aviation a été la première compagnie aérienne dans l'histoire de l'aviation civile canadienne à recevoir une approbation complète par Transports Canada pour son système de gestion de la sécurité. Aujourd'hui, la ligne aérienne située à Mirabel continue d'innover en intégrant l'IA dans la gestion de ses rapports SGS. Cette innovation permet d'automatiser certaines facettes du processus de traitement des rapports SGS.

« Le traitement des rapports a toujours représenté une charge de travail importante pour notre équipe. Nous avons travaillé avec l'agence P3F pour analyser nos façons de faire et nous proposer des solutions concrètes pour automatiser en bonne partie du processus avec l'intégration de différentes solutions en IA. La nouvelle solution mise de l'avant permet de traiter les rapports plus rapidement et plus efficacement. En prime, le système produit maintenant des recommandations dont nous pouvons nous inspirer pour améliorer encore davantage nos opérations aériennes et renforcer notre culture de sécurité. », a déclaré Olivier Richer, le Directeur des Systèmes de Gestion de la Sécurité chez Nolinor Aviation

Cette collaboration avec l'agence P3F et Nolinor Aviation ouvre les portes à des projets plus important. Le transporteur songe déjà à ajouter d'autres fonctions dans son système grâce à l'IA. « Les résultats sont très intéressants et nous voulons maintenant ajouter des ressources supplémentaires pour aller encore plus loin. C'est pour cette raison que notre entreprise est devenue récemment partenaire de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA) afin d'ajouter des ressources et des talents », a indiqué Marco Prud'homme, Président de Nolinor Aviation.

Ces actions sont une preuve de l'engagement de Nolinor Aviation envers la sécurité de ses passagers et de son personnel, tout en offrant une expérience de vol confortable et sécuritaire. En tant que compagnie aérienne, Nolinor Aviation continuera de chercher de nouvelles façons d'utiliser la technologie pour innover en matière de sécurité dans son industrie.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est la plus grande entreprise de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés au Canada. Nolinor offre des services de transport vers toutes les régions du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et ailleurs dans le monde, incluant les pistes de gravier et de glace des régions éloignées.

À propos de P3F

Depuis son inauguration en 2007, l'agence numérique P3F se distingue par la conception et le déploiement de stratégies numériques innovantes, finement élaborées pour répondre aux exigences uniques de chaque organisation. Forte d'une équipe de plus d'une dizaine de spécialistes en marketing, en intelligence artificielle et en développement web, entre autres, l'agence transforme les aspirations d'optimisation et de valorisation commerciale de ses clients en réalités tangibles. L'expertise de P3F, c'est l'harmonie parfaite entre technologie et vision stratégique pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.

