LE GALA RH 2023 : UNE SOIRÉE MÉMORABLE POUR LES LAURÉATS DES PRIX RECONNAISSANCE RH





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La cinquième édition du Gala RH organisé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés au profit de la Fondation CRHA a réuni plus de 450 personnes de la communauté RH et du monde des affaires hier soir au salon Richmond de Montréal.

L'événement a été l'occasion de rendre hommage à des professionnels d'exception et de souligner la réussite de projets remarquables. Au total, 14 prix Reconnaissance RH, cinq Distinctions Fellow et deux prix Engagement ont ainsi été remis à des CRHA | CRIA passionnés par leur profession et à des organisations méritantes.

« Il est essentiel de récompenser publiquement les réalisations des CRHA et CRIA. Accordée par les pairs, cette reconnaissance incite les récipiendaires à continuer de se dépasser. Nos organisations ont grand besoin de ce dynamisme et de l'espoir qu'il inspire », a souligné Manon Poirier, CRHA directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Les prix Reconnaissance RH : l'excellence des RH dans nos organisations

Dirigeant de l'année : Manuelle Oudar, CRHA

Présidente-directrice générale, Commission des

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST ) Relève : Patrik Gamache, CRHA

Groupe ADF





Groupe ADF Grande entreprise : Banque nationale

représentée par Jean-François Lafrance , CRHA





représentée par Jean-François Lafrance CRHA PME de l'année : Korem

représenté par Marie-Ève Tanguay , CRHA





représenté par Marie-Ève Tanguay CRHA Fonction publique et parapublique : CIUSSS de

la Mauricie-et-Centre-du-Québec

représenté par Edith Bérubé , CRHA





Mauricie-et-Centre-du-Québec représenté par Edith Bérubé CRHA Santé et mieux-être : Banque de

d éveloppement du Canada (BDC)

représentée par Marie-Chantal Lamothe , CRHA





d Livre de l'année : L'Art de la question

Maîtriser l'outil no 1 des leaders dans la

nouvelle culture de collaboration

par Isabelle Lord , CRHA , Distinction Fellow Gouvernance : Véronique Paradis, CRHA

Présidente du conseil d'administration du Réseau

québécois d'éducation en santé respiratoire





Présidente du conseil d'administration du Réseau québécois Transformation : Cominar

représenté par Sandra Lécuyer, CRHA





OBNL et organismes bénévoles : Réseau pour un

Québec Famille

représenté par Corinne Vachon Croteau , CRHA Développement des compétences : Union des

municipalités du Québec (UMQ)

représentée par Catherine Bédard, CRHA





Innovation et technologie : Coffrages Synergy

Formwork

représenté par Sabrina Blain, CRHA





Équité, diversité et inclusion : Banque nationale

représentée par Nathalie La Rochelle, CRHA





Stratégie de recrutement et marque employeur : Croesus

représenté par Yanie Bernier, CRHA

La Distinction Fellow : symbole d'excellence de notre profession CRHA | CRIA

Le Gala RH a également permis d'honorer des CRHA | CRIA d'exception qui se sont illustrés dans leur carrière et qui ont contribué à l'essor de la profession en leur décernant la Distinction Fellow. Cette année, ce sont cinq professionnels agréés qui reçoivent cette distinction qui les reconnaît comme de véritables novateurs et visionnaires ayant repoussé les limites de la profession. Il s'agit de :

Annie Boilard , CRHA , présidente de Réseau Annie RH

, présidente de Réseau Annie RH Geneviève Cloutier , CRHA , associée, rémunération et performance, Normandin Beaudry

, associée, rémunération et performance, Geneviève Desautels, CRHA , directrice générale d'Éduc'alcool

, directrice générale d'Éduc'alcool Didier Dubois , CRHA , conférencier, auteur, stratège marketing RH et solutions RH numériques, HRM Groupe inc.

, conférencier, auteur, stratège marketing RH et solutions RH numériques, HRM Groupe inc. Nathalie Francisci , CRHA, présidente exécutive régionale, Gallagher

Prix Engagement : souligner le dévouement de nos bénévoles

Les prix Engagement reconnaissent la contribution de membres bénévoles à l'évolution de la profession et à la réussite des activités de l'Ordre. Ce prix récompense des personnes qui travaillent bien souvent dans l'ombre, en soulignant la qualité et la richesse de leur engagement ainsi que leur motivation et leur dévouement exceptionnels. Cette année, l'Ordre souligne l'apport de deux professionnels agréés : Renée Michaud, CRHA, ainsi que Ginette Morin, CRHA.

Un gala au profit de l'avancement et de l'innovation de la profession CRHA

La tenue de l'événement a généré des profits de 40?000 $ qui ont été remis le soir même à la Fondation CRHA devant les convives du Gala RH. Cette somme contribuera à soutenir l'avancement de l'éducation et de la recherche en gestion des ressources humaines et en relations industrielles. « Le dynamisme et la passion qui animent les lauréats de ce soir ont de quoi réjouir toute notre profession et je suis sincèrement touché par la générosité de la communauté, » a conclu Manon Poirier.

Découvrez les photos de tous les récipiendaires et lauréats.

À propos de la Fondation CRHA

La Fondation CRHA contribue à l'avancement de l'éducation et des connaissances dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations industrielles. En mobilisant la générosité de ses donateurs, la Fondation appuie la relève universitaire, soutient et diffuse la recherche pour faire avancer les pratiques RH et favorise l'innovation. Par ses actions, elle seconde les efforts de l'Ordre afin d'augmenter sa notoriété dans le milieu universitaire et dans le monde des affaires. Pour en savoir plus, visitez fondationcrha.org .

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

8 juin 2023 à 11:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :