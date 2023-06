Prix Maurice-Pollack 2023 - Le MIFI et la FCCQ donnent le coup d'envoi de l'édition 2023 du prix Maurice-Pollack, qui met en lumière les actions des entreprises en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sont heureux d'annoncer l'ouverture de la période de mise en candidature du prix Maurice-Pollack.

Depuis de nombreuses années, ce prix vise à reconnaître les efforts déployés par des entreprises pour favoriser et mieux intégrer la diversité ethnoculturelle. Des organisations qui ont mis en place des initiatives ayant des retombées positives en matière d'efficacité et d'équité dans leurs activités et au sein de la communauté. Ce prix célèbre des entreprises inclusives et encourage davantage d'actions positives en faveur de la diversité ethnoculturelle.

Le prix Maurice-Pollack récompensera des entreprises dans deux catégories : Petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés) et Grandes entreprises (250 employés et plus). C'est dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), organisée par le MIFI, qui se tiendra du 6 au 12 novembre 2023, que les prix seront décernés. La SQRI souligne la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toute origine au développement du Québec.

Soumettre une candidature (date limite : Vendredi 15 septembre 2023 à minuit)

Pour obtenir le formulaire de mise en candidature et obtenir plus d'information sur le prix Maurice-Pollack, communiquez avec Lucille Maire, conseillère, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades à la FCCQ, par courriel à [email protected], ou par téléphone au 514 844-9571, poste 3241.

Citations :

«?Nos entreprises jouent un rôle primordial dans l'intégration des personnes immigrantes. Le Prix Maurice-Pollack vise à souligner les efforts de celles qui mettent en place des milieux de travail inclusifs, stimulants et équitables pour leurs employés issus de la diversité ethnoculturelle. À ce titre, elles contribuent à faire de ces parcours d'immigration un succès, tout en participant à l'enrichissement des communautés partout au Québec. Bon succès à toutes les entreprises qui déposeront leur candidature?!?» - Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Chaque année, nous sommes fiers de présenter le prix Maurice-Pollack en compagnie du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration. Une belle façon de célébrer les réalisations exceptionnelles d'organisations qui ont compris que la diversité ethnoculturelle enrichit notre patrimoine, renforce notre capacité d'innovation et contribue positivement à une meilleure société, pour tous. J'ai hâte de découvrir toutes les belles initiatives de cette année 2023 » - M. Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes oeuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 124 chambres de commerce et 1?100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

