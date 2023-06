Pour sa 16e édition, le concours Les Médaillés de la relève a le plaisir d'honorer six entreprises québécoises d'exception





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - PwC Canada valorise encore cette année le dynamisme du repreneuriat dans le cadre de la 16e édition du concours Les Médaillés de la relève.

Des entreprises résilientes

Le concours Les Médaillés de la relève, créé au Québec par PwC Canada en 2006, a pour vocation de célébrer la réussite d'entreprises québécoises qui ont accompli avec succès leur processus de relève, notamment en conservant la pérennité de celles-ci. Ce concours tient à contribuer au rayonnement de ces sociétés québécoises en valorisant l'engagement de la relève.

Pour l'occasion, ce sont près de 200 personnes qui se sont réunies le 6 juin à l'Hôtel Windsor de Montréal. La présidente d'honneur, Marie-Claude Houle, chef de l'exploitation de EBC Inc., s'est jointe aux participants afin de célébrer ces entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève. Les jurys étaient présidés par Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc., pour la catégorie Relève familiale et Claude Auchu, Associé, Chef de la direction de lg2, pour la catégorie Relève entrepreneuriale.

Que ce soit en matière de relève entrepreneuriale ou de relève familiale, l'intégration d'une nouvelle équipe de direction est un défi important pour le succès et l'expansion entrepreneuriale québécoise. Six entreprises de la communauté d'affaires du Québec ont été couronnées.

« Réussir un transfert d'entreprises est un accomplissement magistral qui demande beaucoup d'énergie et d'ouverture d'esprit. Bravo à toutes nos entreprises lauréates pour avoir relevé le défi avec brio. Ces succès confirment que, malgré les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, il est tout de même possible d'effectuer de belles transactions », dit Christine Pouliot, Associée, Leader pour le secteur des sociétés privées au Québec, PwC Canada

« La relève entrepreneuriale constitue l'avenir de nos entreprises. Il faut être déterminé pour prendre les rênes d'une entreprise en opération et être passionné pour la mener encore plus loin. Il me fait extrêmement plaisir de présider l'édition 2023 du concours Les Médaillés de la relève afin d'épauler la relève familiale et entrepreneuriale et de souligner leur persévérance, l'excellence de leur travail et leur réussite », affirme Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction d'EBC, et présidente d'honneur de la 16e édition du concours.

Catégorie Relève familiale

Médaillé Or : Oberson

Alexandra Oberson, Présidente

Daniel L'Écuyer, Vice-Président

Maurice Oberson a fondé sa première boutique de ski en 1963, puis l'a fait croître jusqu'à employer quelque 200 personnes. Le processus de relève entrepris avec sa fille Alexandra et son associé Daniel L'Écuyer s'est déroulé avec minutie et patience pendant cinq ans, de 2015 à 2020. Après avoir cumulé différents postes aux opérations et à la gestion de l'entreprise, Alexandra en connaît les moindres rouages pour mieux préparer l'avenir. «?Nous souhaitons encore et toujours personnaliser notre offre aux clients, poursuivre notre croissance hors Québec et utiliser le levier de notre entreprise pour contribuer à notre communauté?», indique la présidente.

Médaillé Argent : Cuisine idéale

Jean-Bernard Gagnon, Président

Pierre-Yves Gagnon, Vice-Président, Directeur général

De 2015 à 2021, Yves Gagnon a cédé progressivement son entreprise manufacturière d'armoires de cuisine haut de gamme et sur mesure à ses fils Jean-Bernard et Pierre-Yves. «?Le savoir-faire québécois est réputé en fabrication de meubles, et nous sommes heureux de protéger et faire évoluer cette expertise en assurant la pérennité de l'entreprise?», expliquent les deux frères. Leurs produits sont aujourd'hui offerts dans plus de 200 points de vente en Amérique du Nord, dont des boutiques exclusives, notamment une toute nouvelle à Mirabel. Avec l'arrivée de la relève, l'équipe s'agrandit jusqu'à 330 employés, et sa croissance soutenue demeure prometteuse.

Médaillé Bronze : Groupe Marie Claire

Sylvain Lafrance, Président

Martin Lafrance, Vice-Président

Stéphanie Lafrance, Directrice

D'abord boutique de vêtements pour femmes fondée par Réal Lafrance et son épouse Marie-Claire en 1965, Groupe Marie Claire compte désormais près de 300 magasins sous diverses enseignes, dont Dans un Jardin, Boutiques San Francisco, Boutiques Marie Claire, Claire France, Grenier, Brandnlogo et Livøm. Son transfert à la prochaine génération, les enfants Sylvain, Martin et Stéphanie Lafrance, s'est étalé sur cinq ans, de 2017 à 2021, après plus de deux décennies de participation aux opérations. Tout comme cela a été le cas avec ses parents, c'est en gardant en tête l'idée de la passion, du savoir-faire, de la saine gestion et de la résilience que la relève maintient ses acquis et poursuit sa croissance ainsi que la réalisation de nouveaux projets.

Catégorie Relève entrepreneuriale

Médaillé Or : Les restaurants Chez Ashton

Émily Adam, coprésidente-directrice générale

Jean-Christophe Lirette, coprésident-directeur général

D'un casse-croûte acquis par Ashton Leblond en 1969, l'enseigne Ashton comporte désormais 23 succursales et emploie 650 personnes. Un couple de repreneurs rêvait d'en assumer la direction depuis une dizaine d'années, un projet qui s'est enfin concrétisé en 2022. «?Nous voulons honorer le passé et inspirer le futur?», fait savoir Jean-Christophe Lirette, coprésident-directeur général. Après avoir revu les processus et modernisé l'image de marque, le duo souhaite ouvrir de nouvelles succursales chaque année. «?Les gens veulent un Ashton dans leur ville?», affirme Émily Adam, coprésidente-directrice générale.

Médaillé Argent : Novatech

Karl Corriveau, Président

Frédéric Vergès, Directeur expérience clients

Matthew Welland, Vice-Président des ventes

Jean-Christophe Arènes, Vice-Président des ventes et service

Stuart Simmonds, Vice-président du développement des affaires

François Godin, Directeur finance

Depuis 1986, Solutions Analytiques Novatech est reconnue comme distributeur et intégrateur de solutions personnalisées en instrumentation analytique. L'intrapreneuriat se retrouve au coeur de sa culture d'entreprise et des employés clés y ont l'occasion de joindre l'actionnariat. Conclu en 2021, un rachat par les cadres a impliqué un investisseur privé et six employés : Frédéric Vergès, Matthew Welland, Karl Corriveau, Jean-Christophe Arènes, Stuart Simmonds et François Godin. «?Ce rachat correspond aux valeurs de l'entreprise et rend possible la relève par des gens qui sont au coeur de sa réussite?», explique Karl Corriveau, président.

Médaillé Bronze : Satellite Métal

Alexandre Masse, Copropriétaire

Sylvain Beaudet, Copropriétaire

Fondé en 1973 par la famille Sirkin, Satellite Métal se spécialise dans la fabrication et l'entretien de matrices ainsi que dans l'estampage et l'assemblage de pièces de métal complexes. Le duo Alexandre Masse et Sylvain Beaudet a entrepris une démarche structurée en vue d'une acquisition avant d'arrêter son choix sur Satellite Métal en 2021. «?Nos priorités ont été d'investir dans le mieux-être des employés et de bonifier les processus de vente de même que le service client?», précisent les repreneurs. En 2022, ils ont concrétisé l'acquisition de Mabo Metal, une intégration verticale. «?Merci à Howard Sirkin, qui a veillé à une transition en douceur?», dit le duo.

PwC Canada ainsi que les partenaires du concours, Banque Nationale, FASKEN, Fonds de solidarité FTQ, La Presse, Familles en affaires - HEC Montréal et KOZE félicitent les lauréats de cette 16e édition. Pour en savoir plus sur ce concours, visitez le www.lesmedaillesdelareleve.com .

