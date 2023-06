Le PDG d'Avvy Santé Oren Sebag remporte le prix de l'innovateur de l'année dans la catégorie des nouvelles entreprises





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Oren Sebag d' Avvy Santé a été reconnue par Digital Health Canada comme l'un des innovateurs de l'année 2023 dans la catégorie des nouvelles entreprises. Avvy Santé est la seule entreprise montréalaise, dans cette catégorie, à recevoir ce prix de Digital Health Canada.

Chaque année, Digital Health Canada, une association professionnelle hautement respectée qui donne aux professionnels de la santé numérique les moyens de créer l'avenir de la santé au Canada, reconnaît les innovateurs qui partent en affaires, qui ont fait preuve de leadership et d'innovation et dont la contribution exceptionnelle a fait progresser la santé numérique ou la santé virtuelle au Canada.

Fondée à Montréal , l'application Avvy redéfinit les soins à domicile en permettant aux Canadiens de planifier des services de santé avec un professionnel depuis leur domicile ou leur travail via une application mobile gratuite, disponible sur les appareils iOS et Android.

Pour améliorer l'accès aux services de santé essentiels et aider davantage de Canadiens à obtenir les soins dont ils ont besoin, l'application Avvy permet aux utilisateurs de planifier facilement plusieurs services tels que des tests sanguins, des tests de dépistage de streptocoque, des électrocardiogrammes, des immunisations, des nettoyages d'oreilles, des soins prénatals, et bien plus encore.

« Nous sommes ravis de recevoir cette prestigieuse reconnaissance de la part de Digital Health Canada. Ce prix valide le dévouement et l'engagement de notre équipe à transformer l'accès aux soins de santé grâce à l'innovation numérique. Avvy Santé reste à jour sur les avancées technologiques afin d'offrir des soins intelligents, pratiques et de qualité aux Canadiens qui en ont besoin. » mentionne Oren Sebag, PDG d'Avvy Santé.

À propos d'Avvy

Avvy est la première application mobile à connecter des professionnels qualifiés du domaine de la santé à des Canadiens souhaitant accéder à des services de soins de santé directement à leur domicile. Notre mission est d'offrir une expérience sécuritaire et efficace autant aux clients qu'aux professionnels. Avvy est actuellement disponible dans le Grand Montréal et la ville de Québec et le sera prochainement dans les autres villes canadiennes. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur les téléphones intelligents Apple et Android . Visitez le www.avvyapp.com/fr/home-francais pour en savoir plus sur nos services.

À propos de Digital Health Canada

Digital Health Canada est une association professionnelle à but non lucratif soutenue par ses membres, qui met en relation, inspire et éduque les professionnels de la santé numérique qui créent l'avenir de la santé au Canada. Le forum exécutif CHIEF offre aux professionnels seniors et aux leaders de la santé numérique et des soins de santé un lieu de connexion, de collaboration, d'échange de bonnes pratiques et de partage de leur expertise. L'objectif est d'offrir un cadre sur l'utilisation efficace de l'information et de la technologie afin d'améliorer la santé et les soins de santé au Canada.

Liens connexes:

SOURCE Avvy Health

8 juin 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :