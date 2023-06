La Fondation H&M double le montant de la subvention du Global Change Award et le nombre de lauréats pour accélérer la transformation de l'industrie textile





Polyuréthane recyclable et biodégradable, polyester à base de déchets alimentaires, teinture circulaire, bio-couleurs naturelles, textiles ultra-performants, matériau à base d'algues, tri textile par IA, tissu à base de feuilles de maïs et de canne à sucre, système de patrons zéro déchet, recyclage de polyesters de textile à textile : voici les 10 lauréats du Global Change Award 2023, qui se partageront une subvention de 2 millions d'euros de la Fondation H&M , une organisation à but non lucratif.

STOCKHOLM, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Global Change Award est un défi d'innovation en phase de démarrage à la recherche d'esprits brillants capables de transformer la mode. Chaque année, la Fondation H&M sélectionne et soutient les cinq innovations les plus importantes, avec pour objectif ultime un avenir de la mode respectueux de la planète. Cette année, la Fondation H&M double le montant de la subvention et le nombre de lauréats afin d'accélérer la transformation.

« Nous avons une possibilité immédiate de soutenir des innovations qui pourraient transformer l'ensemble de l'industrie de la mode, c'est pourquoi nous doublons la subvention et le nombre de lauréats. Nous donnons à ces innovateurs un total de 2 millions d'euros et l'accès à notre programme d'accélération, mais nous donnons aussi à l'industrie l'occasion de se mettre en contact avec ces brillants innovateurs. Je suis impatient de voir l'impact que ces innovateurs auront sur l'industrie. » ? Karl-Johan Persson, membre du conseil d'administration de la Fondation H&M et président du groupe H&M.

Les lauréats du Global Change Award 2023 sont :

Produit

Recyclage

Design

La Fondation H&M a lancé le GCA pour fournir les outils, les contacts et les ressources nécessaires aux innovations en phase de démarrage pour passer de l'idée à la mise à l'échelle le plus rapidement possible. Les lauréats reçoivent 200 000 euros chacun et s'engagent dans le programme d'accélération de l'impact du GCA qui dure un an. La Fondation H&M et les principaux partenaires du GCA, Accenture, KTH Royal Institute of Technology et The Mills Fabrica, proposent un accompagnement et un soutien sur mesure pour accélérer le passage de l'idée à la mise à l'échelle.

« Les lauréats de cette année proposent diverses solutions. Si elles sont mises à l'échelle, je pense qu'elles pourraient avoir un véritable impact sur l'industrie, qui a besoin d'une transformation complète si nous voulons que l'avenir de la mode soit respectueux de la planète. Nous sommes impatients de travailler avec les lauréats pendant le programme d'accélération et de contribuer à l'accélération et à l'élargissement de leurs innovations. » ? Christiane Dolva, responsable de la stratégie de la Fondation H&M.

Ni la Fondation H&M ni le groupe H&M ne détiennent d'actions ou de droits de propriété intellectuelle sur les innovations et les lauréats peuvent collaborer avec qui ils veulent.

Plus d'informations et de visuels, libres d'utilisation, sont disponibles ici : https://hmfoundation.bynder.com/web/4e77ef953cd5943d/gca-2023---press-collection/

CONTACT : Jasmina Sofi?, responsable des relations avec les médias, +46 73 465 59 59

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2092833/HM_Foundation.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2092731/HM_Foundation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2030483/4069144/HM_Foundation_Logo.jpg

8 juin 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :