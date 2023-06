XEOMIN® (incobotulinumtoxine A) de Merz Therapeutics reçoit une nouvelle indication thérapeutique pour le Royaume-Uni





Merz Therapeutics, une société du Groupe Merz et un chef de file dans le domaine des neurotoxines, a reçu une approbation de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni pour l'utilisation de XEOMIN® dans le traitement de la spasticité focale des membres inférieurs affectant l'articulation de la cheville. L'approbation, qui comprenait auparavant la spasticité des membres supérieurs, a maintenant été étendue, permettant à Merz Therapeutics d'offrir un soutien holistique aux personnes au Royaume-Uni atteint de spasticité qui ont besoin d'un traitement complet.

« L'extension de l'étiquette au Royaume-Uni est une étape importante pour Merz Therapeutics et les patients que nous servons. Devenant le deuxième marché, après le Japon, à accorder l'approbation pour le traitement de la spasticité des membres inférieurs affectant l'articulation de la cheville, le Royaume-Uni s'établit comme le pays européen pionnier dans ce domaine. Cette approbation soutient notre engagement indéfectible à apporter de meilleurs résultats à plus de patients », déclare Stefan König, CEO, Merz Therapeutics.

Permettre un traitement holistique pour les personnes atteintes de spasticité

La spasticité des membres inférieurs est une conséquence des lésions du neurone moteur supérieur, comme cela peut se produire à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Chaque année, 41 800 personnes en Angleterre ont un AVC qui entraîne une spasticité, dont environ 66 % souffrent de spasticité dans la cheville.1 XEOMIN® avec l'ingrédient actif, l'incobotulinumtoxine A, est injecté par voie intramusculaire pour améliorer le tonus. Les professionnels de la santé qualifiés peuvent désormais utiliser XEOMIN® pour traiter les membres inférieurs et supérieurs individuellement ou simultanément, en ajustant la posologie au besoin.

John Lambert, responsable pays, Merz Therapeutics Royaume-Uni et Irlande : « Cette nouvelle indication thérapeutique soutient une extension du bénéfice que XEOMIN® peut apporter dans le traitement de la spasticité. Nous sommes très fiers de pouvoir proposer un produit alternatif pour aider les patients au Royaume-Uni. »

Avec la nouvelle indication thérapeutique, la dose maximale de XEOMIN® pour le traitement des membres inférieurs est de 400 unités par injection. Pour le traitement combiné de la spasticité des membres supérieurs et inférieurs, la dose maximale par administration est de 500 unités pour la première injection et de 600 unités pour les injections suivantes. En acceptant que les patients doivent toujours recevoir la dose efficace la plus faible possible, avec une augmentation de la dose totale, les patients peuvent maintenant être traités par XEOMIN® pour plus de schémas de spasticité, de manière simultanée, qu'avant cette nouvelle indication. L'intervalle de dosage doit être d'au moins 12 semaines. L'indication thérapeutique est basée sur les données d'essai du Japon, où XEOMIN® a également été approuvé pour le traitement de la région des membres inférieurs en 2021.

À l'avenir, Merz Therapeutics pourra ainsi offrir aux patients britanniques traités pour leur spasticité une solution plus holistique pour leur traitement.

1. National Institute for Health and Care Excellence Draft scope for the proposed appraisal of botulinum toxin type A (Botox, Dysport and Xeomin) for treating upper and lower limb spasticity associated with stroke. Date de publication : juillet 2014. Disponible sur : https://www.nice.org.uk/guidance/gid-tag499/documents/spasticity-after-stroke-botulinum-toxin-type-a-draft-scope-for-consultation-prereferral-july-20142. (Consulté le 2 juin 2023).

À propos de XEOMIN®

XEOMIN® est efficace en affaiblissant la contraction des muscles volontaires. Il soulage le tonus musculaire en inhibant la libération d'un neurotransmetteur appelé acétylcholine à partir des terminaisons nerveuses périphériques. XEOMIN® est exempt de protéines complexantes et présente un faible risque de neutralisation de la formation d'anticorps. XEOMIN® est approuvé dans plus de 75 pays dans le monde pour traiter les patients atteints de spasticité des membres supérieurs et inférieurs, de dystonie cervicale, de blépharospasme et de sialorrhée.

À propos de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH se consacre à l'amélioration de la vie des patients partout dans le monde. Grâce à ses efforts continus dans le domaine de la R&D et à sa culture de l'innovation, Merz Therapeutics s'efforce de combler des besoins non satisfaits pour générer de meilleurs résultats pour les patients. Merz Therapeutics cherche à apporter des réponses aux problématiques uniques des personnes souffrant de troubles du mouvement, de maladies neurologiques, hépatiques et autres conditions ayant un fort impact sur leur qualité de vie.

Merz Therapeutics a son siège social à Francfort-sur-le Main, en Allemagne, et est représenté dans plus de 90 pays, avec une société affiliée en Amérique du Nord située à Raleigh, en Caroline du Nord. Merz Therapeutics GmbH fait partie du Groupe Merz, société familiale privée qui a consacré plus de 110 ans à mettre au point des innovations pour répondre aux besoins non satisfaits des patients et des clients.

Veuillez visiter www.merztherapeutics.com

À propos de Merz

Le Groupe Merz est une société mondiale diversifiée, basée à Francfort, en Allemagne. Société privée depuis plus de 110 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et l'accent mis sur une croissance rentable. Le Groupe Merz englobe les sociétés Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Real Estate et Financial Investments. La société emploie 3 969 collaborateurs dans 28 pays à travers le globe.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.merz.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 juin 2023 à 17:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :