Organon et la CAF, la Banque de développement d'Amérique latine, lancent une collaboration inédite pour accroître le financement durable de la santé des femmes

Aujourd'hui, Organon (NYSE : OGN), une société mondiale de soins de santé axée sur la santé des femmes, et la CAF, la Banque de développement d'Amérique latine, ont signé un protocole d'accord pour contribuer aux objectifs de développement durable des Nations unies par la conception, la structure et la mise en oeuvre de programmes durables qui encouragent et améliorent l'équité, la santé et l'autonomie des filles et des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Partout dans le monde, il existe d'énormes lacunes en matière de santé des femmes qui peuvent potentiellement empêcher les femmes, et par conséquent, les économies, de réaliser leur plein potentiel. Le financement durable peut faire progresser la santé des femmes en mobilisant des capitaux en faveur d'initiatives qui, autrement, ne bénéficieraient pas d'un soutien adéquat, comme l'amélioration de l'accès à l'éducation à la santé sexuelle et reproductive et aux services de soins de santé.

Le financement durable est une solution potentielle pour répondre aux contraintes budgétaires des gouvernements tout en catalysant les soins de santéi et les progrès socio-économiques. Les investissements à impact social axés sur la santé, également appelés financement axé sur les résultats, peuvent fournir aux gouvernements et aux investisseurs des résultats mesurables et significatifs, tout en réduisant leurs risques. Pourtant, en 2020, les investissements liés à la santé ne représentaient que 10 % des 190 milliards d'émissions mondiales d'obligations sociales.ii

« Chez Organon, nous sommes convaincus que le financement axé sur les résultats peut stimuler l'action collective pour faire progresser les objectifs de santé des femmes », a déclaré Kevin Ali, PDG d'Organon. Nous sommes fiers de notre collaboration inédite avec la CAF, conçue spécifiquement pour influencer positivement la santé des femmes et, en fin de compte, l'économie et le développement d'un pays ».

La collaboration d'Organon avec la CAF permettra de donner la priorité et d'améliorer la santé, l'équité et l'autonomie des filles et des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle contribuera à garantir que les femmes disposent des ressources et du soutien dont elles ont besoin pour mener une vie saine et épanouissante et pour contribuer au développement économique. Un rapport a révélé que si les femmes participaient à l'économie de la même manière que les hommes, le PIB mondial pourrait augmenter de 28 000 milliards de dollars, soit 26 %, en 2025.iii

« Cet accord avec Organon nous permettra d'unir nos forces afin de briser les barrières structurelles qui continuent à limiter l'accès des femmes aux services de santé, financiers et non financiers », a déclaré Sergio Diaz-Granados, président exécutif de la CAF.

Organon a créé un nouveau modèle transformateur pour rassembler les gouvernements et les banques mondiales de développement afin d'améliorer la vie des femmes et des filles et d'augmenter le produit intérieur brut (PIB). En utilisant des données, Organon aide les gouvernements à comprendre la valeur que la finance durable peut apporter à leurs populations et à leurs économies par le biais d'investissements liés à la santé. Des programmes sont actuellement en cours dans huit pays, à des stades différents, notamment au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Panama, ainsi qu'en Thaïlande, au Kenya et en Afrique du Sud.

À propos Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé dédiée à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille contenant plus de 60 médicaments et produits pour la santé des femmes. Par ailleurs, Organon élargit son activité de biosimilaires et dispose d'une large franchise de médicaments établis dans toute une gamme de domaines thérapeutiques. Les produits existants d'Organon génèrent des flux de trésorerie solides qui soutiennent les investissements dans l'innovation et les opportunités de croissance futures dans le domaine de la santé des femmes et des biosimilaires. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques désireux de commercialiser leurs produits en tirant parti de l'envergure et de la présence de la Société sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Organon dispose d'une présence mondiale, d'une envergure et d'une portée géographique considérables, de capacités commerciales de premier ordre et d'environ 10 000 employés, le siège social étant situé à Jersey City, dans le New Jersey

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.organon.com et rejoignez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

