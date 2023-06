La Commission royale pour AlUla dévoile le nom de l'entrepreneur et lance les travaux de construction du Sharaan Resort and International Summit Centre





Les plans sont finalisés et la construction de l'ambitieux complexe hôtelier de luxe est en cours

Implanté au coeur des montagnes de la réserve naturelle de Sharaan, le projet respecte la charte de durabilité d'AlUla, avec un chauffage et un refroidissement efficaces, et l'absence d'eaux usées

ALULA, Arabie saoudite, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) a lancé les travaux de construction de son Sharaan Resort and International Summit Centre, conçu par l'architecte français Jean Nouvel. Le projet sera implanté au coeur des montagnes de la réserve naturelle de Sharaan et entend répondre aux objectifs ambitieux de durabilité pour la phase de construction et l'exploitation du complexe.

Lors d'une cérémonie organisée dans la réserve naturelle de Sharaan, la RCU a signé un accord avec Bouygues Construction, un groupe d'ingénierie français, qui s'occupera de la construction du centre de villégiature par l'intermédiaire d'une coentreprise formée avec Almabani, une société d'ingénierie saoudienne de premier plan. Bouygues Construction apporte une combinaison unique d'expérience en matière de creusement de tunnels et de construction d'hôtels de luxe, tous deux nécessaires à la réalisation de ce projet complexe.

Le secteur du développement et de la construction de la RCU est le fer de lance de ce projet, qui bénéficie des conseils de l'entreprise canadienne WSP et du soutien à la gestion des programmes de Jasara, une entreprise saoudienne. Ensemble, ils mettront en oeuvre une vision magistrale qui plongera les visiteurs dans le patrimoine naturel et culturel de la réserve naturelle de Sharaan.

Tout comme la civilisation nabatéenne a sculpté des structures dans le grès des environs il y a plus de 2 000 ans, le centre de villégiature de Sharaan inscrira un nouveau chapitre dans la pierre pour le musée vivant d'AlUla, tout en préservant le paysage naturel, la flore et la faune indigènes qui sont au coeur de la vision de la RCU pour Sharaan. La RCU a consulté les meilleurs experts mondiaux en matière d'exploitation minière et d'excavation afin de concevoir des solutions conformes à la vision architecturale.

Niché dans une montagne datant de 500 millions d'années, le complexe Sharaan offrira une expérience mémorable et intemporelle avec 38 suites, un spa et un centre de bien-être, un club pour enfants, un centre sportif, un restaurant gastronomique ouvert toute la journée et un centre commercial. En outre, un restaurant gastronomique sera installé au sommet de la montagne et offrira des vues panoramiques sur Sharaan. Un ascenseur en verre inédit permettra de relier le complexe à une expérience géologique et artistique, offrant des vues sur d'anciennes couches sédimentaires et des niches remplies d'oeuvres d'art et de gravures.

Situé au coeur d'une montagne voisine, le Sharaan International Summit Centre accueillera des événements et des dirigeants du monde entier. Dans un environnement totalement sécurisé et privé, sa conception permettra aux invités de faire des rencontres fortuites et d'interagir en privé, tout en partageant des activités de loisirs dans un cadre informel. Les installations comprendront un auditorium, des salles de réunion, un majlis (salon), une bibliothèque et un espace de sport et de loisirs.

Le Summit Centre comprendra également 13 pavillons d'accueil et deux villas privées seront construites à proximité, pour un total de 53 unités d'accueil.

Conçu dans le respect de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et de la Charte de durabilité d'AlUla, le Sharaan Resort and International Summit Centre a été conçu en harmonie avec son environnement naturel. Des études discrètes du site ont permis de concevoir des stratégies passives et un transfert de chaleur géologique naturel pour refroidir efficacement le complexe en été et lui apporter de la chaleur en hiver. Le projet vise également à ne produire aucune eau usée en n'utilisant l'eau potable qu'en cas de besoin et en recyclant toutes les eaux usées traitables à des fins d'irrigation et autres.

Mohammed Altheeb, directeur du développement et de la construction de la RCU, a déclaré : « Le complexe hôtelier de Sharaan est notre projet le plus ambitieux en cours de construction. Il a été conçu dans le plus grand respect de l'histoire humaine et naturelle d'AlUla, et nous nous sommes engagés à adopter des pratiques de construction durables conformes à cette même philosophie. La RCU et ses partenaires sont ravis de dévoiler un nouveau chapitre de l'histoire de ces anciennes montagnes, où les clients pourront découvrir les merveilles de la réserve naturelle de Sharaan. »

Pierre-Eric Saint-André, directeur général adjoint de Bouygues Construction, a déclaré : « Nous sommes heureux de participer à l'ambitieux projet culturel et touristique d'AlUla, et en particulier d'avoir été choisis par la Commission royale d'AlUla avec notre partenaire Almabani pour construire l'emblématique Sharaan Resort and International Summit Centre. La vision audacieuse du cabinet d'architectes de Jean Nouvel - avec qui nous avons déjà eu l'occasion de travailler dans le cadre de la Philharmonie de Paris par exemple - est une grande source d'inspiration pour nous, car les prouesses techniques qu'elle requiert sont absolument uniques et incroyablement motivantes. Nous sommes persuadés que nous saurons mettre à profit notre passion pour les défis et notre expertise de pointe acquise pendant 70 ans sur tous les continents pour que ce grand projet devienne une référence emblématique en termes d'exclusivité touristique, de respect de l'environnement et d'intégration harmonieuse dans des paysages grandioses.

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

