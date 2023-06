ees Europe 2023 : Des avancées significatives dans les nouvelles technologies de batteries





La production d'électricité issue de sources d'énergies renouvelables connaît une croissance exponentielle, tandis que le secteur de la mobilité électrique connaît une expansion remarquable. Que ce soit dans le domaine de la production d'électricité durable ou de la mobilité électrique, une composante primordiale se révèle essentielle : le stockage de l'énergie, plus spécifiquement le stockage par le biais de batteries. À l'heure actuelle, les fabricants se focalisent principalement sur l'utilisation de batteries au lithium. Cependant, ils cherchent désormais à aller au-delà de cette approche : en rendant la production de batteries plus respectueuse de l'environnement, tout en améliorant leur efficacité, leur sécurité et leur coût. Dans cette optique, de nombreux fabricants ont entrepris des recherches en vue de trouver des solutions de substitution - et ils ont réussi à les découvrir. À l'occasion d'ees Europe, le salon européen le plus prestigieux et internationalement reconnu dédié aux batteries et aux systèmes de stockage d'énergie, ainsi que ses expositions connexes, pas moins de 950 fournisseurs se rassembleront pour présenter leurs toutes dernières avancées en matière de produits et de solutions pour le stockage d'énergie de demain. Par ailleurs, les participants à la conférence ees Europe auront l'occasion d'acquérir des connaissances de première main sur la manière dont il sera possible de continuer à tirer le meilleur parti des batteries au lithium. Ils découvriront également les opportunités qui se présentent pour d'autres technologies de batteries. ees Europe est un événement majeur qui fait partie de The smarter E Europe, et se tiendra du 14 au 16 juin à la Messe München, en parallèle avec Intersolar Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe. Au total, 2 400 exposants et plus de 85 000 visiteurs de 160 pays y sont attendus.

Dans la quête d'un nouvel ordre énergétique et de mobilité, il est essentiel de disposer de systèmes de stockage d'énergie efficaces, durables et sécurisés. Actuellement, les fabricants accordent une attention particulière aux batteries au lithium. Toutefois, cette approche s'avère insuffisante. Afin de rendre la production plus respectueuse de l'environnement et d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la rentabilité des produits, un nombre croissant d'instituts de recherche et d'entreprises se consacrent au développement de technologies alternatives déjà éprouvées.

Batteries sodium-ion : meilleures pour l'environnement et plus sûres à utiliser

Les batteries sodium-ion suscitent un vif intérêt en raison de leur potentiel prometteur. Comparées aux batteries à base de lithium, elles offrent plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, le sodium, étant un élément constitutif naturel du sel, présente des avantages tels que son poids réduit, son coût moindre et son abondance en quantités considérables. Deuxièmement, les batteries sodium-ion ne nécessitent pas l'utilisation de cobalt ou de nickel, ce qui contribue à une amélioration de la sécurité de leur fonctionnement. De plus, les matériaux utilisés pour la fabrication des batteries sodium-ion sont plus facilement séparables et réutilisables, simplifiant ainsi le processus de recyclage. Selon l'Institut fédéral allemand pour la recherche et les essais des matériaux, il s'agit d'une « technologie d'intégration », ce qui signifie qu'elle peut être rapidement appliquée à la production courante de batteries. Parmi les exposants présents au salon ees Europe, plusieurs fournisseurs mettront en avant leur technologie sodium-ion. Parmi eux figure la start-up Kite-Rise Technology, qui présentera ses solutions sodium-ion lors de l'exposition. Par ailleurs, la société chinoise CATL a récemment annoncé qu'elle prévoyait de passer à la production en série de batteries sodium-ion dès cette année.

Les systèmes de stockage par batterie au zinc présentent des défis et des opportunités

Une autre innovation dans le domaine du stockage par batterie est la technologie à base de zinc. Les systèmes de stockage à base de zinc se distinguent par leur conception simple et leur niveau élevé de sécurité. Un avantage supplémentaire de ces batteries est que leurs composants ne sont pas toxiques, et l'extraction des matières premières peut être réalisée au sein de l'Union européenne, ce qui les rend plus respectueuses de l'environnement. Le zinc, disponible en abondance et à faible coût, constitue une ressource suffisante pour ces systèmes, qui n'ont pas besoin de cobalt ni de nickel. De plus, un avantage majeur de cette nouvelle génération de batteries est qu'elle peut tirer parti des processus de production déjà en place. Cependant, jusqu'à présent, leur principale limitation réside dans l'absence de capacité de recharge, ce qui signifie que les systèmes de stockage utilisant des batteries au zinc doivent être recyclés. Le recyclage nécessite un processus complet de retraitement de la batterie afin de permettre sa réutilisation. La société suédoise Enerpoly se fera un plaisir de présenter ses innovations en matière de batteries au zinc lors du salon ees Europe. Ils expliqueront ce qui rend cette technologie si fascinante et comment elle peut constituer la clé d'un stockage durable de l'énergie, malgré les défis inhérents.

De nouvelles technologies pour les batteries à flux

Le domaine des batteries à flux connaît actuellement une effervescence remarquable. De nouvelles technologies émergent, notamment celles basées sur l'hydrogène et le brome, qui viennent s'ajouter aux options existantes. Ces avancées permettent un stockage à long terme plus rentable, témoignant d'un potentiel innovant impressionnant. Parmi les exposants, l'entreprise néerlandaise Elestor se distingue en tant que finaliste de l'ees AWARD de cette année, grâce à sa batterie à flux d'hydrogène et de brome. Selon Elestor, le coût nivelé du stockage (LCOS) de ce système est deux à trois fois inférieur à celui des dispositifs de stockage au lithium-ion, et considérablement plus bas que celui des batteries à flux de vanadium. De plus, le brome peut être extrait de l'eau de mer de manière écologique, sans aucune dépendance géographique ou politique.

ees Europe 2023 : les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies à l'honneur

Pour tous ceux qui souhaitent acquérir une connaissance approfondie des matériaux et des technologies des batteries, le salon ees Europe 2023, intégré à The smarter E Europe, est un rendez-vous incontournable. Avec la participation de plus de 950 fournisseurs renommés, cet événement offre une occasion unique de découvrir les toutes dernières innovations, produits et solutions en matière de stockage d'énergie. De plus, les 13 et 14 juin, la conférence ees Europe mettra en lumière les sujets les plus pertinents de l'industrie, tout en offrant une plateforme de networking mondiale pour les décideurs de l'industrie. Au cours de la session « La technologie est le moteur de l'activité des batteries : Tendances et développements actuels » qui se tiendra le 13 juin, des experts se réuniront pour discuter des opportunités offertes par les alternatives à la technologie des batteries au lithium sur les différents marchés stationnaires. Parmi les participants à cette discussion figurent l'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE), BASF, Enerpoly, SBL, ESS et Ambri Incorporated.

7 juin 2023 à 12:55

