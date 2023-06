Crédit à coût élevé sans permis - Finance Gagliano plaide coupable

Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM, Yves Delmas, directeur général de Geopost et Mathieu Friedberg, directeur général de CEVA Logistics, ont signé un accord final de coopération reposant sur les compétences...

L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Finance Gagliano (9209-7013 Québec inc.) et son président, M. Matthew Gagliano, ont plaidé coupable, le 16 mars 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du...