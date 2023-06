Brenus Pharma présente son comité scientifique international





Au retour de la réunion annuelle de l'ASCO, (American Society of Clinical Oncology), le plus grand congrès mondial en oncologie où l'approche novatrice de Brenus et les résultats prometteurs des études précliniques, ont été présentés dans la section, «Treatment to follow »1 ; l'entreprise présente son comité scientifique international

Ce comité réunit des experts reconnus en immuno-oncologie, immunothérapies et nouveaux traitements. Il soutient les développements scientifiques de la plateforme STC2, et son portefeuille en oncologie pour les tumeurs solides dont le STC-1010 est le premier candidat pour le cancer colorectal.

Le comité compte un total de plus de 1 700 articles internationalement évalués par des pairs et de prestigieux prix dans le domaine de l'immuno-oncologie :

Pr François GHIRINGHELLI MD, PhD. Pr of Oncology ? Head of "Cancer and adaptative immune response" INSERM, CGFL3, Dijon. (FR) Head of the Board

Pr Ahmad AWADA MD, PhD. Pr of Oncology ? Head of Oncology medicine Dept. Jules Bordet Institute-HUB, Brussel. (BE) & Board member Oncodistinct clinical and translational research network, ESMO4 active member. Expertise in new drugs development.

Pr Alexander EGGERMONT MD, PhD. Pr of Oncology ? Head of Clinical & Translational Immunotherapies. UMC5, Utrecht (NL); Chief Scientific Officier. Pediatric oncology center Princessa Maxima, Utrecht. (NL)

Pr. Antoine ITALIANO MD, PhD. Pr of Oncology ? Head of Early-phase trials units; Head of Precision medicine new program. Gustave Roussy, Cancer Campus Grand Paris (FR) ; Bergnonié Institute, UNICANCER Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux. (FR)

Pr. Ignacio MELERO MD, PhD. Pr of Immunology ? Head of translational immunotherapy research. CIMA 6, Navarra. (SP)

Pr Marck YARCHOAN MD. Associate Pr. of Medical Oncology at The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center. Johns Hopkins, Baltimore. (USA)

"Nous sommes honorés de bénéficier du soutien et des conseils de ce comité. Leur expertise sera essentielle pour faire progresser l'étude chez l'homme dès 2024 et pour continuer d'accomplir notre mission de changer un paradigme en oncologie » - Benoit PINTEUR, Co-fondateur et CSO

A PROPOS DE BRENUS

Brenus Pharma développe des immunothérapies de première classe axées sur les antigènes tumoraux pour le traitement des tumeurs solides. Brenus a développé la plateforme STC (Stimulated Tumor Cells), une plateforme technologique imitant les conditions de rechute et permettant l'éducation du système immunitaire des patients pour lutter contre les mécanismes de résistance des cellules tumorales.

Pour plus d'informations : www.brenus-pharma.com

1 « Efficacy of STC-1010, a new allogeneic cancer vaccine in colorectal cancer models"

J Clin Oncol 41, 2023 (suppl 16; abstr e14661).

2 Stimulated-Tumor-Cells

3 Centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc

4 European Society for Medical Oncology

5 University MC

6 Centro de Investigation Medical Aplicada

