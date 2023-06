Capcom : Street Fighter 6 se vend à plus d'un million d'exemplaires dans le monde !





Capcom Co. (TOKYO:9697) a annoncé aujourd'hui que Street Fighter 6, le dernier opus de la célèbre série Street Fighter, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde.

Street Fighter 6 incarne la prochaine évolution de la série et une nouvelle génération de jeux de combat, lancé sept ans après le précédent titre de la franchise. En plus d'offrir le summum des expériences de jeu de combat, le titre comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le mode World Tour, dans lequel les joueurs créent un avatar et voyagent à travers l'univers de Street Fighter, ainsi que Battle Hub, où les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres. En outre, le jeu propose différentes options de saisie à la manette, conçues pour plaire aux débutants comme aux joueurs chevronnés, et dispose de paramètres d'accessibilité audio améliorés pour compléter les expériences de jeu sans utiliser d'informations visuelles. Grâce à ses fonctionnalités destinées à un large éventail de joueurs, le jeu a été largement acclamé et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde.

Parallèlement, Capcom met en oeuvre diverses initiatives visant à susciter l'engouement pour Street Fighter 6 dans le domaine de l'esport, notamment en annonçant qu'il fournira plus de 2 millions de dollars (environ 260 millions de yens*) en prix pour le Capcom Pro Tour 2023, qui présente le titre, dont 1 million de dollars (environ 130 millions de yens*) sera attribué au champion, marquant ainsi la plus grande réserve de prix d'un événement jamais organisé par la société.

Capcom poursuit son engagement à satisfaire les attentes de tous les joueurs en s'appuyant sur ses capacités de développement de jeux de premier plan afin de créer des expériences de jeu très divertissantes.

À PROPOS DE STREET FIGHTER

Le premier jeu de la série Street Fighter est sorti en 1987 en tant que jeu d'arcade, suivi par le succès mondial Street Fighter II en 1991, qui a suscité un engouement massif grâce à son système de combat innovant. Aujourd'hui encore, plus de 35 ans après les débuts de Street Fighter, la série connaît une immense popularité dans le monde entier, avec des ventes cumulées de plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. En outre, ces dernières années, la série a renforcé sa présence en tant que force motrice dans le genre des jeux de combat de l'esport.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom a des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Vous trouverez plus d'informations sur Capcom sur https://www.capcom.co.jp/ir/english/

