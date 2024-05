La plus grande étude mondiale de ce type révèle que les fans de sport féminin sont en train de passer d'un « instant » à un courant dominant





SurveyMonkey, leader mondial en matière de sondages et de formulaires en ligne, et Parity, plateforme de marketing et de sponsoring sportif dédiée à la réduction de l'écart de revenus et d'opportunités entre les hommes et les femmes dans le sport professionnel, ont annoncé aujourd'hui les résultats de la plus grande enquête mondiale jamais réalisée sur l'engagement des fans et l'équité dans le domaine du sport féminin. En s'appuyant sur des données SurveyMonkey anonymes et agrégées à partir de plus de 14 000 adultes de plus de 18 ans aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, les chercheurs ont identifié des tendances clés dans la façon dont les gens voient, consomment et s'engagent dans le sport féminin aujourd'hui.

Les principales conclusions de l'étude, intitulée « D'instant à courant dominant : ce que les consommateurs de 7 pays pensent vraiment du sport féminin », les principales conclusions sont les suivantes :

Les sports féminins gagnent en popularité auprès des fans et de plus en plus d'hommes regardent fréquemment les sports féminins

Un quart à un tiers des fans de sports féminins regardent plus de sports féminins cette année par rapport à l'année dernière. Au Royaume-Uni (36 %), en Australie (34 %) et en Espagne (32 %), un fan de sport féminin sur trois regarde plus de sport féminin cette année, plus qu'aux Etats-Unis (27 %), au Canada (29 %), en Allemagne (23 %) et en France (24 %).

23 % des hommes regardent des sports féminins tous les jours ou toutes les semaines, contre 15 % des femmes, ce qui bat en brèche l'idée selon laquelle les amateurs de sports féminins sont essentiellement des femmes. En outre, 30 % des hommes dans le monde regardent davantage de sports féminins en 2024 qu'en 2023.

Les athlètes féminines ont beaucoup plus d'influence que les autres types d'influenceurs

La grande majorité des personnes interrogées (88 %) s'accordent à dire que les athlètes féminines professionnelles sont des modèles « assez » ou « très » influents pour les jeunes femmes.

Les personnes interrogées qui regardent le sport féminin quotidiennement ou hebdomadairement sont 3,5 fois plus susceptibles d'acheter un produit promu par une femme athlète que par un autre type d'influenceur. Les personnes interrogées dans leur ensemble sont plus de deux fois plus susceptibles d'acheter un produit promu par une femme athlète que par un autre type d'influenceur.

La majorité des personnes interrogées s'accordent à dire que les athlètes féminines sont négligées et souhaitent que les marques investissent davantage en elles

L'équité dans le sport féminin a encore un long chemin à parcourir. Dans chaque pays, la moitié ou plus pense que les marques n'investissent pas assez dans les sports féminins par rapport aux sports masculins : 50 % aux États-Unis, 50 % au Royaume-Uni, 51 % en Australie, 56 % au Canada, 53 % en Allemagne, 59 % en Espagne et 66 % en France.

Instagram est la première plateforme pour suivre les athlètes féminines individuelles dans tous les pays, suivie de Facebook et de YouTube. Les Australiens (42 %) sont les plus susceptibles de suivre des comptes de sport féminin sur les réseaux sociaux, suivis par les États-Unis (38 %), le Royaume-Uni (36 %), le Canada (39 %), l'Allemagne (30 %), l'Espagne (34 %) et la France (26 %).

Le football et le tennis féminins sont les sports les plus populaires dans le monde entier, sauf aux États-Unis, où le basket-ball domine

Le football et le tennis sont les sports féminins les plus regardés au niveau international dans tous les pays étudiés.

Les États-Unis (56 %) sont l'exception, où le basket-ball est de loin l'événement sportif le plus regardé, contre 25 % ou moins dans tous les autres pays. Ces résultats font suite à une année monumentale pour le basket-ball féminin de la NCAA et au début de la saison de WNBA.

Malgré l'intérêt croissant pour le sport féminin, l'accessibilité reste un obstacle, en particulier pour les femmes

Le temps est le principal obstacle qui empêche les fans de regarder les sports féminins : 43 % en Allemagne, 41 % au Royaume-Uni, 40 % en Espagne, 40 % aux États-Unis, 39 % en Australie, 39 % au Canada et 35 % en France.

À l'échelle mondiale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer manquer de temps pour regarder les sports féminins (42 % contre 39 %).

Les 18-34 ans sont plus de deux fois plus nombreux que les 65 ans et plus à citer « trop cher » (7 %/3 %) comme obstacle au visionnage, ce qui témoigne d'une augmentation de l'intérêt entre les générations, mais d'un manque d'accessibilité. Les femmes et les personnes interrogées qui ne se conforment pas au genre sont également légèrement plus susceptibles que les hommes de dire que le coût des sports féminins est un obstacle.

Paris 2024 posera un jalon important en matière d'égalité des sexes, et la plupart des gens n'en ont aucune idée

La plupart des adultes prévoient de regarder les Jeux olympiques et/ou paralympiques cet été, mais moins d'un cinquième d'entre eux savent qu'il s'agira des premiers Jeux de l'histoire à présenter un nombre égal d'athlètes masculins et féminins - à l'exception de la France (25 %) où se dérouleront les Jeux. Du moins informé au plus informé : 14 % en Allemagne, 15 % aux États-Unis, 16 % en Espagne, 17 % au Canada, 18 % au Royaume-Uni et 20 % en Australie.

Malgré ce manque de sensibilisation, une grande majorité des personnes interrogées pensent qu'il est très important ou assez important que les Jeux olympiques comportent une représentation équitable : 87 % au Royaume-Uni, 85 % aux États-Unis, 85 % au Canada, 84 % en Australie, 83 % en Espagne, 81 % en France et 74 % en Allemagne.

« Le sport féminin fait l'objet d'une attention particulière en ce moment, mais il y a encore beaucoup de questions urgentes concernant l'omniprésence des fans de sportives féminines en 2024 », déclare Leela Srinivasan, directrice générale de Parity. « En collaboration avec SurveyMonkey, nous nous sommes lancés dans une enquête internationale innovante pour réaffirmer ce que ceux d'entre nous qui se sont engagés à égaliser les règles du jeu ont constaté depuis un certain temps : le sport féminin n'est plus seulement un « moment », mais une puissante force grand public. Le fossé entre les fans se rétrécit, signalant un changement radical dans les attitudes à l'égard du sport féminin. S'il y a de quoi se réjouir, nos conclusions mettent également en lumière les défis persistants auxquels sont confrontées les sportives sur la voie d'une véritable parité. »

« En nous associant à Parity sur l'un des plus grands projets de recherche sur les sports féminins menés à ce jour, nous avons découvert les principaux moteurs du pic de popularité des sports féminins dont nous sommes tous témoins dans les médias grand public et sur nos télévisions », déclare Lara Belonogoff, directrice principale de la gestion de la marque et de la recherche chez SurveyMonkey. « Les informations que nous avons recueillies peuvent permettre aux personnes et aux entreprises de prendre des décisions rapidement et en toute confiance afin de combler le fossé entre la demande croissante de sports féminins et la réalité actuelle de l'investissement dans ces sports. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.surveymonkey.com/parity/.

Méthodologie

Ce sondage SurveyMonkey a été réalisé du 28 mars au 10 avril 2024 auprès d'un échantillon national de 5 408 adultes américains, 1 972 britanniques, 1 251 australiens, 1 743 canadiens, 1 290 allemands, 1 193 espagnols et 1 517 français âgés de plus de 18 ans. Les personnes interrogées pour cette enquête ont été sélectionnées parmi les plus de 2 millions de personnes qui répondent chaque jour à des enquêtes sur notre plateforme. L'estimation de l'erreur modélisée pour ce sondage est de plus ou moins 2,0 points de pourcentage aux États-Unis, 2,5 points de pourcentage au Royaume-Uni et au Canada, 3,0 points de pourcentage en Allemagne et en France, et 3,5 points de pourcentage en Australie et en Espagne. Les données américaines ont été pondérées en fonction de l'âge, de l'ethnie, du sexe, de l'éducation et de la géographie à l'aide de l'American Community Survey du Census Bureau afin de refléter la composition démographique des États-Unis. Les données du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France ont été pondérées en fonction de l'âge et du sexe à l'aide des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de refléter la composition démographique de ces pays.

À propos de SurveyMonkey

SurveyMonkey est un leader mondial en matière de sondages et de formulaires en ligne qui permet aux gens d'obtenir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions rapidement et en toute confiance. Notre plateforme de gestion des commentaires rapide et intuitive connecte des millions d'utilisateurs dans le monde entier avec des informations en temps réel basées sur l'IA qui permettent de prendre des décisions importantes. Nous apportons des réponses à plus de 20 millions de questions chaque jour afin que les personnes et les organisations puissent attirer de nouveaux publics, ravir les clients, créer des partisans et renforcer leur avantage concurrentiel sur le marché. Notre vision est d'élever le niveau des expériences humaines en amplifiant les voix individuelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur surveymonkey.com.

À propos de Parity

Fondée par des minorités en 2020, Parity est une plateforme de marketing sportif et de parrainage qui vise à combler l'écart de revenus et d'opportunités entre les hommes et les femmes dans le sport professionnel. En développant des collaborations à fort impact entre les marques, les femmes athlètes professionnelles et leurs fans, Parity a fièrement mis des millions de dollars dans les poches des femmes athlètes, attirant des douzaines de marques au mouvement dans le processus. La plateforme relie des marques telles que Microsoft, Morgan Stanley, AdventHealth et Superfeet à plus de 1 000 athlètes féminines de plus de 75 sports, dont plus de 250 athlètes olympiques et paralympiques. Pour plus d'informations sur la manière de tirer parti de l'influence et de la popularité croissantes des femmes athlètes, rendez-vous sur https://paritynow.co ou suivez-nous sur Instagram et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2024 à 20:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :