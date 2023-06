La SAQ annonce un résultat net de 1,426 G$ pour l'exercice 2022-2023





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - La SAQ a terminé son exercice financier 2022-2023 avec un résultat net de 1,426 G$, en hausse de 76,1 M$ ou 5,6 % comparativement à l'exercice précédent. Les ventes en dollars ont enregistré une hausse de 5 % pour atteindre 4,048 G$, alors que les ventes en litres se sont établies à 228,2 millions de litres, en hausse de 0,9 %.

Résultats en bref

Pour une onzième année consécutive, la SAQ versera plus de 1 G$ au bénéfice des Québécois. Un dividende de 1,426 G$ sera remis au gouvernement du Québec.

Les revenus gouvernementaux ont atteint 2,697 G$, en hausse de 115,5 M$ (4,5 %), dont 2,179 G$ sont destinés au Trésor québécois et 517,4 M$ au gouvernement fédéral.

Résultat net 1,426 G$ + 5,6 % Ventes 4,048 G$ + 5 % Bénéfice brut 2,040 G$ + 5,5 % Ratio des charges nettes sur les ventes 15,2 %

Réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients)

Les ventes de ce réseau se sont chiffrées à 3,684 G$, soit une augmentation de 175,8 M$ ou 5 %. Cette hausse est attribuable aux ventes effectuées auprès des restaurants et des bars.

Les ventes en volume ont atteint 186,8 millions de litres, soit une croissance de 0,5 million de litres ou 0,3 %.

Les ventes en ligne ont enregistré un recul de 12,3 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 93,3 M$. Il s'agit toutefois d'un résultat plus de deux fois supérieur à l'exercice financier 2019-2020 (prépandémie) et représente 3,1 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Le prix de vente moyen au litre dans le réseau des succursales et en ligne a augmenté à 21,34 $ comparativement à 20,67 $ pour l'exercice précédent.

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs est passé de 68,94 $ à 65,26 $. Cette baisse de 5,3% s'explique principalement par un retour des habitudes d'achat des consommateurs, tel qu'en témoigne la croissance de l'achalandage de 4,3%.

Pour l'exercice 2022-2023, les ventes de produits du Québec totalisent 584,5 M$, soit une hausse de 9,1 % et elles représentent 15,9 % des ventes effectuées auprès du réseau des succursales et des centres spécialisés.

Réseau des grossistes-épiciers

Les ventes réalisées auprès de ce réseau ont augmenté de 17,6 M$ ou 5,1 % pour s'établir à 364 M$.

Les ventes en volume ont connu une hausse de 1,5 million de litres ou 3,8 % pour s'établir à 41,4 millions de litres.

Il est à noter que la SAQ agit comme grossiste auprès du réseau des épiceries et dépanneurs du Québec. À ce titre, les ventes réalisées auprès de ce réseau ne reflètent pas nécessairement les ventes effectuées par ces établissements auprès des consommateurs.

Charges nettes

Les charges nettes se sont élevées à 613,5 M$ par rapport à 584 M$ à l'exercice précédent, soit une augmentation de 29,5 M$ ou 5,1 %.

Exprimé en fonction des ventes, le ratio des charges nettes est demeuré stable à 15,2 % comparativement à l'exercice précédent, et ce, malgré le contexte inflationniste.

La SAQ rend ses résultats accessibles à toutes les Québécoises et tous les Québécois dans son Rapport annuel 2022-2023.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de 3 800 fournisseurs issus de 77 pays. En 2022-2023, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 230 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

