Promouvoir la culture scientifique, l'innovation, l'entrepreneuriat et la création de valeur : Le Centre national de communication pour la science et la technologie lance une sélection de vidéos hommage





PÉKIN, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 mai, une sélection de vidéos du Centre national de communication pour la science et la technologie (NCCST), sur le thème « Promouvoir la culture scientifique, l'innovation, l'entrepreneuriat et la création de valeur », a été lancée sur une page consacrée. Les vidéos ont été diffusées sur CCTV.com et sur d'autres plateformes pour permettre au public national et étranger d'admirer l'esprit des scientifiques chinois et d'apprendre comment la Chine émerge en tant que puissance scientifique en prenant le pouls de l'époque.

Les vidéos sont divisées en trois chapitres : « Préface : L'origine du nouvel esprit des scientifiques chinois », « Histoire principale : L'essence du nouvel esprit des scientifiques chinois » et « Épilogue : Un nouveau chapitre pour le nouvel esprit des scientifiques chinois », avec six sous-thématiques. Mettant l'accent sur l'origine et le développement de l'esprit des scientifiques chinois, les vidéos sont un hommage à ces scientifiques qui ont apporté une contribution significative aux progrès de la science et de la technologie, à l'amélioration de la vie des populations et au développement de la Chine vers le rajeunissement national.

Alors que la Chine devient un leader mondial en science et technologie, le NCCST s'engage à promouvoir la communication et la transformation des progrès scientifiques et technologiques en s'engageant dans des échanges universitaires et dans une coopération internationale pour promouvoir les dernières découvertes au niveau national et international. Le centre s'efforce également de promouvoir l'esprit des scientifiques en promouvant la culture scientifique et les scientifiques exceptionnels. Tout en transmettant l'esprit des scientifiques, il espère également intégrer le patriotisme dans la stratégie de développement axée sur l'innovation de la Chine, de sorte que le public respectera volontairement la science et lui fera confiance, et contribuera à la stratégie de développement axée sur l'innovation de la Chine pour le développement socio-économique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2094206/1.jpg

7 juin 2023 à 08:52

