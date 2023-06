Arjo Canada est un Great Place to Work®





MISSISAUGA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Arjo Canada est fière d'annoncer, qu'en plus d'être nommée comme Great Place to Work® 2023 et comme Meilleurs lieux de travailMC gérés par des femmes 2023, l'organisation Arjo Canada a également été nommée sur la liste des Meilleurs lieux de travailMC dans les soins de santé en 2023.

Arjo Canada a reçu cet honneur après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work®. La liste se base sur les commentaires directs des employés des centaines d'organisations interrogés par Great Place to Work®. Pour figurer dans cette liste, les organisations doivent être certifiées Great Place to Work® et obtenir des scores exceptionnellement élevés de la part de leurs employés lors du sondage Trust Index©.

« Nos employés sont notre plus grand atout et, comme une seule équipe, nous travaillons ensemble vers notre vision commune d'être le partenaire le plus fiable pour améliorer la santé des personnes confrontées à des problèmes de mobilité », a déclaré Anne Sigouin, Présidente, Amérique du Nord. « Des gens formidables rendent les lieux de travail formidables, et nous tenons à remercier l'ensemble de nos employés pour leurs contributions permettant notre culture d'entreprise positive ».

A propos d'Arjo

Chez Arjo, nous sommes convaincus qu'il est essentiel de favoriser le mouvement dans les environnements de soins de santé afin de garantir des soins de qualité. Nos produits et solutions sont conçus pour promouvoir une expérience sûre et offrir davantage de dignité à travers le transfert des patients, les lits médicaux, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention des escarres ainsi que la thromboembolie veineuse. Avec plus de 6 000 personnes dans le monde et plus de 60 ans d'expérience en matière de besoins des patients et des professionnels de la santé, nous nous engageons à améliorer la vie des personnes confrontées à des problèmes de mobilité.

