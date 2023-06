impak Analytics lance les premiers indices basés sur l'évaluation ESG+impact





En résulte la naissance du premier pure player émetteur d'ETF à impact

Des indices d'impact conçus selon une méthodologie des plus rigoureuses.

Permettre aux investisseurs de soutenir un changement positif dans cinq domaines clés

PARIS, MONTRÉAL et LONDRES, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Nous sommes très fiers d'annoncer, avec nos partenaires Circa5000 et Bita, le lancement des premiers indices et ETF avec un impact véritable, le 7 juin 2023 à la Bourse de Londres. Un moment historique pour l'investissement à impact !

Nos indices sont conçus pour aider le secteur financier à créer de nouveaux produits tels que des ETF et d'autres produits structurés. Nos indices permettront aux investisseurs de soutenir des changements positifs dans cinq domaines clés : L'énergie et les technologies vertes, l'alimentation durable et la biodiversité, l'eau et les déchets, l'autonomisation sociale et économique, et la santé et le bien-être.

Basée sur une approche de double matérialité, la méthodologie d'impak est des plus rigoureuse et son efficacité garantit que seules les entreprises ayant l'impact le plus important sont sélectionnées pour chaque indice.

Nos clients peuvent entièrement personnaliser leurs stratégies indicielles en utilisant de nombreuses approches telles que le screening thématique, le "best-in-class" et l'exclusion pour la création de nouveaux produits, l'indexation directe, ou le benchmarking.

Paul Allard, PDG et cofondateur d'impak Analytics, a déclaré : "Grâce à la thèse d'investissement unique et singulière de CIRCA5000 sur l'investissement à impact, combinée à notre méthodologie, ce partenariat permettra de créer les premiers produits d'investissement véritablement durables ayant un impact positif, sans avoir à faire de compromis sur la génération de rendements financiers à long terme."

impak Analytics

impak Analytics est une scale-up de la fintech offrant une plateforme intuitive de données et d'impact intelligence comprenant des solutions d'évaluation, de notation et de classification d'impact.

impak Analytics est alimentée par sa mission d'aider le secteur financier à prendre des décisions plus durables grâce à sa méthodologie d'évaluation d'impact basée sur des normes et principes internationaux, tels que l'Impact Management Platform et les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Basée sur l'approche de la double matérialité, elle intègre des impacts positifs, plus de 3 700 points de données enrichis et un processus de notation sur 1 000 points, appelé impak Scoretm, ce qui permet d'obtenir des analyses d'impact normalisées, comparables, fiables et contextualisées.

