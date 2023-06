Sonata Software annonce un partenariat stratégique avec SAP Commerce pour stimuler l'innovation numérique





Ce partenariat permettra aux clients de tirer parti de la puissance des capacités avancées de SAP Commerce et de l'expertise de Sonata dans la fourniture de solutions de commerce numérique pour atteindre leurs objectifs commerciaux

BANGALORE, Inde, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une entreprise mondiale de modernisation et d'ingénierie numérique, a annoncé un partenariat stratégique avec SAP Commerce pour stimuler l'innovation numérique et aider les entreprises à accélérer leur parcours de transformation numérique.

SAP Commerce, une plateforme de commerce électronique d'entreprise de premier plan, sera intégrée à l'expertise de Sonata Software en matière de commerce numérique afin de fournir aux clients des solutions de commerce électronique de bout en bout, y compris la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de vitrines. Ce partenariat vise à offrir aux clients des expériences transparentes et personnalisées à travers différents points de contact et canaux.

Commentant ce partenariat, M. Anthony Lange, directeur mondial des partenariats de Sonata Software, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à SAP Commerce pour stimuler l'innovation numérique et aider les entreprises à s'adapter à la nouvelle normalité. Notre collaboration permettra aux clients de tirer parti de la puissance des capacités avancées de SAP Commerce et de l'expertise de Sonata dans la fourniture de solutions de commerce numérique pour atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Dans le cadre de ce partenariat, Sonata Software fournira des services d'implémentation et de personnalisation, d'intégration avec des systèmes tiers, de support et de maintenance. La société mettra également à profit son expertise dans le domaine et ses solutions innovantes pour améliorer les fonctionnalités et la proposition de valeur de la plateforme SAP Commerce. L'expertise commune permettra aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de la plateforme SAP Commerce. Elle offrira des expériences exceptionnelles aux clients, ce qui stimulera la croissance dans l'économie numérique.

Ce partenariat permettra également à Sonata Software d'élargir son offre et d'atteindre une base de clients plus large dans divers secteurs et zones géographiques au fur et à mesure de notre expansion. Grâce à la présence mondiale de SAP Commerce et à la connaissance approfondie des marchés locaux de Sonata Software, les clients peuvent s'attendre à des solutions sur mesure et efficaces qui répondent à leurs besoins commerciaux uniques.

