Gala des chambres 2023 : la FCCQ dévoile les chambres de commerce lauréates





Édition sous le thème : « Près, pour vrai »

ROUYN-NORANDA, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce (FCCQ) du Québec est ravie d'annoncer les lauréats du Gala des chambres 2023. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), il reconnaît les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l'année précédente.

Au total, 10 prix furent décernés lors d'une belle soirée en compagnie des membres des chambres de commerce de différentes régions du Québec. Cette année, la FCCQ a ajouté une nouvelle catégorie : « Bonnes pratiques en gouvernance ». Celle-ci vise à souligner le travail d'exception d'une chambre de commerce dans la mise en place des meilleures pratiques en gouvernance au sein de son conseil d'administration.

« Le Gala des chambres c'est l'occasion de mettre en lumière les réalisations exceptionnelles des chambres de commerce, elles jouent un rôle crucial dans le développement économique de notre province. Le thème de cette année, « Près, pour vrai », reflète véritablement la force du réseau. Partout au Québec, dans les grands centres comme dans les régions éloignées, nos chambres de commerce sont les partenaires clés de la réussite des entrepreneurs qui font le succès économique du Québec.», a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À son tour, David Lecours, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda a indiqué, « Notre engagement envers le développement économique de notre région, conjugué à notre collaboration avec les acteurs clés du réseau des chambres, contribue à forger un environnement propice à la croissance. Ensemble, nous créons un élan positif qui favorise l'épanouissement des entreprises et renforce notre positionnement sur la scène économique québécoise.».

« Nous sommes ravis d'accueillir dans notre belle région cet important événement pour la communauté d'affaires québécoise. Les chambres de commerce sont nos grandes alliées, c'est donc une belle occasion de reconnaître leur impact significatif dans le tissu économique local, en soutenant et en stimulant la croissance des entreprises. En collaborant avec les acteurs clés du réseau des chambres, nous renforçons notre écosystème économique régional, favorisant ainsi un environnement propice à l'innovation et à la réussite entrepreneuriale », a déclaré Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Féliciations et remerciements

La FCCQ tient à féliciter les chambres finalistes et lauréates pour leur participation. C'est leur dévouement pour la réussite économique des régions dans lesquelles elles opèrent qui est au coeur de ce succès.

Nous remercions également nos commanditaires qui ont grandement contribué à la réalisation de cet événement: Le Régime des chambres de commerce (RACCC), Air Canada - le transporteur officiel de la Grande rencontre et les partenaires du Gala des chambres : Recyc-Québec, Institut de Leadership, Groupe Vendere, Mines Agnico Eagle Ltee, FlagShip et Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Enfin, la FCCQ remercie l'ensemble des chambres de commerce de la région grâce auxquelles ces deux journées ont été couronnées de succès.

Pour en savoir plus sur la Grande rencontre et le Gala des chambres : https://lagranderencontre.fccq.ca/



Les lauréats 2023 :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

- Monsieur André Guillemette, Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable

- Madame Stéphanie Brodeur, directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

- Madame Linda Malette , coordonnatrice à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm

- Madame Marlène Gaudreault, directrice générale adjointe à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

- Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny

- Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan

- Chambre de commerce et d'industrie de Laval

- Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du- Richelieu

- Chambre de commerce de Disraeli

- Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but: favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

