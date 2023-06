Annonce des lauréats des plus grands Global Forex Awards - B2B





LONDRES, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Des milliers de votes ont été recensés et Holiston Media peut maintenant révéler les lauréats des très convoités Global Forex Awards - B2B de cette année.

Depuis quatre ans, les Global Forex Awards - B2B célèbrent le succès et le dévouement des entreprises de forex et des entreprises connexes du monde entier qui repoussent les limites de l'innovation dans le développement de solutions de trading de forex B2B.

Avec 23 catégories distinctes, les prix récompensent les meilleurs fournisseurs en matière de liquidité, de gestion de la relation client, d'expérience client, d'exécution, de partenariats, de plateformes et de performances, ainsi que d'autres éléments cruciaux de l'écosystème du trading du forex B2B.

Mike Boydell, directeur de Holiston Media, qui organise les prix, explique : « Le niveau des candidatures de cette année est incroyablement élevé, avec 88 entreprises nominées dans toutes les catégories. En outre, nous avons reçu plus de 8 000 votes, un chiffre supérieur à celui des années précédentes.

« Pour nous, la transparence est essentielle dans l'organisation de ces prix financiers, et faire appel à l'expertise du secteur pour le choix des lauréats permet de distinguer les meilleures entreprises », ajoute Mike.

Le processus de vote du public pour l'attribution des prix s'est déroulé tout au long du mois d'avril et les lauréats des catégories de cette année sont les suivants :

Meilleur fournisseur de liquidité polyvalent Exclusive Capital Meilleure solution bancaire B2B The Kingdom Bank Meilleur fournisseur de passerelles Centroid Solutions Meilleure expérience de trading pour les clients Hantec Prime Meilleur fournisseur de solutions de gestion de la relation client (CRM) Finalto Meilleur fournisseur de liquidité, de CFD en crypto GCEX Meilleur ECN/lieu d'exécution Hantec Prime Meilleur établissement de monnaie électronique Breinrock Meilleures technologies financières et solutions Unlimit Meilleur fournisseur d'hébergement et de connectivité oneZero Meilleur courtier institutionnel de Forex IXO Prime Meilleur fournisseur de solutions de connaissance client Muinmos Meilleure société de médias et de relations publique Wigwam PR Meilleure application de trading mobile RoboForex Meilleure plateforme de trading multi-actifs Match-Trader Trading Platform Meilleur fournisseur de solutions de paiement Unlimit Meilleur courtier Prime Trading iS Prime Meilleure solution de reporting RegTech Point Nine Meilleur système de gestion des risques Centroid Solutions Meilleur courtier en actions (Europe) RoboMarkets Meilleur fournisseur de technologies oneZero Meilleure exécution des opérations Vantage Connect Meilleur fournisseur de services en marque blanche CMC Markets Connect

Cette année, les Global Forex Awards 2023 - B2B ont été parrainés par Centroid Solutions, Exclusive Capital, Hantec Prime, IXO Prime, oneZero, RoboMarkets et The Kingdom Bank. TPour en savoir plus sur les prix, les lauréats et le processus de vote, rendez-vous sur www.globalforexawards.com/b2bawards

