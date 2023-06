GrapheneDx, General Graphene Corp et Sapphiros concluent un partenariat stratégique pour industrialiser les biocapteurs à base de graphène afin de révolutionner les diagnostics sur les lieux de soins et grand public





BOSTON et KNOXVILLE, Tennessee, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, GrapheneDxtm, General Graphene Corporation et Sapphirostm annoncent un partenariat stratégique visant à industrialiser les biocapteurs à base de graphène pour les dispositifs médicaux utilisés pour diagnostiquer une variété de maladies sur les lieux de soins et dans les environnements grand public.

GrapheneDx est une société de diagnostic in vitro axée sur l'amélioration de la capacité de diagnostic sur les lieux de soins et dans les environnements grand public. La société est experte en fonctionnalisation du graphène pour créer des transistors à effet de champ en graphène (GFT), qui sont des biocapteurs pouvant être utilisés pour détecter des maladies dans des échantillons biologiques. Le graphène est une couche de carbone d'un seul atome d'épaisseur, réputée pour ses propriétés électriques impressionnantes qui permettent de détecter diverses biomolécules avec une grande précision. Les dispositifs médicaux de GrapheneDx sont conçus pour offrir une précision digne d'un laboratoire, fournir des résultats en moins de 5 minutes et être suffisamment simples pour être utilisés à la fois sur le lieu de soins et par les patients sans la supervision d'un professionnel de la santé*. La plateforme GFET de l'entreprise est extrêmement polyvalente, démontrant des performances dans une variété d'états pathologiques (infections sexuellement transmissibles, maladies respiratoires, maladies cardiaques, commotions cérébrales et autres) et de types d'échantillons (selles, urine, écouvillons, sang, etc.), avec peu ou pas de préparation d'échantillon. De plus, la plateforme est capable de multiplexer de nombreux analytes simultanément avec un seul échantillon de patient. Les premiers tests de GrapheneDx serviront à diagnostiquer les infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia et la gonorrhée, à l'aide d'un échantillon d'urine non invasif et facile à prélever.

« Ce partenariat stratégique met en évidence les compétences clés de chaque partenaire et permettra à GrapheneDx de proposer des diagnostics abordables, précis et rapides aux patients du monde entier », a déclaré Mike Musgnug, PDG de GrapheneDx. « Nous sommes ravis de nous associer à General Graphene et à Sapphiros pour développer et commercialiser rapidement notre technologie en utilisant des outils, des processus et un savoir-faire de premier ordre. »

General Graphene Corp, leader dans la production de graphène à grande échelle, sera le fournisseur privilégié de GrapheneDx pour le graphène de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) en feuilles, qui sera livré sous forme de rouleau à rouleau pour être utilisé dans l'installation de fabrication de volumes extrêmes (EVM) de Sapphiros. General Graphene Corp a la capacité annuelle de fournir 100 000 mètres carrés de feuilles de graphène, une échelle supérieure à celle de toute autre fonderie de graphène, avec des qualités qui peuvent conduire avec succès au développement de dispositifs médicaux de diagnostic rapide sur le lieu de soins avec une précision digne d'un laboratoire.

Greg Erickson, PDG de General Graphene, a déclaré : « Nous sommes la première fonderie de graphène CVD en feuilles, et nous offrons l'échelle et la qualité requises pour soutenir les plans de GrapheneDx visant à développer rapidement leur impressionnante activité dans le domaine des biocapteurs. »

Sapphiros, une société de plateforme dédiée à la construction de la prochaine génération de technologies de diagnostic grand public, apportera son expertise dans la fabrication de volumes extrêmes (EVM) et la commercialisation. Sapphiros exploite une installation EVM à bobine propriétaire et leader dans l'industrie pour les diagnostics sur les lieux de soins et grand public, avec une capacité de 5 milliards de tests par an. Les capacités de l'installation EVM comprennent également l'électronique imprimée et la technologie des batteries imprimées pour permettre des tests de diagnostic jetables à faible coût et à usage unique, avec des résultats clairs et faciles à comprendre. La fonction commerciale de Sapphiros possède une expérience approfondie de l'industrie et des relations avec les plus grands partenaires de distribution.

Mark Gladwell, PDG de Sapphiros, a ajouté, « GrapheneDx est un innovateur dans le domaine des diagnostics, avec peut-être la plateforme de diagnostic la plus révolutionnaire que nous ayons vue. Associée à la taille impressionnante de General Graphene et à son expertise en matière de graphène, Sapphiros va accélérer l'industrialisation et la commercialisation de la technologie des biocapteurs de GrapheneDx. »

Pour en savoir plus, contactez Sapphiros à l'adresse [email protected]

À propos de GrapheneDx :

GrapheneDx transforme les diagnostics grâce à un biocapteur révolutionnaire à base de graphène qui met des diagnostics hautes performances directement entre les mains des professionnels de la santé et des consommateurs. Les tests de diagnostic de GrapheneDx fournissent des résultats en moins de 5 minutes pour une large gamme d'indications en utilisant divers types d'échantillons.

À propos de General Graphene Corporation :

General Graphene Corporation est une fonderie de graphène par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) qui fabrique du graphène par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) de grande surface, de rouleau à rouleau (R2R). Grâce à ses procédés exclusifs de fabrication de graphène par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) de rouleau à rouleau, General Graphene est en mesure de mener des activités de R&D à grande échelle sur le graphène CVD et d'accélérer la commercialisation de matériaux à base de graphène CVD sur divers marchés.

À propos de Sapphiros :

Sapphiros, soutenue par KKR et Neoenta, est une société privée de diagnostic grand public. Le portefeuille de capacités et de technologies de Sapphiros comprend une collecte d'échantillons originale, des diagnostics de nouvelle génération, de la biologie computationnelle et de l'électronique imprimée, qui aident les consommateurs à accéder à des résultats de diagnostic importants à l'échelle mondiale. Knowing Now Moves Ustm

*Produit en cours de développement. Les déclarations faites au sujet de ces produits n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

6 juin 2023 à 12:24

