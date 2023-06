LG SE JOINT À L'INITIATIVE RE100 ET S'ENGAGE À PASSER À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE





Accélérant son parcours vers la neutralité carbone, l'entreprise

poursuit ses efforts pour concrétiser sa vision ESG d'une « vie meilleure pour tous ».

SÉOUL, South Korea, le 6 juin 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'est jointe à RE100 (Renewable Energy 100), une initiative mondiale qui encourage les entreprises à se convertir entièrement à l'énergie renouvelable pour tous leurs besoins en électricité. La décision de devenir membre du réseau RE100 est un autre exemple de son engagement ferme envers le développement durable et de ses responsabilités en tant qu'entreprise citoyenne mondiale.

L'entreprise a achevé ses plans visant à convertir entièrement tous ses sites commerciaux à l'énergie renouvelable d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, LG augmentera progressivement sa consommation d'électricité provenant de sources renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, pour atteindre 60 % d'ici 2030 et 90 % d'ici 2040, pour arriver à son objectif de 100 % d'ici 2050.

Outre l'augmentation de la production et de l'utilisation d'énergie renouvelable grâce à l'installation de panneaux solaires à haut rendement dans les bureaux et les usines de LG, l'entreprise mettra en oeuvre une série de mesures supplémentaires, telles que l'acquisition de certificats d'énergie renouvelable (CER), la signature d'accords d'achat d'énergie (AAE) renouvelable et, en Corée du Sud, le paiement de la prime verte de la Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Dans le cadre de ses efforts continus dans ce domaine, LG a signé l'année dernière un AAE direct avec GS EPS, une société coréenne de production d'électricité, pour construire une centrale solaire équivalente à la taille de trois terrains de football sur le toit du bâtiment de production intégrée existant à LG Smart Park à Changwon, en Corée du Sud, d'ici 2025. Certains panneaux solaires ont déjà été installés et produisent de l'électricité pour certains bâtiments depuis décembre dernier. L'entreprise a installé des panneaux solaires sur les toits de plusieurs de ses bureaux dans le monde entier, notamment le complexe de recherche et développement LG Sciencepark à Séoul, en Corée du Sud, le campus du siège social nord-américain dans le New Jersey, aux États-Unis, les bureaux de LG India dans le Grand Noida, en Inde, et l'usine d'appareils électroménagers de Rayong, en Thaïlande.

LG avait déjà établi des plans pour accélérer sa transition vers l'énergie renouvelable et son parcours vers la carboneutralité. En se convertissant à l'énergie renouvelable, l'entreprise réduit également les émissions indirectes de carbone (portée 2) générées par l'utilisation de l'électricité. En 2019, LG a annoncé son engagement Zero Carbon 2030 pour atteindre zéro émission nette (directe et indirecte) de dioxyde de carbone (portées 1 et 2) d'ici l'année 2030.

« Grâce à ses efforts continus et à son innovation, LG est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de conversion à une énergie entièrement renouvelable et de devenir une entreprise carboneutre », déclare Lee Sam-soo, directeur de la stratégie chez LG Electronics. « LG demeure déterminée à réaliser sa vision ESG qui consiste à créer une vie meilleure pour tous. »

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays et emploie une main-d'oeuvre mondiale de plus de 74 000 personnes. Les quatre sociétés de LG - appareils électroménagers et solutions relatives à la qualité de l'air, divertissement pour la maison, composants de véhicules et commerce interentreprises - représentaient un chiffre d'affaires global de plus de 80 000 milliards de KRW en 2022. LG est l'un des principaux fabricants de produits de consommation et commerciaux allant des téléviseurs aux appareils ménagers, en passant par les solutions d'amélioration de la qualité de l'air, les moniteurs, les robots d'entretien et les composants automobiles. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont des noms bien connus dans le monde entier. Rendez-vous au www.LGnewsroom.com pour connaître les dernières nouvelles.

SOURCE LG Electronics Canada

6 juin 2023 à 11:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :