La Sun Life renforce son engagement envers la santé des femmes grâce à un partenariat avec la Menopause Foundation of Canada





La ménopause touche le quart de la main-d'oeuvre au pays1

TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - Les lacunes dans les soins de santé offerts aux femmes sont un réel problème. Le manque de sensibilisation et les préjugés entourant la santé reproductive ne sont que deux exemples des obstacles auxquels les femmes sont confrontées, tant au travail que dans leur vie personnelle. Les trois quarts des travailleuses canadiennes de 40 à 60 ans rapportent ne pas se sentir appuyées par leur employeur pendant la ménopause1. Pour combler ce manque, la Sun Life s'est associée à la Menopause Foundation of Canada (MFC). Ensemble, nous pourrons accroître la sensibilisation à la santé des femmes et trouver des manières de mieux les soutenir au travail. Le partenariat comprend la conception de ressources destinées aux employeurs et un rapport de référence sur la ménopause et le marché du travail canadien qui est attendu fin 2023.

« J'imagine un avenir où tout le monde peut atteindre son plein potentiel et progresser au travail. Notre partenariat avec la MFC nous permettra de mettre l'accent sur les besoins en santé des femmes en milieu de travail, affirme Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives à la Sun Life. Avec la MFC, nous pouvons être un vecteur de changement. Nous pouvons veiller à ce que les femmes aient accès à des ressources et à des soins au travail, pour les soutenir dans leur parcours de santé. »

On estime qu'une femme sur 10 quittera le marché du travail en raison de symptômes2 liés à la ménopause. La ménopause a lieu à une période où de nombreuses femmes sont au sommet de leur carrière, y compris dans des postes de haute direction. C'est pourquoi il est d'autant plus important que les employeurs soutiennent les femmes à ce moment charnière de leur carrière.

« La ménopause touche 25 % de la main-d'oeuvre1 au pays. Les employeurs devraient saisir cette occasion de soutenir les femmes au sommet de leur carrière, explique Janet Ko, présidente et co-fondatrice de la Menopause Foundation of Canada. La ménopause est le chaînon manquant pour expliquer pourquoi les femmes sont encore trop peu nombreuses à briser le plafond de verre. En rompant le silence et en faisant tomber les préjugés, nous pouvons aider les personnes en ménopause à s'épanouir. Nous pouvons aussi favoriser un milieu de travail plus inclusif sur le plan de l'âge et du genre. »

Dans un récent sondage de la Sun Life, les gens ont indiqué accorder beaucoup d'importance aux garanties collectives dans leur recherche d'emploi. Un tiers des femmes jugeaient toutefois leur régime insuffisant pour couvrir tous leurs besoins1. Les employeurs qui soutiennent la santé des femmes remarqueront que lorsque leur personnel va bien, leur entreprise va bien. Ces derniers se positionneront avantageusement pour attirer et retenir les talents tout en maximisant le potentiel des femmes au sein de leur effectif. Le nouveau Dossier de réflexion de la Sun Life souligne les importants moyens dont les employeurs disposent pour mieux soutenir les femmes au travail.

Conformément à l'ambition de la Sun Life en matière de durabilité, nous cherchons à avoir une incidence positive sur la santé et le mieux-être de tout le monde. Apprenez-en plus sur les outils et produits offerts par les régimes de garanties collectives pour appuyer la santé des employés.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,36 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Au sujet de la Menopause Foundation of Canada

La Menopause Foundation of Canada (MFC) est un organisme national sans but lucratif qui a été créé pour sensibiliser les gens aux répercussions de la ménopause sur les femmes et la société. La mission de la MFC est de faire tomber les préjugés et les tabous liés à la ménopause. L'organisme veille aussi à ce que cet enjeu important en matière de santé des femmes soit pris en compte par le système de santé, les gouvernements, les entreprises et la collectivité dans son ensemble. Pour en savoir plus, visitez le site menopausefoundationcanada.ca (en anglais).

