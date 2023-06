Un rapport de recherche scientifique met en lumière les scanners Medit i700 sans fil, Medit i700 et Medit i600 en tant que meilleurs scanners intrabuccaux en dentisterie





Les dentistes du monde entier choisissent Medit i700 sans fil et Medit i700 comme scanners privilégiés

Medit continue de stimuler l'innovation dans la technologie dentaire avec des scanners primés

SEOUL, Corée du Sud et LONG BEACH, Californie, 6 juin 2023 /CNW/ - Un récent questionnaire transnational mené par l'Institute of Digital Dentistry (iDD) a reconnu les modèles Medit i700 sans fil et Medit i700 comme les deux meilleurs scanners intrabuccaux en dentisterie. En outre, l'étude a classé le Medit i600 parmi les quatre scanners les plus performants. Cette recherche révolutionnaire a réuni 1 072 répondants de 109 pays différents et s'étendait sur plus des trois quarts.

L'objectif de l'étude était d'explorer l'expérience des utilisateurs de scanners intrabuccaux en dentisterie. Il a été demandé aux participants d'évaluer divers scanners en fonction de multiples facteurs, notamment la vitesse, le système de soutien, l'accessibilité, le prix et la qualité globale. Les résultats ont révélé que les modèles Medit i700 sans fil et Medit i700 étaient les meilleurs choix parmi les professionnels des soins dentaires du monde entier, et que le Medit i600 était également reconnu.

Le Dr Donghwan Kim, l'un des principaux leaders d'opinion de Medit, a commenté le rendement des scanners Medit : « Les modèles Medit i700 sans fil et Medit i700 ont vraiment transformé notre pratique. Ces scanners offrent une vitesse exceptionnelle, un soutien fiable, une facilité d'accès, des prix concurrentiels et une excellente qualité générale. De plus, la plateforme logicielle Medit Link offre une vaste gamme d'applications gratuites qui améliorent la productivité et simplifient les flux de travail. »

Les modèles Medit i700 sans fil et Medit i700 intègrent une technologie de balayage avancée qui permet des impressions numériques précises et détaillées. Ces fonctions contribuent à des diagnostics précis et à une planification de traitement simplifiée. La fonctionnalité sans fil du modèle i700 sans fil et la connectivité filaire transparente du modèle i700 offrent souplesse et commodité aux professionnels des soins dentaires.

Medit, chef de file mondial de la technologie dentaire, continue d'accorder la priorité à l'innovation et à la satisfaction des clients. En mettant au point des solutions de pointe, l'entreprise répond aux besoins changeants des professionnels des soins dentaires partout dans le monde.

« Notre objectif est de fournir aux dentistes des scanners fiables, précis et conviviaux qui améliorent leurs flux de production et les résultats pour les patients », a déclaré GB Ko, chef de la direction de Medit. Nous sommes ravis que nos scanners aient été reconnus dans le cadre de cette étude, ce qui confirme notre engagement envers l'excellence en technologie dentaire. »

Pour de plus amples informations sur les solutions dentaires avancées des modèles Medit i700 sans fil, Medit i700, Medit i600 et autres, veuillez consulter le site www.medit.com .

Le rapport de recherche scientifique complet est accessible à l'adresse suivante : [ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020653923000680?fbclid=PAAaYdwTWkajf4Yw_cHvdKuDt8Q37LxOF3Mz978BIyk9Ofavd5pTfgoGz_Ty8 ]

6 juin 2023

