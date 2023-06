Haiqu lève 4 millions de dollars en financement de pré-amorçage pour stimuler l'adoption de l'informatique quantique sur le court terme





SAN FRANCISCO, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Haiqu, une startup qui développe des logiciels pour améliorer les performances des processeurs quantiques, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un appel à financement de 4 millions de dollars mené par MaC Venture Capital, avec la participation de Toyota Ventures, SOMA capital, u.ventures, SID Venture Partners, et Roosh Ventures. Le financement comprenait également des contributions privées de Paul Holland, Alexi Kirilenko et Gordy Holterman.

« Nous accélérons le développement de l'informatique quantique pratique en mettant au point de nouveaux logiciels capables d'extraire de la valeur du matériel quantique de base, ce qui permet des applications quantiques jusqu'alors impossibles », a déclaré Richard Givhan, cofondateur et directeur général de Haiqu. « Nous sommes fiers d'être financés par des investisseurs qui disposent d'écosystèmes technologiques remarquables et qui ont fait leurs preuves en matière de soutien à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires. »

Cet investissement permettra à l'entreprise de poursuivre ses efforts de recherche et de développement et d'établir des partenariats stratégiques afin de commercialiser son produit.

« MaC est ravi de pouvoir accompagner Haiqu dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré Adrian Fenty, directeur général associé de MaC Venture Capital. « Nous sommes fermement convaincus que l'avenir de l'informatique quantique changera radicalement la manière dont nous pourrons résoudre des problèmes importants. Nous sommes profondément convaincus que Richard et Mykola sont les mieux placés pour s'attaquer à ces questions afin d'accélérer le calendrier qui permettra à la technologie quantique d'être largement adoptée sur le plan commercial. »

« Nous surveillons depuis des années le secteur de l'informatique quantique, mais le matériel et le tapage médiatique nous ont poussés à nous contenter d'observer », a déclaré Jim Adler, fondateur et partenaire général de Toyota Ventures. « Haiqu a retenu notre attention en proposant un logiciel d'optimisation qui dope le matériel quantique de manière à résoudre les problèmes pratiques de l'industrie. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de Haiqu dans ses efforts pour relever ce défi passionnant. »

La startup a été créée et incubée à l'automne 2022 au sein du Creative Destruction Lab Quantum stream à Toronto par Richard Givhan (PDG), ancien élève de Stanford et ancien entrepreneur en résidence chez Mitsubishi Electric, et Mykola Maksymenko (CTO), ancien chercheur à la Max Planck Society et à l'Institut Weizmann des sciences et responsable de la R&D au sein de la société de conseil mondiale SoftServe Inc.

Haiqu s'attaque aux goulets d'étranglement fondamentaux qui empêchent l'adoption d'applications quantiques : une quantité limitée de qubits et la sensibilité élevée au bruit des processeurs quantiques à court terme. La startup développe une technologie indépendante de la plateforme qui permet d'étendre la capacité du matériel quantique par ordre de grandeur et d'élargir les cas d'utilisation pratique dans les domaines de la finance, de la chimie, des sciences de la vie, de la mobilité et bien d'autres encore.

« Nous nous appuyons sur notre expertise en matière de complexité quantique, d'IA et de calcul à haute performance pour créer un produit qui, selon nous, peut rationaliser l'ensemble du secteur », a déclaré Mykola Maksymenko, cofondateur et directeur technique de Haiqu. « Forts d'une expérience passée dans la mise en place et l'extension d'activités de R&D dans le domaine des technologies de pointe au sein de grandes entreprises, nous sommes conscients des défis que représente la mise sur le marché d'une technologie complexe. Nous sommes impatients de mettre notre technologie entre les mains des utilisateurs le plus rapidement possible. »

Après avoir débuté par une collaboration à distance entre ses cofondateurs, Haiqu se développe à l'échelle mondiale grâce à une équipe répartie entre les États-Unis, l'Ukraine, le Canada, l'Allemagne et la Suisse. Compte tenu de la rareté des talents dans le domaine quantique, cette initiative permet à la startup d'accéder à certains des meilleurs viviers de talents au monde dans le domaine de l'ingénierie quantique et logicielle.

À propos de Haiqu Inc.

Haiqu Inc. est une jeune entreprise de logiciels d'informatique quantique qui se consacre au développement d'une technologie permettant d'améliorer les performances du matériel quantique moderne. Leur logiciel s'attaque aux goulets d'étranglement qui empêchent l'adoption d'applications quantiques évolutives et permet d'élargir l'éventail des cas d'utilisation pratiques dans les domaines de la finance, des sciences de la vie, de la mobilité et autres.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.haiqu.ai .

À propos de MaC Venture Capital

MaC Venture Capital est une société de capital-risque en phase de démarrage, basée à Los Angeles et dans la Silicon Valley, qui investit dans des start-ups technologiques exploitant l'évolution des tendances et des comportements culturels. Ses partenaires sont issus d'horizons divers dans les domaines de la technologie, de l'économie, de la politique, du divertissement et de la finance, ce qui leur permet d'accélérer les entrepreneurs sur le point de réaliser leur percée. L'entreprise fournit un soutien pratique essentiel à la création et à l'expansion d'entreprises pionnières dans leur catégorie, notamment en matière de stratégie opérationnelle, de développement de la marque, de recrutement, de développement des ventes et d'introduction de missions essentielles. MaC Venture Capital est le résultat d'une fusion entre Cross Culture Ventures, cofondé par Marlon Nichols, et M Ventures, cofondé par Adrian Fenty, Michael Palank et Charles D. King. Retrouvez MaC Venture Capital en ligne sur https://macventurecapital.com/ et @MaCVentureCap.

À propos de Toyota Ventures

Toyota Ventures est une société de capital-risque basée dans la baie de San Francisco qui investit dans des entreprises du monde entier en phase de démarrage. Fondée en juillet 2017, elle a pour mission de déterminer ce qui va être la prochaine étape pour Toyota en aidant les startups à mettre rapidement sur le marché des technologies et des modèles commerciaux disruptifs. Avec plus de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion, les fonds de la société comprennent le Toyota Ventures Frontier Fund, axé sur l'intelligence artificielle, cloud computing (en français, l'informatique en nuage), l'autonomie, la mobilité, la robotique, les villes intelligentes, la santé numérique, les technologies financières et les matériaux, et le Toyota Ventures Climate Fund, axé sur les solutions innovantes pour la neutralité carbone. Pour plus d'informations sur Toyota Ventures et ses sociétés de portefeuille, veuillez consulter le site www.toyota.ventures .

