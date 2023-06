Transformez vos évaluations de performance en outil de productivité et d'engagement avec Folks RH





Avez-vous de la difficulté à mobiliser vos gestionnaires durant les périodes d'évaluation de performance? Vos employés craignent-ils ces moments plutôt que de les apprécier? Ce sont les problèmes auxquels Folks RH s'attaque avec sa nouvelle solution de gestion de la performance en entreprise.

QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Folks, une entreprise technologique québécoise spécialisée dans la gestion des ressources humaines pour les PME au Canada, vient de lancer un outil de gestion de la performance innovant. Celui-ci permet de créer des évaluations de rendement 360 sur mesure et d'incorporer les meilleures pratiques de collaboration et de communication entre les employés et les gestionnaires.

Selon une récente étude de Gallup1, seulement 14% des employés considèrent leurs évaluations de performance comme une source d'inspiration pour leur travail. C'est donc dire que cet exercice - trop souvent vu comme un mal nécessaire - est définitivement dû pour une cure de jouvence.

Grâce à une collaboration active avec différents professionnels des ressources humaines et experts en technologie RH, l'équipe de Folks est parvenue à développer tout ce dont une entreprise a besoin pour favoriser un processus d'évaluation équitable et durable, le tout dans un environnement numérique intuitif et sécuritaire.

L'évaluation 360 est amenée à un tout autre niveau grâce à des fonctionnalités sans limites. Évaluation par les gestionnaires, les pairs ou même auto-évaluation : les entreprises ont le pouvoir de choisir qui sera impliqué dans chacun des processus d'évaluation.

Toujours dans l'optique de faire gagner du temps aux organisations par l'automatisation des tâches administratives redondantes, la plateforme assigne systématiquement les évaluateurs en fonction des relations d'emploi établies dans la plateforme.

Le mot d'ordre : flexibilité

Dans un processus d'évaluation de performance, la compréhension des objectifs ciblés est cruciale afin d'offrir une critique constructive et d'atteindre une saine collaboration entre chaque intervenant.

C'est pourquoi Folks offre la possibilité d'ajouter des descriptions et des définitions à chaque question et/ou critère d'évaluation, des formulaires entièrement personnalisables (questions ouvertes, fermées, à choix de réponses, etc.) ainsi qu'un système de comptabilisation quantitatif et qualitatif des résultats.

"Si les bases d'un processus d'évaluation sont souvent les mêmes au sein des différentes PME, la plupart vont l'adapter en fonction de leurs besoins, de leur réalité. Notre nouveau module d'évaluation permet de recréer presque parfaitement le processus déjà établi dans chaque organisation, sans déranger les différents acteurs", explique Marjolaine Bilodeau, Gestionnaire de produit chez Folks.

Pour les clients qui manquent de temps ou de ressources pour créer un processus d'évaluation, Folks propose également trois gabarits de processus modifiables, utilisables tels quels ou comme base pour des ajustements spécifiques.

Vous craignez que vos gestionnaires n'emboîtent pas le pas? Aucun souci, chaque intervenant reçoit des notifications courriel en temps réel pour conserver un processus fluide et efficace. Actuellement disponible en français et en anglais, l'outil sera transformateur pour plusieurs entreprises partout au Canada.

Sylvain Roy, fondateur de l'entreprise, est optimiste quant à l'avenir : "Nous connaissons une croissance soutenue de plus de 50% depuis les 3 dernières années. Nous avons l'ambition de devenir le leader canadien en solutions RH en offrant la plateforme la plus simple d'utilisation, la plus intégrée et la plus sécuritaire. Le module d'évaluation de performance démontre notre capacité à innover et livrer de nouveaux outils RH uniques et puissants qui rendent les PME canadiennes plus performantes au niveau de leurs départements RH."

À propos de Folks

Fondée en 2010, Folks est une entreprise technologique québécoise dédiée à la création de solutions de gestion des ressources humaines adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises au Canada. Du processus de recrutement à l'accueil et l'intégration, en passant par la gestion quotidienne des dossiers d'employé, les demandes d'absence et les évaluations de performance, les solutions de Folks vous permettent de centraliser l'intégralité de votre gestion des ressources humaines.

