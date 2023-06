Exploration Brunswick annonce une pause temporaire de ses activités dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec





MONTRÉAL, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW, « BRW » ou la « Société ») a temporairement suspendu les activités d'exploration dans ses trois camps dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec à la suite des nouvelles annonces et des restrictions de travail par le gouvernement du Québec pour aider à lutter contre les feux de forêt à travers la province.

Pour l'instant, la Société concentrera ses efforts dans d'autres secteurs de son portefeuille qui ne sont pas actuellement touchés par les incendies de forêt. Les travaux devraient se poursuivre sans entrave au Manitoba, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. La Saskatchewan est également aux prises avec des incendies de forêt majeurs et la Société a décidé de suspendre temporairement ses activités dans la région jusqu'à ce qu'elle puisse évaluer correctement la situation.

M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Nous appuyons pleinement l'initiative du gouvernement provincial de restreindre et de suspendre l'accès à la forêt publique afin de prévenir le début de nouveaux incendies. Nos ressources seront redéployées vers des projets dont l'accès est actuellement sécuritaire et où le risque d'incendie est faible. Nous espérons retourner rapidement sur le terrain lorsque la situation aura été maîtrisée. »

À propos d'Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l'exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d'exploration préliminaire pour le lithium au Canada avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s'y limiter, les délais ou l'incapacité d'obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas accorder d'importance indue à ces informations, lesquelles s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

6 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :