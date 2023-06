BRP ANNONCE UN CHANGEMENT À LA DIRECTION DU GROUPE MARIN





VALCOURT, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) est fière d'annoncer la nomination de Bernard Guy, dirigeant de longue date de BRP, au poste de président du Groupe marin, à compter d'aujourd'hui. M. Guy conserve également ses responsabilités actuelles à la direction de la stratégie globale des produits pour le Groupe sports motorisés et le Groupe marin. Karim Donnez, président du Groupe marin, quitte BRP pour relever de nouveaux défis professionnels.

« Je suis heureux de nommer Bernard Guy au poste de président de notre Groupe marin, » a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Tout au long de sa carrière chez BRP, Bernard a partagé notre passion et notre détermination à créer l'expérience ultime pour nos clients. Dirigeant chevronné et de grande confiance, Bernard est le candidat idéal pour poursuivre la mise en oeuvre de notre plan stratégique visant à transformer l'industrie de la navigation de plaisance, aux côtés de notre talentueuse équipe de direction du Groupe marin. Nous remercions Karim pour sa contribution à notre organisation et pour avoir dirigé la stratégie de notre Groupe Marin au cours des dernières années. »

Depuis 2018, BRP a acquis trois entreprises de bateaux pour bâtir son Groupe marin, avec des marques renommées comme Alumacraft, Manitou et Quintrex, et a mis en oeuvre une stratégie visant à transformer l'industrie de la navigation de plaisance et à offrir aux clients une expérience supérieure. L'été dernier, BRP a lancé des bateaux et des pontons entièrement redessinés , équipés du moteur révolutionnaire Rotax S avec technologie furtive, qui ont remporté plusieurs prix et reconnaissances de l'industrie.

BRP vise à réaliser de solides résultats pour le Groupe marin à l'exercice 2024, avec une croissance prévue des revenus de 35 % à 40 % par rapport à l'exercice 2023.

À propos de Bernard Guy

Au cours de sa carrière de plus de 35 ans chez BRP, Bernard Guy a occupé différents postes de gestion, mettant à profit son expertise en ingénierie, en approvisionnement, en stratégie, en planification de produits, en ventes et en marketing. En 2022, M. Guy a été nommé premier vice-président, Stratégie globale des produits, un poste qu'il continuera d'assumer en plus de ses nouvelles responsabilités au sein du Groupe marin. En tant que fan inconditionnel de sports motorisés, amateur d'adrénaline et de plein air, il est motivé par l'innovation des produits et l'expérience de conduite.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés relatifs aux résultats du Groupe marin pour l'exercice 2024 de la Société, incluant les projections de croissance de revenus, les énoncés qui portent sur les plans actuels et futurs de la Société, incluant le changement à la direction du Groupe marin, et leur impact sur le groupe ainsi que sur sa stratégie, et les autres énoncés portant sur les perspectives, les attentes, les anticipations, les estimations et intentions, les résultats, le degré d'activité, la performance, les objectifs, les cibles, les buts ou les réalisations, les priorités et stratégies, la situation financière, la position sur le marché, la capacité de gagner des parts de marché additionnelles, les capacités, la position en regard de la concurrence et les opinions de la Société, ainsi que sur les perspectives et les tendances des secteurs dans lesquels la Société exerce ses activités, les activités de recherche et développement de produits, y compris les attentes quant au lancement régulier de nouveaux produits, à leur conception, à leurs caractéristiques, à leur capacité ou à leur performance projetées, les dates prévues de leur mise en marché et l'incidence prévue du lancement de ces produits, les besoins financiers prévus et la disponibilité des sources de financement et des liquidités, ou sur d'autres événements ou faits nouveaux à venir, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières, dont celles plus amplement décrites ci-dessous.

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses liées à l'économie, au marché et à son exploitation dans la préparation et la formulation de certains énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris : une croissance raisonnable du secteur, allant d'une légère baisse à une légère hausse, selon l'hypothèse que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement continuent de s'améliorer; le maintien ou l'augmentation modérée de la part de marché; une conjoncture économique stable en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, et une incidence limitée du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de COVID-19; les principales monnaies dans lesquelles la Société exerce ses activités demeureront près des niveaux actuels; le taux d'inflation devrait demeurer élevé en raison de la forte demande, des pénuries de stocks et des prix élevés de l'énergie, et devrait diminuer progressivement à mesure que les banques centrales hausseront les taux d'intérêt; il n'y aura aucun changement important aux lois fiscales, aux accords de libre-échange ou aux traités applicables à la Société; les marges de la Société demeureront à leur niveau actuel; la base d'approvisionnement pourra continuer de soutenir le développement de produits et les taux de production prévus selon des modalités commercialement acceptables en temps opportun; aucune nouvelle barrière commerciale ne sera imposée entre les territoires où la Société exerce ses activités; l'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, en particulier en période de pointe. La Société met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que la conjoncture économique et politique mondiale, jumelée à un ou plusieurs des risques et incertitudes mentionnés dans la notice annuelle de la Société datée du 22 mars 2023, pourrait rendre inexactes ces hypothèses, bien qu'elles étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou la performance réels de la Société ou du secteur diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou de la performance futurs sous-entendus par ces énoncés.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

5 juin 2023 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :