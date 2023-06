La population canadienne peut maintenant voter pour sa petite entreprise préférée





Le concours Les belles histories de petites entreprises offre de généreux prix aux entreprises gagnantes

OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - À compter du 5 juin, les votes sont officiellement ouverts pour choisir sa petite entreprise préférée dans le cadre de la quatrième édition du concours annuel Les petites histoires de petites entreprises de Postes Canada. La catégorie « Choix du Canada » compte 15 finalistes; l'entreprise qui recevra le plus de votes gagnera un prix de 100 000 $. Le vote se déroule jusqu'au 30 juin, sur les pages Facebook, Instagram et LinkedIn de Postes Canada.

Créé en 2020, le concours appuie les petites entreprises canadiennes dont les ventes brutes annuelles sont inférieures à cinq millions de dollars. Les entreprises participantes parlent de leur créativité et de leur résilience, et courent la chance de gagner plusieurs prix, dont des crédits pour les services de colis et Marketing IntelliposteMC de Postes Canada. Elles bénéficient également de publicité payée dans les marchés locaux et d'une visibilité à l'échelle nationale.

Au total, cinq entreprises gagnantes seront sélectionnées au terme du concours. Un jury externe sélectionnera d'abord cinq finalistes par catégorie. Ensuite, le public pourra voter pour l'une de ces 15 entreprises finalistes dans le cadre du prix Choix du Canada. De leur côté, les membres du personnel de Postes Canada voteront pour le Choix des employés. Les juges choisiront ensuite une entreprise gagnante par catégorie parmi les autres finalistes.

Voici les catégories et les finalistes de cette année :

1) Solidarité et entraide : Nous saluons les entreprises qui savent que l'altruisme est au coeur des affaires. Ces entreprises sont fières de soutenir les autres, de renforcer leurs liens avec leurs collectivités et d'investir dans notre avenir.

joni est une marque de produits menstruels jetables qui souhaite créer un avenir plus équitable et durable. ( Vancouver )

est une marque de produits menstruels jetables qui souhaite créer un avenir plus équitable et durable. ( ) Between the Bumpers Between the Bumpers aide les gens à mener une vie saine et heureuse au moyen d'une bonne forme physique, de la physiothérapie et de l'éducation. ( Stittsville, Ont. )

Between the Bumpers aide les gens à mener une vie saine et heureuse au moyen d'une bonne forme physique, de la physiothérapie et de l'éducation. ( ) Myni offre des produits de nettoyage qui sont bons pour vous et pour la planète. ( Saint-Augustin-de-Desmaures , Québec)

offre des produits de nettoyage qui sont bons pour vous et pour la planète. ( , Québec) Friendly Composting Friendly Composting offre la collecte des déchets organiques et la distribution de compost, en plus de sensibiliser le public et les entreprises aux avantages de cette pratique. ( Kamloops , C.-B.)

Friendly Composting offre la collecte des déchets organiques et la distribution de compost, en plus de sensibiliser le public et les entreprises aux avantages de cette pratique. ( , C.-B.) Newbornlander est une entreprise sociale qui crée des produits uniques, éthiques et sécuritaires pour les bébés. ( St. John's , T.-N.-L.)

2) Parlons client : Que ce soit au moyen de leur marketing, de leur magasin physique ou en ligne, de leur emballage ou de l'expérience globale qu'elles offrent, ces jeunes pousses se démarquent en tissant des liens serrés avec leur clientèle.

BRACAShirts fabrique des blouses et des chemises d'hôpital de haute qualité qui facilitent la gestion des drains post-chirurgicaux. ( St. Thomas, Ontario )

fabrique des blouses et des chemises d'hôpital de haute qualité qui facilitent la gestion des drains post-chirurgicaux. ( ) Kapenzo Hair se spécialise dans les solutions personnalisées de perruques pour les gens qui perdent leurs cheveux, en particulier les personnes atteintes d'alopécie et de cancer. ( Vaughan, Ontario )

se spécialise dans les solutions personnalisées de perruques pour les gens qui perdent leurs cheveux, en particulier les personnes atteintes d'alopécie et de cancer. ( ) Mahikan Designs crée des boucles d'oreilles à l'aide de techniques de perlage autochtone. ( Birch Hills, Saskatchewan )

crée des boucles d'oreilles à l'aide de techniques de perlage autochtone. ( ) Algi produit de délicieux produits alimentaires à partir d'ingrédients non transformés. ( Canmore, Alberta )

produit de délicieux produits alimentaires à partir d'ingrédients non transformés. ( ) Zuri & Dre offre des poupées en peluche, des articles de papeterie, des décorations et des accessoires. (Montréal)

3) Étoiles montantes : Nous rendons hommage aux entreprises qui ont été lancées au cours des deux dernières années et qui ont connu une croissance fulgurante, qu'il s'agisse d'une entreprise en ligne, d'un commerce physique ou d'une combinaison des deux. Elles ont trouvé leur rythme et se taillent une place dans la communauté des petites entreprises d'ici.

Bold Helmets a créé le premier casque de sécurité multisport certifié pour les enfants sikhs qui couvrent leurs cheveux. ( Brampton, Ontario )

a créé le premier casque de sécurité multisport certifié pour les enfants sikhs qui couvrent leurs cheveux. ( ) Aaniin Retail Inc. est une marque de vêtements de rue qui soutient les principes autochtones de la communauté et des avantages mutuels. ( Toronto )

est une marque de vêtements de rue qui soutient les principes autochtones de la communauté et des avantages mutuels. ( ) Ciselier est la première entreprise fondée dans le but de favoriser et de promouvoir l'appréciation des ciseaux de haute qualité et de l'art patrimonial de la fabrication de ciseaux. ( Toronto )

est la première entreprise fondée dans le but de favoriser et de promouvoir l'appréciation des ciseaux de haute qualité et de l'art patrimonial de la fabrication de ciseaux. ( ) Cape de Coeur est une marque de vêtements d'extérieur de luxe qui crée des capes protégeant de l'eau, de la neige et du vent. ( Vancouver )

est une marque de vêtements d'extérieur de luxe qui crée des capes protégeant de l'eau, de la neige et du vent. ( ) Marlow est une marque favorisant le mieux-être pendant les menstruations qui a créé le tout premier tampon lubrifié. ( Toronto )

Contribuer au succès des entreprises fait partie de notre engagement a à être porteurs d'un Canada plus fort. Nous investissons dans notre réseau et créons des produits et services pour appuyer les entreprises de toutes tailles. Le concours Les belles histoires de petites entreprises est une façon pour Postes Canada d'encourager et de promouvoir ce secteur.

