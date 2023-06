Canadian Geographic se penche sur la connaissance des océans





Coup d'envoi de la Semaine de l'océan avec l'ouverture de l'exposition PRESSURE : James Cameron dans l'abîme au 50, promenade Sussex à Ottawa

OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canadian Geographic a inauguré son exposition estivale intitulée "PRESSURE - James Cameron dans les abysses", à son siège social situé au 50, promenade Sussex. L'exposition présente DEEPSEA CHALLENGER, le submersible de James Cameron, lauréat d'un Oscar, submersible qu'il a piloté en solitaire jusqu'à la partie la plus profonde de l'océan Pacifique en 2012.

« Faire venir le DEEPSEA CHALLENGER de James Cameron à Ottawa pour notre exposition d'été a été un véritable exploit. Cameron a rêvé pour la première fois d'explorer les grands fonds marins à l'âge de 14 ans. Cet été, nous voulons inciter les visiteurs à s'inspirer de son ingéniosité et à trouver des moyens de protéger les cours d'eau, les rivières et l'océan qui entourent le Canada », a déclaré John Geiger, président-directeur général de la Société géographique royale du Canada.

« Lorsque James Cameron est descendu à 11 000 mètres de profondeur, au fond de la fosse des Mariannes, il a réalisé une étude scientifique record, comparable au premier vol des frères Wright et à la première ascension de l'Everest. Ce fut un honneur de faire partie de son équipe. Nous sommes ravis de pouvoir partager son submersible avec les visiteurs de la Société géographique royale du Canada cet été », a déclaré le Dr Joe MacInnis, médecin-scientifique qui a servi de conseiller médical lors des trois dernières expéditions en haute mer de Cam.

L'exposition immersive ouvrira au public pendant la Semaine de l'océan le 5 juin et se poursuivra tout au long de l'été jusqu'au 1 septembre 2023.

"PRESSURE" montrera aux visiteurs la pression physique de l'eau à laquelle Cameron a dû faire face lors de son voyage vers le point le plus profond connu de l'océan, ainsi que les terribles pressions environnementales auxquelles les océans sont confrontés en raison de la surpêche, de la pollution et du changement climatique. L'objectif de "PRESSURE" est d'inspirer et d'éduquer les visiteurs sur la fragilité de l'environnement océanique et la nécessité de le protéger.

Une carte interactive géante intitulée " L'océan, l'eau douce et nous ", située dans la galerie principale, viendra enrichir l'expérience des visiteurs au 50, promenade Sussex, en leur permettant de découvrir un environnement océanique par le biais de la réalité augmentée. Cette carte est une initiative majeure de la Coalition canadienne pour la connaissance des océans (COLC), soutenue par Canadian Geographic, qui vise à sensibiliser les Canadiens au littoral océanique et aux questions de conservation et de développement durable. L'équipe créative et éducative qui a créé la carte au sol comprend : Canadian Geographic, l'OCVC et Ocean School (un projet de l'Office national du film du Canada et de l'Université Dalhousie). Vingt cartes sont actuellement en circulation dans tout le pays, offrant aux élèves, aux enseignants et aux communautés la possibilité d'explorer les aires marines protégées du Canada et de s'y intéresser. Les cartes peuvent être réservées sur le site web de Canadian Geographic.

L'exposition a été rendue possible grâce au soutien généreux et à la collaboration de nombreux partenaires, dont la fondation Avatar Alliance : Avatar Alliance Foundation, Canadian Ocean Literacy Coalition, Ocean Week Canada, Woods Hole Oceanographic Institution, Rolex et META. Canadian Geographic souhaite également remercier le gouvernement canadien et le ministère des Pêches et des Océans du Canada.

Semaine de l'océan au Canada : Du lundi 5 juin au vendredi 9 juin 2023

Exposition spéciale sur la conservation des océans au 50, promenade Sussex, Ottawa, Ontario, K1M 2K1,

Société géographique royale du Canada et siège de Canadian Geographic, y compris CanGeo Talk le 7 juin 2023 à 19 heures.

Exposition PRESSURE & Ocean Conservation Durée : Du lundi 5 juin au mardi 1 septembre 2023. Les horaires hebdomadaires sont du mardi au samedi, de 12h00 à 17h00.

Inscrivez-vous à : cangeo.ca/pression2023

Entrée payante. Les recettes permettront à Canadian Geographic Education de fournir aux enseignants canadiens des ressources pédagogiques gratuites, bilingues et axées sur les programmes d'études.

*Veuillez-vous renseigner sur les heures d'ouverture prolongées pour le long week-end de la fête du Canada.

A PROPOS DE LA FONDATION ALLIANCE AVATAR

La Fondation Alliance Avatar (AAF) fait la promotion des solutions scientifiques qui favorisent la disponibilité d'énergie propre, garantissent la santé des océans, protègent la biodiversité et créent des systèmes alimentaires durables. Elle reconnaît et respecte la gestion intelligente des ressources naturelles par les peuples indigènes et soutient leurs droits. L'AAF soutient des projets médiatiques de sensibilisation au changement climatique et de défense de la nature.

À PROPOS DE LA COALITION CANADIENNE POUR L'INFORMATION SUR L'OCÉAN

La Canadian Ocean Literacy Coalition (COLC) est une alliance d'organisations, de réseaux, d'institutions et de communautés qui travaillent ensemble pour mieux comprendre et faire progresser la connaissance des océans au Canada. Ocean Week Canada - une célébration publique annuelle de l'océan en juin - est coordonnée à l'échelle nationale par le bureau de projet du COLC.

À PROPOS DE PARCS CANADA

Au nom du peuple canadien, Parcs Canada protège et met en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorise chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. La vision de Parcs Canada est que les lieux naturels et historiques précieux du Canada constituent un héritage vivant, reliant les coeurs et les esprits à une compréhension plus forte et plus profonde de l'essence même du Canada.

À PROPOS DE ROLEX ET DE L'INITIATIVE PERPETUAL PLANET

Depuis près d'un siècle, Rolex accompagne les explorateurs pionniers qui repoussent les limites de l'aventure humaine. À l'aube du XXIe siècle, la société a cessé de défendre l'exploration pour le plaisir de la découverte pour se consacrer à la protection de la planète. Pour renforcer son engagement, la marque a lancé en 2019 la Perpetual Planet Initiative.

L'initiative soutient les personnes et les organisations qui utilisent la science pour comprendre les défis environnementaux mondiaux et concevoir des solutions qui rétabliront l'équilibre de nos écosystèmes. Elle se développe rapidement et compte aujourd'hui plus de 20 partenariats.

A PROPOS DE LA SOCIETE GEOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice du Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de transmettre une connaissance et une appréciation plus approfondies du Canada - de ses habitants et de ses lieux, de son patrimoine naturel et culturel et de ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société est l'une des plus importantes organisations éducatives à but non lucratif du Canada, comptant plus de 25 000 membres de tout le pays. La SGRC est financée principalement par des dons. Son conseil d'administration et ses comités de programme sont entièrement composés de bénévoles.

A PROPOS DE L'INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE WOODS HOLE

La Woods Hole Oceanographic Institution est un organisme de recherche privé, indépendant et à but non lucratif qui se consacre à l'avancement des connaissances sur l'océan et ses liens avec le système terrestre par un engagement soutenu en faveur de l'excellence dans les domaines de la science, de l'ingénierie et de l'éducation, ainsi qu'à l'application de ces connaissances aux problèmes auxquels la société est confrontée.

SOURCE Société géographique royale du Canada

5 juin 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :