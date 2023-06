Les banques répondent aux besoins financiers uniques des aînés





Raffermir le niveau de littératie numérique et protéger de la fraude;

services bancaires pour adultes plus âgés

TORONTO, le 5 juin 2023 /CNW/ - Juin est le Mois des aînés dans plusieurs régions au Canada. À cette occasion, l'Association des banquiers canadiens (ABC) et ses membres célèbrent le valeureux apport des adultes plus âgés à notre quotidien et dans nos collectivités. Avec l'accroissement de la catégorie des aînés dans la population canadienne, il est devenu essentiel d'équiper cette tranche d'âge des outils financiers adéquats pour son avenir.

« Les aînés au Canada représentent une grande part de la clientèle des banques, qui ne cesse de s'élargir, affirme Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Le secteur bancaire demeure totalement prêt à répondre aux besoins uniques de chaque catégorie de la population du pays, adaptant nos services pour correspondre aux situations financières qui varient selon le cycle de vie. »

Séminaires de littératie financière pour aînés partout au Canada

Le secteur bancaire a toujours été conscient du rôle qu'il doit jouer dans le raffermissement des niveaux de littératie financière des Canadiennes et Canadiens. Voilà pourquoi l'ABC offre le programme Votre Argent-Aînés, un programme non commercial et gratuit, conçu en partenariat avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et destiné aux personnes à la retraite ou sur le point de l'être.

« La littératie financière est un apprentissage continu et une habileté essentielle à tout âge, ajoute M. Ostler. Le raffermissement du niveau de littératie financière est central au mandat de l'ABC et Votre Argent-Aînés s'est révélé un programme clé dans les efforts déployés par notre secteur pour rehausser le niveau de littératie financière des aînés au Canada. »

Le programme s'aligne sur la Stratégie nationale pour la littératie financière de l'ACFC et la renforce. Votre Argent-Aînés comporte trois modules qui offrent d'importants renseignements sur les façons dont les aînés peuvent :

se protéger contre l'exploitation financière;

identifier les signes de fraude financière; et

profiter pleinement de la retraite.

Adaptation des services bancaires pour aînés

Les banques du Canada sont conscientes du rôle crucial qu'elles jouent auprès des adultes plus âgés. Elles leur offrent donc des services et des produits taillés spécialement à leur mesure.

Comptes - Les banques offrent des forfaits conçus spécifiquement pour les aînés, qui comprennent des comptes à frais réduits ou nuls. Ces comptes permettent les opérations ordinaires, comme les retraits, les dépôts, les transferts de fonds, les paiements de factures et la signature de chèques. Les prestataires du Supplément de revenu garanti ne paient aucuns frais sur les comptes à frais réduits.

Procurations - Les banques mettent à la disposition de leur clientèle les informations de base sur les procurations et les comptes conjoints. De plus, elles donnent une formation à leur personnel sur les façons de partager ces informations. En cas de questions plus complexes, les banques disposent de ressources internes vers lesquelles le personnel peut se tourner.

Planification de la retraite - Les banques offrent des outils qui permettent aux personnes à la retraite et sur le point de l'être de planifier et de gérer leur revenu en vue d'en profiter pleinement. Aussi, les banques fournissent les conseils et les ressources pour aider les aînés qui arrivent à la retraite endettés.

Informations sur la fraude financière pour adultes plus âgés

L'ABC a récemment publié trois trousses de prévention de la fraude en vue d'aider les Canadiennes et les Canadiens à se protéger contre les escroqueries, nouvelles et actuelles. Conçue par l'ABC en collaboration avec la campagne fédérale PensezCybersécurité, la Trousse de prévention de la fraude pour adultes plus âgés contient une liste de vérification ainsi que des conseils destinés à éviter des actions frauduleuses, comme l'hameçonnage vocal, l'arnaque des grands-parents et l'arnaque du soutien technique. La trousse donne également des recommandations pour choisir un mot de passe complexe, ainsi que des informations permettant de reconnaître les signes de l'exploitation financière.

Détails: cba.ca/fraud-prevention-toolkit-older-adults?l=fr

Code de conduite pour protéger les aînés

Les banques ont appuyé l'établissement du Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés. En effet, les principes de ce Code correspondent aux initiatives adoptées par les banques et aux ressources qu'elles mettent à la disposition de leur effectif pour répondre aux besoins uniques et changeants d'une clientèle plus âgée :

Comptes et services adaptés aux besoins des aînés

Conseils sur les moyens d'éviter l'exploitation financière, la fraude et les escroqueries

Renseignements généraux sur les procurations, les comptes conjoints et la planification de la retraite

Formation du personnel et outils de communication

Le Code renforce l'engagement de longue date pris par les banques afin de protéger les aînés et leur argent, et de leur garantir un accès inclusif, rapide et fiable aux produits et aux services bancaires. Détails : cba.ca/voluntary-commitments-and-codes-of-conduct?l=fr

Ressources utiles pour les adultes plus âgés

Littératie numérique : programmes et ressources

Exploitation financière : protégez-vous! et affiche imprimable

Procurations : ce que doivent savoir les consommateurs et affiche imprimable

Comptes conjoints et affiche imprimable

La fraude visant les titres de propriété

Votre Argent-Aînés

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

