Étude exclusive de la Chambre sur l'habitation : accélérer la densification intelligente pour répondre à la pénurie de logements





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui sa nouvelle étude exclusive intitulée « Bâtir plus, plus vite et mieux : Pour une stratégie de densification intelligente qui répond aux enjeux de l'habitation dans le Grand Montréal qui répond aux besoins d'habitation ». L'étude dresse le portrait de l'habitation dans le Grand Montréal et propose des solutions pour faire face à la pénurie de logements. Elle a été réalisée avec l'appui ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH) et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« L'étude publiée aujourd'hui propose des solutions concrètes pour répondre à la pénurie de logements. Nos données sont claires : pour rétablir l'équilibre du marché, il faut inciter les promoteurs à construire plus et le plus rapidement possible. L'accroissement de l'offre de logements est la seule façon de stopper efficacement et de manière pérenne la flambée des prix. Cela passe notamment par une fiscalité incitative moins discriminantes pour les projets résidentiels denses. La densité réduit à la fois les coûts pour les municipalités, en concentrant le logement autour des infrastructures existantes, et pour les constructeurs, en diminuant les besoins en matériaux. C'est une stratégie gagnante-gagnante pour redynamiser le marché au bénéfice de tous », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'enjeu de l'habitation est très réel et je me réjouis de voir que tous les acteurs du milieu se sentent interpellés par la situation. Si nous voulons que cette crise se résorbe et qu'on retrouve un équilibre il faut envisager des solutions innovantes. La densification intelligente pourrait certainement permettre un retour à cet équilibre et offrir plus d'abordabilité sur le marché. En ce sens, l'étude déposée ce matin est une excellente démonstration de solutions qui doivent être envisagées pour contrer la crise et permettre aux plus vulnérables de se loger convenablement mais à un prix leur permettant de vivre sans être constamment étouffés », a insisté France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation.

« Grâce au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD), on a établi une vision pour le développement du Grand Montréal qui s'appuie sur la densification pour créer des milieux de vie durables autour des corridors de transport collectif. La plupart de nos objectifs ont été atteints. Maintenant, nous devons accélérer le rythme et aller plus loin pour répondre aux nouveaux enjeux comme la crise du logement et les changements climatiques. C'est ce sur quoi nous travaillons dans le cadre de la mise à jour du PMAD, qui misera sur une densification à échelle humaine et accrue pour développer plus de logements, mais dans des quartiers complets et inclusifs, favorisant la réduction de notre empreinte carbone », a souligné Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Construire beaucoup et rapidement ne veut pas dire construire n'importe comment. Nous avons besoin d'une vision pour le futur de l'habitation qui mette un frein à l'étalement urbain dans le cadre de nos objectifs environnementaux. Nous devons densifier avec intelligence, autour des services publics et des infrastructures de transport en commun. Notre étude recommande que 80% des nouvelles constructions dans le Grand Montréal se fassent dans les aires TOD et les zones stratégiques du Grand Montréal. Les nouvelles constructions doivent libérer les espaces au sol, pour aménager des places publiques, des parcs, des endroits où on se rencontre et où on peut jouer avec nos enfants. La densification intelligente est la clé pour créer des quartiers abordables où il fait bon vivre », a conclu Michel Leblanc.

Recommandations :

Fixer des seuils de densité minimaux pour les aires TOD et stratégiques, tels que ceux identifiés dans le présent rapport (voir carte p.33) et permettant la réalisation de 23 100 logements par année jusqu'en 2041. Appliquer les principes d'aménagement identifiés dans le présent rapport en tant qu'orientations pour l'analyse et l'approbation des projets immobiliers situés dans une aire TOD ou stratégique. Éliminer l'obligation de fournir un minimum de places de stationnement pour les projets situés dans une aire TOD ou stratégique. Autoriser de plein droit au moins deux logements par propriété dont le zonage permet l'habitation dans une aire TOD ou stratégique. S'engager à adopter et à appliquer les grands principes d'aménagement de la densification intelligente. Impliquer le voisinage d'un projet, comprenant aussi bien les résidents que la société civile, dès le début de sa planification Réviser le projet de loi 16 modifiant la LAU afin de :

Retirer la procédure d'approbation référendaire applicable dans les aires stratégiques d'une aire TOD du Grand Montréal;

Adapter cette même procédure pour le reste du territoire des aires TOD de façon à ce que toutes les zones touchées par une même aire TOD soient visées lors de l'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ou d'un changement de zonage.

Fixer des seuils de densité minimaux pour les aires TOD et stratégiques, tels que ceux identifiés dans le présent rapport (voir carte p.33) et permettant la réalisation de 23 100 logements par année d'ici 2041 dans le cadre des OGAT du gouvernement du Québec et du PMAD de la CMM

S'engager à accompagner les promoteurs immobiliers afin d'accélérer l'approbation des projets résidentiels situés dans une aire TOD ou stratégique

Intégrer dans la LAU un mécanisme de transfert de densité afin d'inciter la conservation et la mise en valeur d'éléments patrimoniaux naturels ou bâtis.

Adopter une fiscalité incitative à la densification des aires TOD et stratégiques du Grand Montréal.

Financer davantage le logement social et abordable, ainsi que les infrastructures dans les aires TOD et stratégique de la CMM.

Adopter le projet de loi modifiant la LAU et offrir aux municipalités la possibilité d'instaurer un mécanisme d'incitatifs de densité et de hauteur de construction applicable de plein droit dans les aires TOD et stratégiques afin de favoriser l'intégration in situ de logements sociaux et abordables.

Augmenter l'immigration internationale qualifiée en construction, développer des incitatifs afin d'attirer des jeunes dans l'industrie de la construction, et adopter un plan d'action afin de favoriser l'automatisation et la numérisation (BIM) dans l'industrie de la construction résidentielle.

Revoir les mesures incitatives pour les premiers acheteurs et les ajuster en fonction du marché actuel.

Pour prendre connaissance de l'ensemble de l'étude, veuillez consulter le site web de la Chambre.

À propos de l'étude Bâtir plis, plus vite et mieux

« Bâtir plus, plus vite et mieux : pour une stratégie de densification intelligente du Grand Montréal » est une étude qui brosse un portrait de l'habitation dans le Grand Montréal et qui propose des solutions pour faire face à la pénurie de logements. Elle a été réalisée par Fahey Associés et le Groupe Altus, avec l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH) et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

