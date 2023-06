Toshiba nommé acteur majeur dans l'étude « Évaluation mondiale 2023 des éditeurs de logiciels pour le commerce de détail » d'IDC MarketScape





Trois ans seulement après avoir lancé la plate-forme de commerce ELERAtm, qui permet aux enseignes d'accélérer leur transformation numérique, Toshiba a été nommé acteur principal dans l'« Évaluation des éditeurs de logiciels du commerce de détail mondial 2023 » d'IDC MarketScape (Doc #US49436223, avril 2023).

« L'obtention de cette reconnaissance en si peu de temps témoigne du travail soutenu et de l'engagement de notre multinationale ainsi que du partenariat étroit que nous entretenons avec nos clients », a déclaré Rance Poehler, PDG de Toshiba Global Commerce Solutions. « ELERA a rapidement pris de l'ampleur sur le marché car son approche du commerce unifié, reconnue par les clients et les influenceurs du secteur, sert à la fois de base et d'accélérateur à la croissance et à la transformation des points de vente. Grâce à notre portefeuille de solutions et d'outils d'auto-activation, nous permettons aux enseignes de rendre leurs magasins plus intelligents et plus agiles, prêts à anticiper les besoins changeants des consommateurs et à y répondre. »

« ELERA est une plate-forme de commerce dynamique qui constitue une avancée significative dans la mondialisation de notre stratégie pour le commerce de détail, basée sur nos valeurs et notre vision qui est de permettre aux enseignes de réussir partout où elles opèrent », a déclaré Hironobu Nishikori, PDG de Toshiba Tec Corporation. « Nous sommes fiers des partenariats de confiance que nous entretenons avec nos clients et nos prospects, ainsi que des succès qu'enregistre ELERA auprès des clients qui nous accompagnent dans cette aventure au Japon, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. »

IDC MarketScape est le premier outil d'évaluation des fournisseurs du secteur informatique qui fournit une étude quantitative et qualitative approfondie du marché de la technologie. Ce rapport sur les plates-formes de logiciel de commerce de détail 2023 d'IDC MarketScape évalue les capacités et les stratégies des éditeurs de solutions logicielles pour les points de vente ayant une présence significative dans le secteur du commerce de détail.

L'un des principaux critères d'évaluation est la manière dont les acheteurs de l'informatique perçoivent les avantages des logiciels points de vente pour répondre aux besoins uniques et en constante évolution des enseignes, ainsi que la stratégie et l'engagement des éditeurs en matière d'innovation afin d'assurer aux enseignes leur réussite omnicanale.

Le rapport note que les clients ont félicité Toshiba pour sa culture de l'innovation basée sur une feuille de route de collaboration avec les enseignes à long terme, en accord avec les tendances futures du commerce de détail.

« Toshiba combine son expertise historique et son programme innovant d'écoute et de retour client pour soutenir les cas d'utilisation du commerce omnicanal, y compris le marketing clients, la protection des biens et la prévention des pertes, tout au long du cycle de vie du produit », a noté Ornella Urso, responsable de la recherche, expérience clients et stratégies de commerce de détail au niveau mondial, IDC.

Pour plus d'informations sur le rapport, veuillez cliquer ici.

À propos de l'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs, d'IDC MarketScape est destiné à donner une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui donne une illustration graphique unique du positionnement de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, les capacités et les stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions permet aux acteurs du commerce de détail de prospérer grâce à un écosystème dynamique de solutions et de services plus intelligents et plus agiles qui permettent aux points de vente d'évoluer en toute résilience avec les générations de consommateurs et de s'adapter aux conditions du marché. Soutenus par une organisation mondiale de collaborateurs et de partenaires dévoués, les enseignes bénéficient de davantage de visibilité et de contrôle sur les opérations, tout en profitant de la flexibilité nécessaire pour créer, étendre et transformer les expériences d'achat qui anticipent et répondent aux besoins en constante évolution des consommateurs. Consultez le site commerce.toshiba.com et suivez- nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube pour en savoir plus.

5 juin 2023 à 08:10

